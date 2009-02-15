«Отель для собак»: Спецпоказ для детей и их собак

«Мы обязаны были защитить собак. Мы сделали именно то, что было нужно. Если бы нам надо было проделать это снова, я поступил бы точно так же»
, – Брюс (Джейк Т. Остин
).
15 февраля в московском кинотеатре «Ударник» состоялся специальный показ для детей и их родителей (а также, питомцев) новой комедии «Отель для собак»
.
Перед началом просмотра представители компании «Централ Партнершип»
, организовавшей прокат фильма в России, провела викторину. Победители, правильно ответившие на кинологические вопросы, получили призы: походную миску, коврик и другие аксессуары для четвероногих друзей.
На этом праздник не закончился. Зрителям была представлена коллекция дома собачьей моды «Мини-Мода». По сцене с достоинством дефилировали в зимней (и не только) одежде йоркширские терьеры. Одного из этих модников по окончании показа чуть не замучили ласками детишки, которыми был полон зал. Впрочем, хватало среди зрителей и собак. Они напомнили о себе лаем, когда погасили свет и на эакрне появились титры нового фильма об их собратьях. Но потихоньку все угомонились, заинтересованные сюжетом фильма.
В семейной приключенческой комедии «Отель для собак»
, выходящей в российский прокат 19 февраля, Энди (Эмма Робертс
) и ее младший брат Брюс (Джейк Т. Остин
) живут в семье, где держать животных строго-настрого запрещено. Очень быстро они исчерпывают все способы скрыть своего пса Пятницу. Когда они случайно находят заброшенный отель, ставший пристанищем для двух находчивых псов, у Энди появляется идея. Воспользовавшись инженерным талантом Брюса, который создает чудеса техники из самых обычных предметов, а также помощью живущих по соседству друзей, она превращает захудалую гостиницу в волшебный рай для собак – не только для Пятницы, но и для бездомных псов со всей округи.
Однако когда собачий лай начинает вызывать подозрения у соседей (равно как и у внезапно оказавшихся не у дел работников службы отлова собак) Энди и Брюсу приходится задействовать все свои чудо-изобретения, чтобы сохранить их приют в секрете.
Помимо Робертс
и Остина
в фильме собран замечательный комедийный актерский ансамбль, включающий Кайлу Пратт
, Лизу Кудроу
, Кевина Дилона
и Дона Чидла
. Это умная и смешная приключенческая комедия для всей семьи, которая показывает нам, что любовь и воображение способны творить чудеса.
Все об «Отеле для собак»
У Энди (Эмма Робертс
) и ее младшего брата Брюса (Джейсон Т. Остин
) есть секрет – обаятельный, мохнатый и вечно голодный джек-рассел-терьер по кличке Пятница. Когда ребята уже не могут скрывать своего любимца в их небольшом жилище, где собаки строго-настрого запрещены, они готовы на все, чтобы найти для него новый дом.
Так начинается «Отель для собак»
, изобретательная городская волшебная сказка по книге для детей Лоис Данкан
, которая уже успела стать бестселлером. Будучи большой любительницей собак и борцом за права животных, продюсер Лорен Шулер Доннер
оценила мысль о важности семьи (даже самой необычной), и решила, что повесть так и просится на большой экран.
Для нее решающую роль сыграл юмористический и приключенческий потенциал этой истории. «Отель для собак» – это и приключение, и комедия. Энди и Брюс должны проявить недюжинную изобретательность, чтобы скрыть своего пса, а потом и всех остальных собак
, – говорит Шулер Доннер
. – Чем больше собак им удается спасти, тем опаснее становится вся затея, поэтому Брюсу приходится придумывать все новые и новые ухищрения, чтобы собаки были довольны и не лаяли»
.
Смешное в фильме, продолжает она, «рождается из характеров собак и их поведения: одна жует что ни попадя, другая воет, если ей не удается выглянуть в окно, и т.д… Я предполагала, что работа с собаками приведет к каким-нибудь курьезам на съемочной площадке, и оказалась абсолютно права. Ну и, конечно, надо отдать должное всем этим удивительным машинкам и приспособлениям. Брюс собирает их из материала, который большинство из нас приняли бы за обычный мусор. Они настолько занятные, что начинаешь смеяться, предвкушая, что он придумает в следующий раз»
.
«Как вы, должно быть, уже заметили, я заядлая собачница
, – смеется Шулер Донер
. – Мы с мужем подбираем собак (сейчас их у нас три), так что история сразу же вызвала у меня самый живой отклик»
.
«Детей я тоже люблю
, – продолжает она. – Ребята в нашем фильме дают всем прикурить, поскольку они готовы на все, лишь бы только остаться вместе. Пока в их жизни не появляются эти собаки, они боятся строить отношения с другими существами. Решив бороться с системой и спасать собак, они в каком-то смысле спасают и самих себя»
.
«В фильме есть важная сцена, где Энди говорит своему брату, что им нужно найти для Пятницы настоящую семью, а он настаивает, что именно они и есть самая настоящая семья. В конце концов они подбирают всех этих собак и действительно становятся самой настоящей семьей, как он и говорил. Семья ведь там, где ты ее нашел, и состоит она из самых близких тебе существ»
.
Это полнометражный дебют режиссера Тора Фройденталя
, которого привлекло то, что фильм повествует об общности, сплоченности. «В картине проводится интересная параллель между детьми и собаками
, – говорит Фройденталь
. – Хотя я понимал, что сильно рискую, снимая свой первый фильм с участием детей и собак, меня покорила важность и нужность этой истории, поэтому я решил, что игра стоит свеч»
.
Продюсер Джейсон Кларк
уже работал с Фройденталем
на съемках обоих мультфильмов про мышонка Стюарта Литтла
, где тот трудился ведущим художником-раскадровщиком. Благодаря его умению наделять рисованных персонажей живыми характерами и эмоциями, равно как и вниманию к деталям, Кларк
счел Фройденталя
идеальным режиссером «Отеля для собак»
.
«Меня поразил творческий подход Тора и его умение создавать характеры и сцены, которые опираются скорее на визуальный ряд, нежели на диалоги
, – поясняет Кларк
. – Я знал, что ему удастся наделить персонажей картины качествами, которые никого не оставят равнодушным»
.
Шулер Доннер
с самого начала хотела, чтобы фильм выделялся на фоне других картин для семейного просмотра своим необычным визуальным решением. Она считает, что опыт Фройденталя
в анимации придал особое своеобразие его творческой манере. «Мы посмотрели срежессированную им короткометражку, и через три минуты поняли, что это именно тот, кто нам нужен
, – признается она. – Нас поразила его манера выстраивать кадр, движение камеры, использование цвета и света. Он здорово подкован в изобразительной части и при этом очень самобытен»
.
«А еще нам было важно, чтобы наш режиссер умел ладить с детьми
, – продолжает продюсер. – Он ужасно славный, и ребята сразу же привязались к нему»
.
Исполнительный продюсер Айван Райтман
говорит, что фильм Фройденталя
отличается особой интонацией, которая выделяет его среди среднестатистических лент для семейного просмотра. ««Отель для собак» – это веселое и захватывающее повествование
, – говорит он. – Замысел был отличный, поэтому нам нужен был человек, который сумел бы рассказать эту историю так, чтобы она пришлась по душе всем членам семьи – и детям, и родителям, и взрослым, и подросткам»
.
«Да, непременным условием было то, чтобы фильм полюбился родителям не меньше, чем детям
, – добавляет Шулер Доннер
. - Вы будете много смеяться, а пару раз, может, даже всплакнете, но фильм ни на секунду не скатывается в слащавость и сентиментальность. Дети и животные попадают в веселые и захватывающие приключения. Чудесные собаки, обаятельные дети, изобретательные постановщики… Родителям обязательно понравится!»
«В Торе, среди прочего, нас подкупил его своеобразный подход к кино
, – продолжает продюсер Юэн Лесли
. – Будучи настоящим художником, он решил создать реалистичный мир, который при этом понравился бы и детям, и родителям. Ему было интересно создавать настроения и характеры с помощью цветов и фактур, и он придавал значение мельчайшим деталям, на которые остальные члены съемочной группы никогда бы не обратили внимания. Было несколько идей, которые Тор упорно отстаивал, потому что остальным членам съемочной группы они казались несущественными. Чаще всего он оказывался прав, и это внимание к деталям подняло фильм над общим уровнем семейных комедий»
.
По словам Райтмана
, секрет «Отеля для собак»
заключается в том, что помимо юмора, в нем есть очень сильная эмоциональная составляющая. «В наши дни такую историю нечасто увидишь на экране не в виде мультфильма. Это как бы возвращение к замечательным семейным комедиям шестидесятых и семидесятых годов, таким как «Чокнутый профессор» (“The Nutty Professor”, 1963) и «Лохматый пес» (“The Shaggy Dog”, 1959). В них есть какое-то особое волшебство»
.
Ему вторит Кларк
: «Я уверен, что зрители вдоволь посмеются, однако при этом будут и сопереживать героям. В центре картины взаимоотношения животных и двух одиноких детей. Здесь речь идет об очень важных вещах, и во время просмотра по-настоящему болеешь за этих ребят, искренне желая, чтобы у них все получилось. Фильм смешной, интересный, трогательный, так что, на мой взгляд, он подойдет для людей любого возраста»
.
ДРУЖНАЯ АКТЕРСКАЯ СЕМЬЯ
На главную роль Энди, бойкой старшей сестры, создатели фильма выбрали восходящую звезду Эмму Робертс
. «В сущности, нам нужен был человек, кто сможет держать на себе весь фильм
, – говорит Фройденталь
. – Найти такого актера, да еще и столь юного, неимоверно сложно. Эмма оказалась настоящим профессионалом. Она понимает киноязык, и меня очень впечатлил уровень ее подготовки и мастерства»
.
Юная актриса была в восторге от своей роли, особенно от того, что ее персонаж развивается по ходу фильма. «Энди, конечно, девчонка-сорванец, но при этом она крайне бережно относится к своему младшему брату, всячески оберегая его. Благодаря приключениям, собакам и новым друзьям, они находят то, чего у них еще не было»
.
«И Энди, и ее брат – сильные личности, которые привыкли сами о себе заботиться и решать, что делать и как жить
, – отмечает Фройденталь
. – Вначале Энди хочется быть обычным подростком, такой как все, но потом она учится гордиться тем, какая она есть»
.
Актера на роль прирожденного изобретателя Брюса, младшего брата Энди, создатели картины искали по всей стране. Это должен был быть мальчик с юмором, который при этом смог бы адекватно передать некоторые чудачества юного гения. Джейк Т. Остин
идеально совпал со своим персонажем.
Продюсер Кларк
вспоминает первую встречу с Джейком, которая сразу же раскрыла в нем качества, полностью соответствующие натуре Брюса: «С Джейком мы встретились относительно поздно, уже отсмотрев около 80 мальчиков, и он оказался просто удивительным по всем параметрам. Джейк очень здорово играл эмоциональные куски, чувствуя и свою роль, и общий ритм картины. Когда наступала очередь гэга или смешной реплики, он понимал, когда нужно усилить игру, а когда сдержаться»
.
Шулер Доннер
считает, что у Остина
есть необходимая комбинация невинности и мудрости. «Нам требовался мальчик, который чувствовал бы себя немного потерянным и обращался за поддержкой к сестре, но при этом был ужасно умным. Необходимо было поверить, что именно он изобрел все эти штуки. Джейк совмещает в себе указанные качества. Он очень смышленый, но при этом не производит впечатления совсем уж не от мира сего»
.
Остину
очень понравилось его роль: «Я представил себе, каково это, быть Брюсом, таким немножко ботаником. Он отличается от всех персонажей, которых я играл до сих пор»
.
Самой надежной опорой ребят в мире взрослых является социальный работник Берни. Оскаровского номинанта Дона Чидла
увлекли отношения между Берни и детьми: «Когда я прочитал сценарий, мне понравилось, как мой персонаж общается с ребятами, потому что со своими детьми я разговариваю точно так же – честно и прямо»
. «Нам очень повезло, что мы заполучили Дона на эту роль
, – признается Шулер Доннер
. – Дай ему в руки телефонную книгу, он и ее прочтет со значением и смыслом. Просто удивительный актер»
.
Семью, в которой живут Энди и Брюс, возглавляют Лоис (звезда «Друзей» Лиза Кудроу
) и Карл (Кевин Диллон
) Скаддеры, уже немолодые музыканты, которые отчаянно цепляются за утопическую мечту стать рок-звездами.
То, что Кудроу
и Диллон
мгновенно образовали мощный комический дуэт, не стало сюрпризом для создателей картины. Оба актера получили большое удовольствие от работы друг с другом. Скаддеров вряд ли можно назвать идеальными опекунами, но, по словам продюсера Джонатана Гордона
, «Кевин и Лиза сыграли так, что не полюбить их просто невозможно»
.
«ПОСТОЯЛЬЦЫ» ОТЕЛЯ
Пятницу, любимца Энди и Брюса, скрывать нелегко. Его неспособность противостоять любому съедобному искушению делает его заметным в самые неподходящие моменты. «Пятница вечно голоден, и при этом очень упрям. Если ему говорят «нет», он все равно получит то, чего хочет
, – говорит Фройденталь
. – Из-за этого он постоянно попадает в разные передряги, но в конечно счете именно благодаря ему все заканчивается хорошо»
.
«Мне нравятся все собаки в этом фильме (а их там немало!), но Пятница, наверное, больше всех
, – признается Райтман
. – У него необычайно умные глаза»
.
Пятницу сыграл (теперь уже бывший!) бездомный пес по кличке Космо.
«Мы стремились подобрать как можно больше бездомных собак, чтобы потом их пристроить
, – рассказывает Шулер Доннер
. – Нам хотелось найти собак, которые будут по-настоящему взаимодействовать с актерами. Мы искали животных с ярким характером, с какими-нибудь забавными особенностями, а вовсе не самых красивых особей»
.
Благодаря этим особенностям удалось наделить каждого из персонажей яркой индивидуальностью. Поскольку создатели картины с самого начала решили обойтись без спецэффектов, нужно было найти иные способы сделать так, чтобы собаки отличались друг от друга. «Мы задались вопросом, как увлечь публику персонажами, которые на протяжении всего фильма не произнесут ни слова
, – вспоминает продюсер Кларк
. – Для нас были очень важны узнаваемость и достоверность. Нам хотелось, чтобы собаки показали, какие они есть на самом деле – настоящие животные с сильным характером»
.
Чтобы подготовить четвероногих актеров и их дублеров, обратились к одному из ведущих голливудских дрессировщиков, Марку Форбсу
из “Birds and Animals Unlimited”
. Ему понравилось, что фильм посвящен взаимоотношениям между людьми и животными, однако при этом он сознавал, что его ждет немало трудностей.
«При первом прочтении сценария моей реакцией была смесь восторга и ужаса, поскольку я сразу понял, что работа предстоит увлекательная
, – рассказывает Форбс
. – Это замечательная история о том, как создать в этом мире место для себя и тех, кого ты любишь»
.
Кроме Пятницы «постояльцами» отеля стали еще несколько собак. Создатели картины подобрали девять псов на главные роли.
Ленни и Джорджия – «коренные жители» отеля. Ленни, бульмастиф, весящий более 70 килограммов – ласковый великан, который заботится о темпераментной бостон-терьерше Джорджии, обладающей маленьким телом и большой душой. Особенности этих собак натолкнули Энди и Брюса на мысль, как можно их развлечь.
«Ленни больше всего хочется увидеть внешний мир, поэтому ему нужно, чтобы окно все время было открыто
, – объясняет Форбс
. – В противном случае он начинает выть, рискуя тем самым всех выдать»
.
Джорджия, компаньонка Ленни, обожает гоняться за брошенными предметами и притаскивать их обратно. «В конце концов Брюс изобретает специальную катапульту, чтобы Джорджия могла резвиться весь день напролет»
, – рассказывает дрессировщик.
«У ребят Джорджия ходит в любимчиках, потом что она маленькая и хорошенькая, да к тому же приносит все, что ни кинешь
, – говорит Шулер Доннер
. – «У нее ужасно симпатичная мордочка, и не менее привлекательный характер»
.
Купер, Шеп и Ромео, три пса из зоомагазина, тоже обладают своими особенностями, которые помешали им найти приют. «Купер жует гипсокартон, обувь, номерные знаки для автомобилей – в общем, все что ни попадя!
– комментирует Форбс
. – Благодаря этому он может прогрызть свой ящик и убежать»
.
Райтман
характеризует Купера как прирожденного комика: «Не могу удержаться от смеха, когда его вижу – один только вес и мощная челюсть чего стоят!»
Шулер Доннер
считает, что Куперу предстоит разбить немало зрительских сердец. Она вспоминает его первый опыт с одним из изобретений в фильме: «Мы установили беговые дорожки и подвесили над ними косточки, чтобы собаки шли вперед. Другие собаки пытались подобрать нужную походку, а Купер, лишь только завидев косточку в конце беговой дорожки, мгновенно оказался рядом с ней. Такое развитие событий не было предусмотрено сценарием, но мы оставили это в фильме, потому что вышло очень смешно. Он себе на уме, и я от него просто в восторге!»
Энергичный бордер-колли Шеп не в состоянии совладать со своими пастушьими инстинктами. «Шеп обожает «пасти» нарезая вокруг них круги
, – рассказывает режиссер. – К концу фильма он собирает всех собак и ведет их в правильном направлении, когда они потерялись»
.
Ромео, названный так явно по недоразумению, является китайской хохлатой собакой, полностью голой, за исключением маленького чубчика на макушке. «Ну что сказать о Ромео,
– задумывается Форбс
. – Морда у него, может, и не самая красивая, но сам об этом не ведает. Ромео влюблен в прекрасную Джульетту, образуя тем самым довольно любопытную пару»
.
Джульетта – неухоженная пуделиха, которую дети вырвали из лап у служб по отлову собак, которые уже было собирались забрать ее. «Когда дети приводят Джульетту в отель и там отмывают и причесывают ее, она становится самой настоящей красавицей, и Ромео бежит за ней по всему отелю на крышу, где они влюбляются друг в друга»
, – говорит Форбс
.
«Вначале Ромео – застенчивый песик, который не уверен в себе и норовит спрятаться под стол
, – комментирует Фройденталь
. – Встреча с Джульеттой преображает его: Ромео становится гораздо смелее, и у него немедленно срабатывают романтические инстинкты. Классический случай того, что ни о ком нельзя судить по внешности: на самом деле у него романтическая натура, только с первого взгляда этого не замечаешь»
.
И, наконец, Генри, внушительного вида босерон (французская гладкошерстная овчарка, выглядит как нечто среднее между доберманом и ротвейлером) отличающийся крайне ласковым и миролюбивым характером. По словам Форбса
, «в фильме у Генри был хозяин, который хотел сделать из него сторожевого пса, что совершенно не соответствовало его характеру. Дети подбирают его и приводят в отель. Там он обретает уверенность в себе и в конце концов выручает ребят в очень непростой ситуации»
.
Первым шагом на пути этих мохнатых актеров к зрителям стал кастинг. «Выстроить для собаки экранный образ можно с помощью ее поведения, через то, что она делает в кадре
, – объясняет дрессировщик. – Однако очень непросто заставить собаку выполнять то, что ей не свойственно: ее истинная натура все равно себя проявит. Собаку ведь не попросишь прочитать сценарий и дать свои комментарии. Поэтому нашей первостепенной задачей было найти для каждой роли подходящего пса»
.
С помощью Форбса
киношники изучили атлас собачьих пород, чтобы определить, кем будет каждый из героев. «Нам хотелось, чтобы все собаки отличались между собой по размеру, цвету и типу морды, чтобы их внешний вид как бы сам задавал их характер
, - рассказывает Фройденталь
. – В конце концов, с собакой ведь не поговоришь о мотивировке, так что выражение морды должно легко читаться, отражая характер каждого четвероногого персонажа»
.
«Меня притягивали либо самые маленькие, либо очень большие – чтобы можно было сыграть на контрасте
, – продолжает режиссер. – Думается, что в обеих парах (Ромео – Джульетта, Лени – Джорджия), нам удалось создать действительно интересные сочетания»
.
Чтобы подобрать всех собак для фильма, общим числом более 70, создатели картины отобрали самых разных собак – и дворняг, и чистопородных. «У каждого из них своя история
, – говорит продюсер Лесли
. – Всего за несколько месяцев мы научили их делать все, что нужно для фильма. Просто удивительно»
.
Это классический пример того, как жизнь имитирует искусство: примерно две трети всех собак в картине когда-то были бездомными. Главный герой, Космо, и два его дублера были спасены за полгода до начала съемок, перед тем как их собирались застрелить.
Продюсер Лесли
, активист по борьбе за права животных, сотрудничает с Karma Rescue – организацией, которая подбирает новые семьи для брошенных и бездомных собак. С помощью пожертвования студии DreamWorks Pictures ему удалось спасти и пристроить 14 собак за время подготовки к съемкам и съемочного периода. Несколько членов съемочной группы взяли собак себе или же помогли найти им новые дома.
«Мы спасли довольно много собак, и очень надеемся, что наш пример вдохновит и других взять к себе животных
, – говорит он. – Одна из самых удивительных вещей с этими собаками заключается в том, что они необычайно признательны за то, что ты пришел и спас их. Обретя любящую семью, они так благодарны, что это действительно лучшие собаки на свете»
.
СОБАЧЬЯ НАУКА
Чтобы подготовить будущих четвероногих актеров к работе под прицелом камеры, Форбс
и его помощники начали заниматься с ними за 16 недель до начала съемок. Для подобранных новичков, у которых не было вообще никакого опыта, процесс разбили на четырехнедельные этапы. На первом этапе собак научили выполнять простейшие команды, такие как «сидеть!» или «лежать!», а также касаться передними лапами специальной отметки. На втором этапе внимание уделялось более сложным действиям – приносить брошенный предмет, махать лапой и т.д. Кроме того, нужно было найти способ вытащить из каждой собаки ее индивидуальные черты, на которых можно строить ее игру в картине».
«Когда собака валяется на спине, молотя лапами по воздуху, это может означать смех
, – объясняет Кларк
. - Или, например, у собак есть свои способы выразить грусть на языке тела – например, засунув хвост между ног и опустив плечи и уши. На втором уровне дрессировки необходимо было выявить эти особенности и понять, как они помогут раскрыть характер персонажа»
.
Потом собак брали в разные общественные места, чтобы там отработать команды. «На этом этапе их возили в торговые центры, парки и т.д., поскольку это был единственный способ воссоздать атмосферу на съемочной площадке
, – рассказывает Форбс
. – Хотелось, чтобы собаки чувствовали себя комфортно и понимали, что о них заботятся вне зависимости от территории. Съемочная площадка – всего лишь еще одно место, такое же, как и другие»
.
Когда основная дрессировка завершилась, команда Форбса
сосредоточилась на индивидуальных действиях, которые ожидались от каждой собаки. «Требуется немало усилий, чтобы хотя бы понять, как заставить собаку делать то, что от нее ждут. Нужно взять сценарий и «перевести» его на собачий язык. Тогда можно потихоньку начать обучение, чтобы собака понимала, какие действия ей следует выполнять. На съемках каждой сцены мы делали ровно столько дублей, сколько требовалось, чтобы полностью снять ее, так как собаки на следующий день уже не помнят наработанные движения»
.
Еще одной важной частью обучения стала работа с актерами. Надо было познакомить их с поведением собак и установить отношения между обычными и четвероногими исполнителями ролей. «Очень часто такое обучение проводится скорее для актеров, нежели для собак, потому что им показывают, как строить отношения с теми, кто работает с ними в кадре»
, – рассказывает Форбс
.
«Работа с актерами перед началом съемок также позволяет им понять, как строится дрессировка собак и работа с ними на съемочной площадке
, – продолжает дрессировщик. – Бывает, что актеру приходится по нескольку раз давать собаке угощение, или, например, рядом с ним стоит дрессировщик, который прыгает и машет собаке, так что это может стать отвлекающим фактором»
.
«Нам хотелось, чтобы у актеров и собак была возможность построить отношения, и наблюдать за их развитием было просто чудесно
, – говорит продюсер Кларк
. – И при переключении камер видно, насколько дети и животные привязаны друг к другу. Они стали настоящей семьей, и в фильме вы почувствуете эту тесную связь между ними»
.
Этот опыт стал для Робертс
, которая до этого никогда не сталкивалась в кадре с животными, настоящим открытием. «Работа со всеми этими собаками, конечно, требует гораздо больше терпения, чем можно было предположить, потому что даже когда мы все делали правильно, если собака ошибалась, приходилось переснимать. Иногда собака выполняет все безупречно, а иногда она просто начинает всюду носиться. Порой забываешься, и приходится себе напоминать, что они собаки, и не могут каждый раз выполнять то, что мы от них просим»
.
«При обычных съемках, когда актеры работают, на площадке царит полная тишина, однако когда там собаки, дрессировщики делают все что угодно – кричат, прыгают, свистят, и для актеров это, конечно, отвлекающий фактор
, – поясняет Кларк
. – «Эмма, Джейк и все остальные проделали потрясающую работу, полностью приспособившись к процессу»
.
Чтобы подготовить собак к разнообразным изобретениям, которые используются в фильме, группа спецэффектов снабдила дрессировщиков муляжами этих устройств. «Майкл Лантьери и его команда большие молодцы, потому что даже если необходимое приспособление у них еще не было готово, для нас у них обязательно что-нибудь находилось, и поэтому собаки смогли привыкнуть к чудо-машинам за несколько месяцев до начала съемок»
.
ИЗОБРЕТЕНИЯ ЮНОГО ГЕНИЯ
В «Отеле для собак»
одиннадцатилетний вундеркинд Брюс собирает всевозможные чудесные машины из разрозненных деталей, которые он находит в заброшенном отеле. Делает он это для того, чтобы собакам было хорошо и весело. «До этого момента никто не мог по-настоящему понять и оценить талант Брюса, но в гостинице ему в конце концов удалось обратить на себя внимание других ребят и заслужить их восхищение»
, - замечает Фройденталь
.
Номинировавшегося на «Оскар»
режиссера по спецэффектам Майкла Лантьери
попросили создать удивительные приспособления, которые изобретает Брюс, чтобы хоть как-то занять собак. «В этот проект я пришел по двум причинам – из-за возможности придумать все эти удивительные штуки и из-за того, что я очень люблю собак
, – вспоминает Лантьери
. – Один из критериев, по которым я выбираю проекты, это возможность принять участие в создании центральной части истории, а в этом фильме все было именно так»
.
Для бостон-терьера Джорджии, обожающей приносить различные предметы, Брюс создал специальную катапульту, с которой Джорджия может управляться совершенно самостоятельно. Это приспособление создавалось в два этапа. Сначала это было просто пружинное устройство из ложки и мячика, потом оно стало более сложным. «Катапульта собрана из велосипеда и руки от манекена. Она сделана так, что когда колеса крутятся, мячик намагничивается, рука вращается и кидает предмет, чтобы собака могла за ним погнаться
, – поясняет Лантьери
. – На словах это может выглядеть просто, однако чтобы он заработал на экране, требуется точно рассчитать время и вес мяча, а также понять, как он останется в руке, пока тебе не понадобится, чтобы он начал двигаться»
.
Помимо сложной изобретательской деятельности, Лантьери
и его команда столкнулись с дополнительной трудностью: все машины должны были выглядеть так, будто их придумал одаренный одиннадцатилетний мальчик. «К счастью, за годы работы мне удалось найти лучших специалистов, которые способны соответствовать интеллекту взаправдашнего одиннадцатилетнего ребенка»
, – улыбается мастер.
Как будто этого недостаточно, изобретения необходимо было делать из предметов, которые можно отыскать в заброшенном отеле. «Мы много раз обсуждали, что можно найти в такой гостинице – в ее прачечной, кухне, кладовке. Мы старались подобрать вещи, которые бы не выглядели новыми или только что купленными. Нечто вроде того, что находят на чердаке рядом со старыми новогодними украшениями, припасами и т.д.»
Для бордер-коллли Шепа, прирожденного пастуха, Брюс создал специальную пастушью комнату. Это настоящий рай для Шепа: там он пасет дистанционно управляемых овец, сделанных из проволоки, прихваток, ватных шариков, пенопласта и деталей от дистанционно управляемых автомобильчиков. Лантьери
и его помощники получили особое удовольствие от этого изобретения. «Прочитав сценарий, я думал, что овцы будут на проволоке, но, сделав выбор в пользу дистанционного управления, мы тут же устроили им гонки в магазине, чтобы их протестировать. Получился эдакий детсад для взрослых»
.
«Майкл Лантьери несколько раз номинировался на «Оскар»
, – замечает продюсер Гордон
. – Он приходит на церемонию в смокинге, а потом возвращается в свою мастерскую, где он и его ребята, в сущности, создают самые настоящие мечты. Приятно сознавать, что, после 18 лет разрушения родительского дома они все-таки нашли выход своей творческой активности в кино. Это самые умные дети на свете»
.
Для комнаты, в дверь которой все время стучатся, Лантьери
подобрал двери особых цветов и стилей. Молотки управлялись с помощью воздуха, пружин и резинок, которые заставляли сапог ритмично колотить в дверь. «Это одна из самых забавных комнат в фильме
, - считает Лантьери
. – У меня самого есть собака, и я знаю, как они могут сходить с ума, когда звонят или стучат в дверь. Поэтому было очень смешно смотреть, как свора собак реагирует на стук сразу в несколько дверей. Было очень весело наблюдать за этим паноптикумом»
.
Брюс создал еще одну комнату, чтобы удовлетворить одну из самых распространенных собачьих привычек. «Все мы знаем, что собаки обожают высовывать голову из окна автомобиля: в сущности, это одна из собачьих радостей
, – говорит Шулер Доннер
. – Брюс идет в подвал, забирает оттуда то, что считает необходимым, и благодаря автомобильным дверям, прожекторам и нескольким особым образом расставленным вентиляторам, собаки могут наслаждаться поездкой»
.
Для английского бульдога Купера, который жует все, до чего дотягивается, торговый автомат превратили в удивительное приспособление. Наполнив его башмаками и старыми игрушками, пригодными для жевания, Брюс настраивает машину таким образом, чтобы, когда Купер встанет на педаль, машина выбрасывала новую игрушку.
Чтобы Пятнице и другим собакам было что есть в отсутствие детей, Брюс изобрел специальную машину для кормления, которая в определенное время бросает пищу в миски через шесть люков. Пятница, с его постоянным голодом и острым умом, вскоре понимает, как управляться с машиной, и теперь он может есть так часто, как только пожелает.
Когда в отеле появляются новые «постояльцы», поскольку дети постоянно подбирают собак на улицах города, Брюс конструирует внушительных видов кормушку, способную удовлетворить аппетит вновь прибывших. Его лебединой песней становится вторая машина-кормушка, состоящая из двух длинных ремней с мисками, которые тянет по столу игрушечный поезд, опрокидывая еду в каждую миску. Лантьери
пришлось сконструировать машину, где было все рассчитано с предельной точностью. «Мы неделями работали над дизайном большой кормушки, чтобы учесть все детали – цвет, количество блюд, которые мы могли использовать, стол, по которому они будут ехать: вдобавок, поезд должен был обладать достаточной силой, чтобы вытянуть миски. Все делалось поэтапно, и зрители увидят очень простой и при этом изящный результат – как раз то, что мог бы придумать одиннадцатилетний»
.
Каждую миску требовалось наполнить точным количеством еды, что было не так просто, поскольку вся пища поступала из большой емкости наверху, по желобкам, с помощью червячного привода и системы откидных створок в каждую банку, а оттуда в каждую миску. Когда работа над машиной была закончена, ее опробовали на собаках, с целью удостовериться, что у них не возникнет проблем с ее использованием. «Нам пришлось потратить некоторое время на то, чтобы собаки привыкли к звукам, которые издавала машина, и ко всему процессу в целом
, - отмечает Лантьери
. – Первой собаке за столом пришлось научиться смотреть на проезжающую мимо еду, без того, чтобы немедленно на нее набрасываться. Когда в конце концов нам это удалось, это стало для нас огромным достижением»
.
Вторая съемочная бригада должна была запечатлеть эпизоды с участием собак и машин. На их долю выпал уникальный опыт: каждый день работать с примерно 60 собаками, вспоминает Кларк
. «Они, конечно, здорово повеселились, но барабанные перепонки выдерживали с трудом. Им пришлось искать общий язык не только с собаками, но и с их 60 дрессировщиками. В общем, можно с уверенностью сказать, что это были очень шумные съемки»
.
НЕ ПРОПУСТИТЕ «ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК»!
«Думаю, часть обаяния этого фильма заключается в том, что он как бы исполняет детские желания
, – считает продюсер Лесли
. – Ведь, в конечном счете, отель в нашем фильме – это такой идеальный домик из детских игр. Какой ребенок не мечтал бы создать свой тайный, закрытый для родителей мир, где можно вместе с друзьями участвовать в сверхсекретных операциях? В детстве мне нравились фильмы, где дети были самостоятельными, а что может быть самостоятельнее, чем друзья, которые обустраивают свой собственный отель и, в конце концов, создают настоящую семью?»
С самого начала «Отель для собак»
не был фильмом о собаках, добавляет исполнительный продюсер Райтман
: это, прежде всего, семейная история. «Для меня это, на самом деле, кино о том, как дети начали заботиться о собаках – даже очень многих собаках. Общение с домашними животными – это глубинный опыт… В «Отеле для собак» мы попытались показать, что это значит, когда такие замечательные животные становятся членами нашей семьи»
.
«Надеюсь, что люди, которые придут на фильм, будут в хорошем смысле поражены
, – продолжает он. – «Отель для собак» – одна из тех картин, которые находят живой отклик в каждой душе. Думаю, в первую очередь благодаря обаянию главных героев – особенно собак. Наблюдать за ними на редкость увлекательно; ну и к тому же это прекрасное, трогательное и эмоциональное кино»
.
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