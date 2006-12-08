Лауреаты премии "Триумф"

анонс

18 февраля 2013 «Элька» - сказка для детей и взрослых 25 октября в широкий прокат вышла «Элька» – первый за последние несколько лет российский мультфильм, ориентированный на детскую аудиторию.

18 июня 2007 Эйфория российского кино в Венеции 63-й Венецианский кинофестиваль открылся 30 августа 2006 года в новом Дворце кинематографии на острове Лидо. Предыдущие два года были посвящены итальянскому (2004) и азиатскому (2005) кинематографу, а в 2006 году фестиваль прошел под знаком российского кино.

25 февраля 2007 Фильм на "колхозную тематику" В кинотеатре "Россия 26 марта 1962 года состоялась торжественная премьера фильма Льва Кулиджанова "Когда деревья были большими", в главной роли, Кузьмы Кузьмича Иорданова, - Юрий Никулин.