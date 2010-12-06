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Евгений Миронов в фотопроекте «Двадцать четыре»

6 декабря
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6 декабря 2010
«Фотография — это правда. А кино — это правда 24 кадра в секунду».
Жан-Люк Годар
С 6 по 19 декабря в Петербурге в ресторане «Ф.М. Достоевский» прошел предпремьерный фотопоказ фильма «Достоевский» с Евгением Мироновым в главной роли.
24 уникальных кадра из фильма
24 фрагмента жизни великого писателя
24 фотоработы, выполненные на холсте и доработанные вручную мастерами-художниками
Это история Великого писателя и Знаменитого актера современности. Новый взгляд на сущность Достоевского как человека: Великий творец и азартный игрок, семьянин и страстный любовник. Он проигрывал на рулетке платье жены и обручальные кольца, любил женщин. Тургенев называл его «русским маркизом де Садом», в то время как жена Анна считала его «одним из целомудреннейших людей». Он пережил эшафот и каторгу...
Фотопоказ «Двадцать четыре» - это застывшие на холстах события, необычайные образы Евгения Миронова, отражающие все возраста Великого писателя от юности до преклонных лет.
«Таким меня не видел еще никто», - Народный артист РФ Евгений Миронов
В течение двух недель в ресторане «Ф.М. Достоевский» были выставлены работы фотохудожника Олега Кутейникова. Продолжением выставки стал Благотворительный Прием-аукцион в январе 2011.
Проект организован при поддержке Генерального партнера проекта – компании «СМУ-303», Благотворительного фонда поддержки деятелей искусства «Артист» и ресторана «Ф.М. Достоевский».
Фильм «Достоевский» снят по заказу ТРК «Россия» кинокомпанией «Нон-стоп Продакшн» при участии рекламного агентства «ТВИН Медиа». Продюсеры: Сергей Мелькумов, Сергей Шумаков, Наталия Горина. Режиссер-постановщик: Владимир Хотиненко.
Партнер проекта «Двадцать четыре» - Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства «Артист».
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Игорь ВерникНаталья ГоринаОлег КутейниковСергей МелькумовЕвгений МироновМария Миронова (II)Кирилл СеребренниковМаксим СухановДмитрий ТитовВладимир ХотиненкоСергей ШумаковЛеонид Ярмольник
фильмы
Достоевский

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№ 1
Павел2222 (СПб)   17.01.2011 - 08:33
Официальный сайт фотопроекта: http://www.photoproject24.ru/ читать далее>>
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