Отчет о смерти Ивана Мозжухина парижской газеты «Возрождение», от 11 февраля 1939 года.Заголовок: «Последние смертные часы Ивана Мозжухина».

Как уходил из жизни великий русский киноартист.



17 января, без 5 минут в 7 часов вечера, в бесплатной клинике на ул. Сен Пьер в Нейи, в Париже, скончался Иван Мозжухин.

Он почувствовал себя больным месяца четыре тому назад; старый товарищ и сотрудник Ивана Ильича (очевидно, Стрижевский) помог ему уехать в санаторию.

Для больного Ивана Ильича среди его товарищей, сотрудников и бывших хозяев собрали все, что могли...

Через два месяца Иван Ильич вернулся из санатории в Париж, страшно исхудавший, почти неузнаваемый. Санатория не помогла.

Близкие уже чувствовали за его плечами смерть. Его брат, Александр Мозжухин, актер Стрижевский и семья О. И. Дмитриевич, цыганской певицы, все эти дни были около больного,— Иван Ильич крестил сына у цыганки Дмитриевич.

Через силу — он едва мог стоять, это было две недели тому назад,— он тщательно привел себя в порядок, «как перед парадным спектаклем», и лег: больше не было сил.

Его повезли в клинику. Там ему сделали прокол в легких. На один день ему стало легче. Потом он стал гореть и задыхаться... Скоротечная чахотка.

В клинику к нему приходили его брат, певец, Александр Ильич, Дмитриевичи и все тот же В.Ф.Стрижевский. Иван Ильич не отпускал от себя Дмитриевичей и даже, совершенно детским движением,— держал его за пуговицу пиджака. Стрижевский не раз сам давал ему вдыхать кислород.

У Ивана Ильича уже четыре дня была температура смерти: выше сорока. Но пульс был нормальный, но сердце боролось и билось отлично. Он горел и просил свежего воздуха...

Ночью поднялся ветер с дождем. Под белым одеялом совершенно иссохшее тело, постаревшее лицо со странными мягкими усами, неузнаваемое лицо, постаревшее лицо, на которое уже легли черты смерти. У его койки собрались все, кто его близко знал. За окнами бушевал ветер. Он умер, как Кин. Так же обреченно и просто.

«Советский экран» № 18, 1989 год

Отрывок из воспоминаний А. Вертинского (публикация Л.Вертинской)