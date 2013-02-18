"Пойми, дурилка картонная, в комсомоле работают не только головой, но и печенью!"

В феврале 1988 года на экраны СССР вышел фильм "ЧП районного масштаба". Герой — пройдоха-секретарь, аппаратный монстр, таскающий невинность на съедение. Фильм-анекдот про краденое знамя повествовал об агонии сексуальных и бюрократических садомазохистских извращений.
Из интервью Игоря Бочкина
(главная роль в фильме):
"В 1988 году, когда на экраны вышел фильм «ЧП районного масштаба», о нем писали все кому не лень. Только «Мурзилка», наверное, не отметилась. А «КП» ни словом не обмолвилась. Нонсенс! Фильм, рассказавший правду о комсомоле, оказался неинтересен «Комсомольской правде»! Единственная газета в огромной стране не написала ничего о киноленте, которую Евтушенко назвал фильмом-катастрофой.
Я сыграл не просто главную, а суперглавную роль - там нет ни одного сантиметра пленки без моего героя Шумилина. Правда, вырезали много. Ленту должны были демонстрировать больше двух часов, а шла она полтора. Удалили эпизод, в котором бравые комсомольцы бухают на кухне и вытирают жирные руки и потные лица знаменем. Кстати, я лично наблюдал, как славные комсомольские вожаки смотрели на «Ленфильме» это кино. Лица у них стали бордовыми, а штаны, скорее всего, мокрыми. Великий фильм, хотя у меня до сих пор сложные отношения с его режиссером Снежкиным. К слову, сам я никогда не был в ВЛКСМ, просто «положил» на него. Никогда не верил ни в Мальчишей-Кибальчишей, ни в Тимура вместе со всей его командой, ни в сюжет славной книги «Как закалялась сталь».
Я помню, в Харькове, когда фильм шел в одном из кинотеатров, с места вскочил пожилой ветеран и заорал: «Прово-ка-а-ция!». Это случилось как раз во время второй половой сцены, где комсомольский активист «имеет» даму на кухонном столе рядом с мясорубкой и фаршем. Так того дяденьку увезли на «скорой» прямо из зала."
Из интервью Виктора Мироненко
(тогдашнего первого секретаря ЦК ВЛКСМ):
"Это достаточно интересная история. Мне очень нравилась повесть Юрия Полякова. Она была очень близка к реальности. Но повесть, я подчёркиваю, а не фильм. Всё было в герое повести – и карьеризм был, и человеческие качества, и интеллект. Это было удачно подмечено Поляковым. По крайней мере, я узнавал и ситуацию райкома, и положение. Кстати, с Поляковым меня до сих пор связывает нежная дружба.
Потом начались съёмки этого фильма. Причём консультантом фильма был назначен секретарь ЦК ВЛКСМ Рогожкин. В какой-то момент начинается бурление вокруг этих съёмок. Ко мне приходит Рогожкин и говорит, что отказывается консультировать, но я даже не понимал, в чём дело. Тем временем фильм был снят. Режиссёр Снежкин сразу после окончания работы обратился ко мне с просьбой показать этот фильм в ЦК ВЛКСМ. Я согласился. Собрались работники аппарата. Когда закончился просмотр, я встал и никак не стал комментировать, даже не подошёл к Снежкину, только выходя из зала, остановился около Полякова: «Ну ладно – режиссёр, это его проблемы. Но как ты, автор замечательной повести, мог сделать из неё такую вот дешёвку?»
Через два дня мне звонит председатель Госкино СССР Камшалов и спрашивает: «Что будем делать с фильмом «ЧП районного масштаба»? Не понял, спрашиваю его: что значит «что будем делать»? Вы у меня спрашиваете? Вы профинансировали, режиссёр снял. Для чего снимаются фильмы? Для того, чтобы показывать их. Вот и показывайте, хотя я считаю, что это большая неудача режиссёра. Потом же меня все обвиняли, что якобы я дал «добро» на этот фильм, чем нанёс страшный удар по авторитету ленинского комсомола."
Источник - персональный сайт Виктора Мироненко
и сайт газеты "Комсомольская правда
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