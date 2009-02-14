«Книга ужаса. История хоррора в кино» - в продаже

анонс

В 1964 году Леонид Гайдай решил поставить комедию по сценарию М.Слободского и Я.Костюковского "Несерьёзные истории", который включал в себя две новеллы. Главный герой - Владик Арьков.

22 июня 2007

Этот день и час я считаю началом своей общественной жизни…

«…Этот день и час я считаю началом своей общественной жизни… После увлечения историей русского освободительного движения, после кипящего Московского университета 1926 года, кипящей Москвы — мне надлежало испытать свои истинные душевные качества».