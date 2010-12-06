Евгений Миронов в фотопроекте «Двадцать четыре»

«Фотография — это правда. А кино — это правда 24 кадра в секунду».
Жан-Люк Годар
С 6 по 19 декабря в Петербурге в ресторане «Ф.М. Достоевский» прошел предпремьерный фотопоказ фильма «Достоевский»
с Евгением Мироновым
в главной роли.
24 уникальных кадра из фильма
24 фрагмента жизни великого писателя
24 фотоработы, выполненные на холсте и доработанные вручную мастерами-художниками
Это история Великого писателя и Знаменитого актера современности. Новый взгляд на сущность Достоевского
как человека: Великий творец и азартный игрок, семьянин и страстный любовник. Он проигрывал на рулетке платье жены и обручальные кольца, любил женщин. Тургенев
называл его «русским маркизом де Садом»
, в то время как жена Анна считала его «одним из целомудреннейших людей»
. Он пережил эшафот и каторгу...
Фотопоказ «Двадцать четыре»
- это застывшие на холстах события, необычайные образы Евгения Миронова
, отражающие все возраста Великого писателя от юности до преклонных лет.
«Таким меня не видел еще никто», - Народный артист РФ Евгений Миронов
В течение двух недель в ресторане «Ф.М. Достоевский» были выставлены работы фотохудожника Олега Кутейникова
. Продолжением выставки стал Благотворительный Прием-аукцион в январе 2011.
Проект организован при поддержке Генерального партнера проекта – компании «СМУ-303», Благотворительного фонда поддержки деятелей искусства «Артист» и ресторана «Ф.М. Достоевский».
Фильм «Достоевский»
снят по заказу ТРК «Россия»
кинокомпанией «Нон-стоп Продакшн»
при участии рекламного агентства «ТВИН Медиа»
. Продюсеры: Сергей Мелькумов
, Сергей Шумаков
, Наталия Горина
. Режиссер-постановщик: Владимир Хотиненко
.
Партнер проекта «Двадцать четыре» - Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства «Артист».
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