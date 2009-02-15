«Отель для собак»: Спецпоказ для детей и их собак

анонс

21 октября 2007

Фантазии Эльдара Рязанова в Доме кино

Новым фильмом Эльдара Рязанова "Андерсен. Жизнь без любви" открылся 72-й сезон Дома кино. Фильм для публики повторили дважды - так много было желающих посмотреть картину, которую сам Рязанов объявил своей последней (сейчас, правда, он уже снимает следующую) и долгожданной (идея родилась еще в 70-е годы).