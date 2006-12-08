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Лауреаты премии "Триумф"

8 декабря
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8 декабря 2006
Благотворительный фонд "Триумф" назвал украинского актера Богдана Ступку лауреатом своей ежегодной премии за высшие достижения в литературе и искусстве. Официальная церемония награждения прошла 22 января 2007 года в ГМИИ имени Пушкина.
Также премией "Триумф" отмечены композитор Софья Губайдуллина, кинорежиссер Эльдар Рязанов и рок-музыкант Юрий Шевчук. Лауреаты получат по 50 тысяч долларов и статуэтку "Золотой эльф".
Радиостанция "Эхо Москвы" сообщила, что в числе лауреатов молодежной премии "Триумф" оказались актриса Марина Александрова, пианист Владимир Гурьянов, балерина Наталия Сомова (театр Станиславского), танцор Большого театра Иван Васильев. Молодые "триумфаторы" получат по 5 тысяч долларов.
Жюри премии 2006 году возглавлял Владимир Познер. Его коллегами были актрисы Алла Демидова и Инна Чурикова, писатели Василий Аксенов и Михаил Жванецкий, директор ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова, режиссер Сергей Бодров, музыкант и дирижер Владимир Спиваков.
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персоны
Марина АлександроваАлла ДемидоваЭльдар РязановБогдан СтупкаИнна Чурикова

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№ 1
alla alla (Kiel)   8.12.2014 - 01:34
Василий Аксенов? Член жюри? Умер в 2009 году. читать далее>>
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