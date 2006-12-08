Лауреаты премии "Триумф"

Благотворительный фонд "Триумф" назвал украинского актера Богдана Ступку
лауреатом своей ежегодной премии за высшие достижения в литературе и искусстве. Официальная церемония награждения прошла 22 января 2007 года в ГМИИ имени Пушкина.
Также премией "Триумф" отмечены композитор Софья Губайдуллина
, кинорежиссер Эльдар Рязанов
и рок-музыкант Юрий Шевчук
. Лауреаты получат по 50 тысяч долларов и статуэтку "Золотой эльф".
Радиостанция "Эхо Москвы" сообщила, что в числе лауреатов молодежной премии "Триумф" оказались актриса Марина Александрова
, пианист Владимир Гурьянов
, балерина Наталия Сомова
(театр Станиславского), танцор Большого театра Иван Васильев
. Молодые "триумфаторы" получат по 5 тысяч долларов.
Жюри премии 2006 году возглавлял Владимир Познер
. Его коллегами были актрисы Алла Демидова
и Инна Чурикова
, писатели Василий Аксенов
и Михаил Жванецкий
, директор ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова
, режиссер Сергей Бодров
, музыкант и дирижер Владимир Спиваков
.
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