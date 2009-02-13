Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Юленька»: Премьера

13 февраля
Все года

Хроника кино >>
13 февраля 2009
Вчера в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась российская премьера фильма «Юленька», который выйдет в прокат 19 февраля. Эта картина стала своеобразным режиссерским дебютом: Александр Стриженов, ранее известный своими успехами в комедийном жанре, решил попробовать себя в новой роли режиссера психологического триллера.
Многочисленные друзья, коллеги и просто гости премьеры поздравляли в этот вечер продюсеров Рената Давлетьярова, Александра Котелевского и Андрея Новикова, а также всю съемочную группу картины. Небывалое количество «звезд», почтивших своим вниманием премьеру, сделало это мероприятие одним из самых ярких событий светской жизни столицы.
Посмотреть на «Юленьку» пришли режиссеры Павел Лунгин, Филипп Янковский, Валерий Тодоровский, Павел Чухрай, Владимир Хотиненко, Александр Атанесян, Григорий Константинопольский, Александр Велединский; композитор Максим Дунаевский с семьей; актеры Артем Михалков, Эвклид Кюрдзидис, Даниил Белых, Алена Хмельницкая, Светлана Устинова, Максим Лагашкин, Никита Тарасов; телеведущий и музыкант Дмитрий Дибров со спутницей; телеведущие Елена Малышева и Ольга Бузова; фигуристы Роман Костомаров, Мария Петрова и Алексей Тихонов; писатель Виктор Ерофеев; продюсеры Борис Грачевский и Александр Олейников; дизайнер Виктория Андрианова; ходужник Никас Сафронов; группа Серебро. Не пропустили премьеру и знаменитые «Юленьки» - Юлия Бордовских, Юлия Михальчик, Юлия Беретта. Марат Башаров с удовольствием позировал фотографам вместе со своей экранной ученицей-злодейкой, юной Дашей Балабановой.
Режиссер Александр Стриженов пришел на премьеру с дочерьми Анастасией и Александрой. Екатерина Стриженова смогла приехать лишь к концу фильма, поскольку была занята в спектакле. Свою речь со сцены Александр начал с благодарности своей матери, которая, заставила его отнестись к «Юленьке» серьезно, и своей жене, с которой связаны последние 25 лет жизни режиссера. «Катя – любовь всей моей жизни. Без нее не было бы и меня», - признался Александр Стриженов. Отца режиссера, легендарного актера Олега Стриженова, которому в этом году исполняется 80 лет, зал приветстовал стоя. Среди юных актрис на сцене была и Саша Стриженова, которая эффектно упала в обморок, изобразив свою небольшую роль в папиной картине. Также в этот вечер чествовали актрис Анну Казючиц и Оксану Лаврентьеву, композитора Аркадия Укупника, исполнительного продюсера Григория Подземельного. Особое внимание режиссер просил обратить на девочек, сыгравших в его новой картине, заявив: «Это просто бомба! Неудивительно, если каждая из них в будущем станет звездой экрана». После просмотра своими впечатлениями поделились:

Леонид Ярмольник, актер, продюсер:
«В этой картине есть что-то запретное, и есть что-то правильное, что-то очень страшное и настораживающее, предупреждающее. Я хочу поздравить Рената Давлетьярова и Сашу Стриженова за смелость. Они решились взять очень трудный жанр. Такого кино у нас раньше не делали».

Максим Ставицкий, фигурист:
«Когда я узнал, что это триллер, я и не думал, что его в России можно сделать действительно интересным. Но фильм превзошел все мои ожидания. Если отмечать игру актеров, больше всего запомнились Александр Стриженов и Марат Башаров. А что касается девочки - тут просто нет слов. Потрясающе сыграла, действительно профессионально».

Екатерина Стриженова, актриса, телеведущая:
«К сожалению, я застала только последние 5 минут фильма. Но зато я смогла увидеть реакцию зрителей. Я всегда люблю наблюдать за залом, как он дышит, как слушает. И очень обрадовалась, потому что стояла полная тишина. А когда кино закончилось, я заметила, что женщины выходили какие-то довольные, а мужчины - немножко пришибленные. Вообще, я думаю, что эта картина многих заставит задуматься».

Татьяна Навка, фигуристка:
«Мне очень понравился фильм. Давно не было такого качественного кино, начиная от сюжета и заканчивая игрой актеров. Марат, как всегда, очень качественно исполнил все, что от него требовалось, и, наверняка, привнес очень много своего в эту роль. Вообще, он очень творческий человек».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Александр АтанесянДарья БалабановаМарат БашаровДаниил БелыхЮлия БереттаЮлия БордовскихАлександр ВелединскийБорис ГрачевскийРенат ДавлетьяровДмитрий ДибровМаксим ДунаевскийВиктор ЕрофеевАнна КазючицГригорий КонстантинопольскийРоман КостомаровАлександр КотелевскийЭвклид КюрдзидисОксана ЛаврентьеваМаксим ЛагашкинПавел ЛунгинАртём МихалковТатьяна НавкаАндрей Новиков (II)Александр Олейников (II)Григорий ПодземельныйНикас СафроновАлександр СтриженовОлег СтриженовАлександра СтриженоваЕкатерина СтриженоваНикита ТарасовАлексей ТихоновВалерий ТодоровскийАркадий УкупникАлёна ХмельницкаяВладимир ХотиненкоПавел ЧухрайДиана ШпакФилипп ЯнковскийЛеонид Ярмольник
фильмы
Юленька

фотографии >>
«Юленька»: Премьера фотографии
«Юленька»: Премьера фотографии
«Юленька»: Премьера фотографии
«Юленька»: Премьера фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 2
snv76 (з)   28.02.2009 - 01:56
Моё мнение посвящено фильму "Юленька", не знаю конечно увидит ли его Саша Стриженов, но постараюсь донести свои, что называется "мысли в слух" Хочется конечно начать с положительных... читать далее>>
№ 1
Катерина   27.02.2009 - 19:12
Это НЕ русское кино. Все приемы взяты с дешевых американских триллеров. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Павел Андреевич, вы шпион?

Павел Андреевич, вы шпион?

На Центральном телевидении - премьера телевизионного пятисерийного остросюжетного фильма "Адьютант его превосходительства". Впервые доступным языком была сказана страшная правда о гражданской войне.
1 комментарий
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Дмитрий Соловьев
12 февраля умер актер Дмитрий Соловьев.
Евгений Стежко
9 февраля ушёл из жизни актёр Евгений Стежко.
Зернигар Агакишиева
8 февраля ушла из жизни актриса Зернигар Агакишиева.
Валентин Перкин
8 февраля ушёл из жизни актёр Валентин Перкин.
Дмитрий Бузылёв-Крэцо
7 февраля скончался актер Дмитрий Бузылёв-Крэцо.
Геннадий Гарбук
7 февраля ушёл из жизни актёр Геннадий Гарбук.

День рождения >>

Владимир Антоник
Сергей Габриэлян
Максим Леонидов
Виктор Логинов
Михаил Мамаев
Лев Перфилов
Лидия Смирнова
Олеся Фаттахова
Алиса Хазанова
Пернилла Аугуст
Пётр Махалица
Ким Новак
Оливер Рид
Джордж Сигал
Мина Сувари
Келли Ху
все родившиеся 13 февраля >>

Премьеры ТВ

Лабиринты
12 февраля
Россия 1
Радуга в поднебесье
17 февраля
Россия 1
Команда "Б"
19 февраля
СТС

ревью