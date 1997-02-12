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Этой планете я бы поставила ноль

12 февраля
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12 февраля 1997
Премьера фильма Киры Муратовой "Три истории" (продюсер Игорь Толстунов) состоялась 12 февраля 1997 года в Центральном доме кино. За столь невинным названием скрывались адские страсти: в каждой из трех историй совершалось убийство, и всякий раз совершалия его люди, на первый взгляд, абсолютно неспособные на это…
Для той картины Рената Литвинова написала новеллу "Офелия, безвинно утонувшая" и сыграла в ней главную роль. Здесь она произносит фразу, которая звучит, как афоризм: "Я не люблю мужчин. Я не люблю женщин. Я не люблю детей. Мне не нравятся люди. Этой планете я бы поставила ноль".
Своим фильмом Кира Муратова вызвала бурю эмоций и поток упреков в жестокосердии, в цинизме, кровожадности и аморальности. Критиков возмущал цинично-безучастный взгляд на убийство, невысказанность "этической позиции режиссёра".
Из интервью Киры Муратовой:
"У меня среди написанных для фильма новелл была новелла одесского автора Сергея Четверткова про маньяка, написанная в манере легкой и забавной. Этот маньяк убивал встречающихся ему по ходу сюжета женщин. И вдруг одна из его жертв оказалась не женщиной, а трансвеститом. И вот, пока я собиралась это снимать, я долго и много читала про маньяков психиатрические труды и так в них углубилась, что не стала это снимать и снимать не буду. Я очень глубоко ушла в такие жуткие, странные и непостижимые для меня до конца материи, что поняла: чем больше про это знаешь, тем больше происходит какой-то хаос словесный, психологический... Я все-таки нормальная. Приступая к сьемкам, мы как-то разговаривали с Сергеем Маковецким о том, что мы, не убивавшие, делаем вид, что мы про это что-то знаем, и обманываем зрителей, создаем иллюзию. Те, кто про это знает, - фильмов не снимают.
Как-то была статья, которая выразила мое общее мироощущение - ощущение ужаса перед существованием."

Андрей Плахов "Кира Муратова: вполне маргинальная мания величия":
"Муратова по-прежнему меряет человека не социальными и культурными, а природными мерками: недаром Офелия читает вовсе не своего любимого Шекспира, а "Человека-зверя" Золя. По-прежнему описывает прихотливые извивы человеческих маний. По-прежнему, работая с разными сценаристами и со своим любимым оператором Геннадием Карюком, конструирует модернистские детективы без развязки. По-прежнему строит мир выморочного абсурда, где архивная пыль столь же эротична, как холод морга. Вход в этот мир свободен для всех желающих, хотя о его сходстве с реальным каждый судит в меру испорченности своего воображения.
Ей, провинциальной анархистке, прощается многое, но крепнет и партия противников. На западных фестивалях к фильму тотчас же охладели, кактолько обнаружили в нем экзистенциальные проблемы вместо добросовестного отражения "экономического и морального хаоса в современной Украине". На родине Муратову уже успели обвинить в человеконенавистничестве и даже в предательстве прежних любимцев режиссера - животных. Посмотрите, с каким остервенением кошка терзает украденного на кухне цыпленка!"
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Три истории (киноальманах)

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