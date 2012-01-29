Был также в Тифлизе бедный Ашик-Кериб...

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Рецензии на фильмы «По ту сторону надежды»: Мир, дружба, селедка Меланхоличная комедия про беженцев от финского классика

Новости кино Российские фильмы в 2017 году посмотрело уже 50 млн зрителей Отечественный кинематограф бьет рекорды кассовых сборов.

Новости кино Кинофестиваль «Движение» перенес даты проведения в 2018 году Омск примет фестиваль 26-30 сентября.

Ролики фильмов «Мария Магдалина» Рассказ об одной из самых загадочных личностей в мировой истории.

Новости кино Брайан Сингер отстранен от работы над «Богемной рапсодией» Режиссера уволили за безответственное отношение к съемкам.

Обзор сериалов «Чернобыль. Зона отчуждения-2»: Тоже очень странные дела Второй сезон сериала не до конца оправдал возложенных на него ожиданий

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