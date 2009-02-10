«Юленька»: пресс-конференция

анонс

13 февраля 2012

В Санкт-Петербурге пройдёт XI Манхэттенский фестиваль короткометражного кино

Санкт-Петербург стал одним из 115 городов мира, где пройдет XI Манхэттенский фестиваль короткометражного кино (The Manhattan Short Film Festival). Наш город примет его 20 сентября в киноцентре «Родина»