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Юрий Мамин сокращает фильм для проката

9 декабря
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9 декабря 2008
Ученик Эльдара Рязанова, популярный питерский комедиограф Юрий Мамин («Окно в Париж», «Фонтан») сократил свой новый фильм на целых 20 минут. Для этих целей Мамин приехал на «Мосфильм», где вовсю кипит работа.
- Прокатчики попросили сделать киноверсию моего фильма, - рассказал в интервью кинорежиссер, - я пошел им на встречу и уменьшил хронометраж до 104 минут.
Впрочем, режиссерская версия фильма «Не думай про белых обезьян» обязательно останется. Она выйдет на DVD сразу же после окончания основного проката.
22 января в кинотеатрах страны станут показывать фильм, с которым Мамин вернулся к зрителю после десятилетнего молчания.
«Не думай про белых обезьян» больше похож на фильм-притчу. Однако и здесь, Юрий Мамин не изменил своим принципам оригинальности. Язык прозы в картине заменили на поэзию – и все герои говорят поэтической строфой. Эдакое современное «Горе от ума», созданное в естественных интерьерах крыш и двориков Петербурга.
В эпизодических, но очень ярких ролях снялись Сергей Юрский и Олег Басилашвили.
- Мамин всегда предлагает что-то необычное, - поделился впечатлениями от работы Сергей Юрский, - на озвучании я читал стихи, причем хорошие стихи, написанные изящно, точно. И вообще, картина, как я вижу, получилось очень необычная. Даже ради этого стоит ее посмотреть.
Картина уже получила приз Гильдии Кинокритиков в номинации «лучший фильм отечественного производства», а также приз Федерации киноклубов России за лучший фильм российской программы на 30-ом ММКФ.
Вообще, призов у Мамина много. Он – единственный российский кинорежиссер, удостоенный Золотой Трости Чарли Чаплина за лучшую комедию («Окно в Париж»).
Кстати, американская киноакадемия присылала официальное письмо-просьбу выдвинуть «Окно в Париж» на «Оскар» в номинации «Лучший зарубежный фильм», но бумаги потонули в чиновничих кабинетах, и мы упустили шанс получить еще одну статуэтку в копилку отечественных призов.
Свой новый проект «Окно в Париж-2» Юрий Борисович только готовит, но уже сейчас ему очень хочется быть понятым современным зрителем, ведь «Не думай про белых обезьян» - на сегодня главный фильм для режиссера.
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персоны
Олег БасилашвилиЮрий МаминСергей Юрский
фильмы
Не думай про белых обезьянОкно в ПарижФонтан

обсуждение >>
№ 1
Юлия (Москва)   9.12.2008 - 23:38
"Окно в Париж" - один из моих самых любимых фильмов. К сожалению не могу найти его на dvd. Когда он появится? С нетерпением буду ждать премьеры нового фильма режиссера. читать далее>>
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