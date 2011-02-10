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Братья Коэны - на Берлинале

10 февраля
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10 февраля 2011
Фильмом-открытием 61-го Берлинале стал вестерн «Железная хватка» Джоэла и Итана Коэнов.
Братья Коэны - на Берлинале
«Джоэл и Итан Коэны – ярчайшие и первоклассные представители американского независимого кинематографа. Их любовь к ироничным и выбивающимся из череды ординарности персонажам и сюжетам уже долгое время привлекает зрительский интерес. «Железная хватка» - прекрасный старт для фестиваля», - прокомментировал Дитер Косслик, директор Берлинского кинофестиваля.
После картины «Просто кровь» (1984), которая стала сенсационным режиссерским дебютом Коэнов, они оставили вполне внушительный след в истории мирового кинематографа, собрав столь же внушительное количество наград и призов. Так, фильм «Фарго» получил в 1996-м году Оскара в номинации «Лучший оригинальный сценарий», картина «Старикам здесь не место» в 2007-м году стала обладательницей трех статуэток Оскара в категориях «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура». Не остались без наград и фильмы «После прочтения сжечь» (2008) и «Серьезный человек» (2009).
В 1998-м году в конкурсе Берлинале братья Коэны представили блестящую комедию «Большой Лебовски» с Джеффом Бриджесом в главной роли. В 2011-м году они возвращаются в Берлин с вестерном «Железная хватка». В картине Коэнов снялись Джефф Бриджес («Сумасшедшее сердце»), Мэтт Деймон («Ультиматум Борна»), Джош Бролин («Уолл Стрит: деньги не спят»), а также восходящая голливудская звезда Хейли Стайнфилд.
Лента является римейком классического одноименного вестерна с Джоном Уэйном, вышедшего на экраны в 1969-м году. Фильм рассказывает о 14-летней девушке, которая отправляется искать убийцу своего отца. Когда власти отказываются помогать ей, она заручается поддержкой воинственного и вечно пьяного начальника полиции Рустера Когберна (Джефф Бриджес). Охваченная желанием отомстить за смерть отца, героиня Стайнфилд преследует убийцу (Джош Бролин).
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Джефф БриджесДжош БролинМэтт ДэймонДжоэл КоэнИтан КоэнДжон Уэйн
фильмы
Большой ЛебовскийНастоящее мужествоПосле прочтения сжечьПросто кровьСерьёзный человекСтарикам тут не местоФарго

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