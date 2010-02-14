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Акция «Самый массовый поцелуй»: Победители

14 февраля
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14 февраля 2010
Акция «Самый массовый поцелуй»: Победители
14 февраля создатели фильма «Ирония любви» провели в 13 городах России акцию «Самый массовый поцелуй». Желающие принять участие в мероприятии приходили в День всех влюбленных в определенное место, чтобы подарить поцелуй своей половинке и выиграть для своего города «звездную» премьеру новой романтической комедии «Ирония любви» от создателей трилогии «Любовь-морковь». Самыми любвеобильными россиянами оказались жители Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани. Более 50 человек в каждом из этих городов не постеснялись скопления публики и СМИ и доказали теплоту своих чувств и желание победить в конкурсе.
Борьба развернулась за премьеру комедии, главную роль в которой играет Алексей Чадов. Впервые актер выступает в необычном для себя амплуа застенчивого очкарика и маменькиного сынка. За «ботаником» Ваней охотится юная светская львица, которая поспорила на него с подругами. Разумеется, строгая мама в исполнении Ирины Розановой стоит на страже спокойствия сына. Первыми оценить все комические ситуации, в которые попадают герои, смогут жители городов-победителей. Помимо Алексея Чадова и Ирины Розановой в картине задействованы Асель Сагатова, Наталья Рудова, Ольга Орлова, Артур Смольянинов, Гоша Куценко. В широкий прокат в России и СНГ картина выйдет 25 марта 2010 года.

SKC
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Гоша КуценкоОльга ОрловаИрина РозановаНаталья РудоваАсель СагатоваАртур СмольяниновАлексей Чадов
фильмы
Ирония любви

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