Братья Коэны - на Берлинале

Фильмом-открытием 61-го Берлинале
стал вестерн «Железная хватка» Джоэла
и Итана Коэнов
.
«Джоэл и Итан Коэны – ярчайшие и первоклассные представители американского независимого кинематографа. Их любовь к ироничным и выбивающимся из череды ординарности персонажам и сюжетам уже долгое время привлекает зрительский интерес. «Железная хватка» - прекрасный старт для фестиваля», -
прокомментировал Дитер Косслик
, директор Берлинского кинофестиваля
.
После картины «Просто кровь»
(1984), которая стала сенсационным режиссерским дебютом Коэнов
, они оставили вполне внушительный след в истории мирового кинематографа, собрав столь же внушительное количество наград и призов. Так, фильм «Фарго»
получил в 1996-м году Оскара
в номинации «Лучший оригинальный сценарий», картина «Старикам здесь не место»
в 2007-м году стала обладательницей трех статуэток Оскара
в категориях «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура». Не остались без наград и фильмы «После прочтения сжечь»
(2008) и «Серьезный человек»
(2009).
В 1998-м году в конкурсе Берлинале
братья Коэны
представили блестящую комедию «Большой Лебовски»
с Джеффом Бриджесом
в главной роли. В 2011-м году они возвращаются в Берлин с вестерном «Железная хватка»
. В картине Коэнов
снялись Джефф Бриджес
(«Сумасшедшее сердце»
), Мэтт Деймон
(«Ультиматум Борна»
), Джош Бролин
(«Уолл Стрит: деньги не спят»
), а также восходящая голливудская звезда Хейли Стайнфилд
.
Лента является римейком классического одноименного вестерна с Джоном Уэйном
, вышедшего на экраны в 1969-м году. Фильм рассказывает о 14-летней девушке, которая отправляется искать убийцу своего отца. Когда власти отказываются помогать ей, она заручается поддержкой воинственного и вечно пьяного начальника полиции Рустера Когберна (Джефф Бриджес
). Охваченная желанием отомстить за смерть отца, героиня Стайнфилд
преследует убийцу (Джош Бролин
).
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