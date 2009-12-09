«Аватар». Пресс-конференция

В Москве полным ходом идет «Артдокфест»
, на котором множество авторов своими работами пытаются доказать, что жизнь важнее выдумки, а документальное кино интереснее игрового. В это же самое время наш город посетил режиссер Джеймс Кэмерон
со съемочной группой, который представил российскому зрителю новый эпохальный шедевр Голливуда – фильм, как вы уже догадались, «Аватар»
и, шутя, побил всех сторонников документализма и правдивой реальности на экране.
8 декабря в атмосфере строжайшей секретности прошел пресс-показ долгожданного кинофильма про синих людей. Место для первого показа в соответствии с закрытым режимом было выбрано «вдали от местообитаний человека»
(«Метрополис» на Войковской). Журналисты сдавали мобильники и подписывали договоры о неразглашении. Согласно документу, сведения, полученные в результате просмотра, мы должны были использовать исключительно для подготовки к пресс-конференции. Все это было немного странно, ведь сюжет практически полностью изложен в официальном трейлере
, и знаком каждому школьнику. А мы уже двое суток вынуждены героически молчать, хотя очень хочется прокричать: «Это потрясающее кино»
. И замечателен «Аватар»
прежде всего тем, что ставит уверенную точку в споре «что важнее – вымысел или реальность». Этот фильм – словно сон о потерянном рае, в котором сбываются все мечты, и каждый находит утешение. Это Кино с большой буквы, Кино – иллюзия, Кино – фантазия, Кино, в котором растворяешься как в пленительном сне. Вы обязательно увидите картину, уговаривать не придется. Только не вздумайте смотреть ее на своих мобильных телефонах.
На пресс-конференции, состоявшейся на следующее утро после показа в отеле «Ararat Park Hyatt Moscow», Джеймс Кэмерон
и другие гости, среди которых продюсер Джон Ландау
, актеры Сигурни Уивер
, Сэм Уортингтон
, Зои Салдана
и Стивен Лэнг
, ответили на вопросы журналистов.
Благодаря более-менее открытому финалу, всех интересовал больше всего один-единственный вопрос: а будет ли продолжение? Но ответа пресса дождалась только в конце беседы, хотя и до него были не менее интересные размышления. Особенно обстоятельные мысли изрекал Джеймс Кэмерон
, чьи слова стенографировала сама Сигурни Уивер
. Видимо, актриса стала при команде «Аватара»
кем-то вроде летописца, и, вполне возможно, мы еще увидим результаты ее наблюдений.
Но вернемся к пресс-конференции, получившейся достаточно емкой и на удивление умной, так как мы привыкли к неуместным вопросам коллег касательно личной жизни звезд. Казус лишь вышел с одним из молодых журналистов, который долго не мог справиться с волнением, но в конце концов признался, что Джеймс Кэмерон
- его любимый режиссер. Его можно, в принципе, понять - таких режиссеров, как Кэмерон
, раз-два и обчелся, и то, что он приехал в Россию (пусть и не в первый раз), - настоящее чудо, как, впрочем, и все его фильмы, включая «Аватар»
.
Режиссер с удовольствием отвечал на все каверзные вопросы. Например, он признался, в чем причина такого длительного (13 лет!) творческого антракта: «На самом деле все это время я не скучал. Последние четыре или пять лет я вел подготовку и работу над «Аватаром», а до этого проводил научные исследования дна океана. У меня есть близкий русский друг - доктор Анатолий Сагалевич. Он - руководитель института океанологии и исследовательского проекта «Мир». Вместе с ним мы провели много времени в экспедициях, погружались на глубину до трех миль, изучали дно океана, подводные гейзеры, затонувшие корабли. Я не могу сказать, что за это время что-то упустил - мне было так весело и интересно!
Когда сформировался проект «Аватара», я понял, что хочу сделать этот фильм таким же ярким, интересным и «прорывным», каким было то время, когда я занимался научными исследованиями и подводными съемками.
Все мы были так «втянуты» в процесс работы над «Аватаром», что просто проживали жизни наших героев. Это было действительно настоящее приключение»
.
Он поведал и о том, как родилась идея «Аватара»
: «Я мечтал о создании подобного фильма, события которого происходят в ином мире, полном опасностей и очарования, с тех пор, как ребенком читал уйму дешевой научной фантастики и комиксов, а на уроке математики, прячась за учебником, рисовал различных существ и инопланетян. Благодаря фильму «Аватар» у меня, наконец, появилась такая возможность. Но идея самого фильма пришла ко мне лет 15 назад. Я хотел показать обычные приключения в необычных условиях, рассказав классическую историю о человеке, впервые оказавшемся на чужой земле, и о культуре другой планеты. Сама композиция истории в целом традиционна, но мы приберегли для зрителей множество неожиданных ходов и поворотов сюжета»
.
Режиссер также подтвердил слухи о том, что картина была завершена буквально на днях: «Работа над картиной закончилась всего восемь дней назад. Было трудно, потому что визуальные эффекты требуют много времени. Мы занимались сведением звука, дорабатывали эффекты. Но тем не менее, фильм получился бескомпромиссным, и не могу сказать, что из-за нашего плотного разъездного графика мы чем-то пожертвовали. Картина вышла такой, какой мы изначально ее и задумывали. Мы удовлетворены»
.
Особым вниманием журналисты удостоили культовую исполнительницу лейтенанта Рипли
. В частности, ее в шутку спросили о том, не жалеет ли она, что на этот раз не держит в руках автомат. На что Сигурни с улыбкой ответила: «Моей героине в новом фильме не нужно оружие, так как ее сила в науке. Джеймс по сути сам ученый. В течение многих лет он занимается по-настоящему академическими исследованиями. Рипли и Грейс совершенно разные персонажи, даже внешне. Мы намеренно стремились избежать аналогий. Там, где Рипли использует оружие, Грейс опирается на науку»
.
Актриса также поделилась с журналистами своим опытом работы с Кэмероном
: «Я считаю, что Джеймс - настоящий борец, он не боится отстаивать свои взгляды, свое видение фильма. Это человек-вдохновение, который заряжает своей энергией всех вокруг. Когда ты находишься с ним на одной площадке, ты как бы привносишь в фильм все лучшее, что у тебя есть. И сам Джеймс делает то же самое.
Что касается моей героини, доктора Грейс, то было очень увлекательно проживать две жизни на экране. Кроме того, я никогда не работала с технологией «цифрового захвата», а потому мне было вдвойне интересно узнать наконец, что же это такое»
.
В заключение Сигурни Уивер
призналась, что очень давно хотела побывать в Москве: «Я так рада, что добралась до Москвы. Я впервые в России и первое, что мы сделали, прилетев сюда, это отправились на Красную площадь. Она произвела на меня огромное впечатление: и здания, и люди, и небо, и каток - все вокруг. Многое хочется посмотреть - особенно Большой театр. Я знаю, что сейчас он закрыт на реконструкцию, но может быть в следующий раз... Да, ну и конечно, Анатолий Сагалевич произвел на меня неизгладимое впечатление - очень радушный русский друг Кэмерона»
.
В златоглавой, кстати, не в первый раз Зои Салдана
(в апреле она представляла фильм «Звездный путь»
), о чем напомнила присутствующим: «Это мой второй визит в Москву, и с каждым разом она становится все краше. Мне очень нравится русская культура и все, что с ней связано. Знаете, как бывает: у тебя выпадает отпуск или просто несколько свободных дней, и ты начинаешь думать, куда бы съездить отдохнуть. И первые мысли, которые приходят на ум: «Ну, Карибские острова», «Ну, Париж», а Москва или Россия в голову как-то не приходят. Но после моих визитов сюда я настолько очарована вашей страной, что, видимо, стала первой кандидаткой «на возвращение»
.
Досталась пара вопросов и актерам.
Сэм Уортингтон
признался, что ради «Аватара»
уехал из родной Австралии: «Я продал все вещи и оставил себе только две сумки - с одеждой и книгами. Надо сказать, что сумка с одеждой была гораздо меньше. Из книг я взял с собой все, что произвело на меня впечатление, что изменило мою жизнь - там были и исторические книги, и Шекспир, и «Война и мир». Это была очень большая сумка, и в ней было много книг»
.
Стивену Лэнгу
высказали замечание, что, дескать, почему его злодей - блондин с голубыми глазами. На что тот пошутил, глядя на молодую журналистку: «Блондином я был примерно в вашем возрасте»
.
Под занавес пришел черед и заковыристым вопросам Джеймсу Кэмерону
. На вопрос о том, понравились ли ему последние части «Терминатора»
, он ответил с иронией: «Ну... последний «Терминатор» мне очень понравился, но вот персонаж Сэма... Не знаю, мне кажется у него не было шансов. Шучу, конечно. Сэм молодец, отлично справился. Да и фильм удался. Кстати, съемки «Терминатора» начались в то время, когда мы уже работали над «Аватаром». Сэм пришел ко мне посоветоваться, и я сказал ему: «Соглашайся, конечно! Но смотри не облажайся!»»
.
И, наконец, он открыл тайну продолжения: «Мы посмотрим, какие будут результаты от проката первой картины. У меня уже есть кое-какие идеи по поводу продолжения, но это не сценарий, а пока только задумки. Поживем - увидим»
.
В завершение беседы знаменитый режиссер поблагодарил всех за внимание и за то, что журналисты знают его творчество и поняли главные идеи «Аватара».
«К России у меня особое отношение - я бывал здесь не раз, у меня много русских друзей, проектов с вашими учеными, более того - больше года я провел на российской исследовательской лодке. Мне нравится русское отношение к жизни, вот это чувство, что «я все могу, мне все по силам», боевой настрой. Я очень рад, что вам понравился мой фильм и признателен за то, что вы так внимательно отнеслись к нему. Спасибо!»
- такими словами завершилась пресс-конференция с Джеймсом Кэмероном
, Сигурни Уивер
и другими создателями «Аватара»
.
Картина выходит в прокат 17 декабря, нашу рецензию читайте в ближайшие дни в рубрике «Премьеры»
.
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