«Качели». Премьера

анонс

Гавронский производил на меня впечатление человека очень культурного, в высшей степени приятного в отношениях. На моей памяти не осталось каких-либо антисоветских суждений со стороны Гавронского.

8 июня 2006

Фестиваль «Киноблик». Фильм «Барышня и хулиган» в Берлине

Дни русского кино открыты в Берлине немым кино «Барышня и хулиган», ставшим в 1918 году событием российского кинематографа. Фильм «Барышня и хулиган» был снят в 1918 году, сценарий Маяковского, он же играет главную роль.