«Тайна Чингис Хаана»: пресс-конференция

Фильм «Тайна Чингис Хаана»
(рабочее название «По велению Чингис Хаана»
) – явление настолько многогранное, что сложно его даже уместить в своей голове, а не только анализировать.
Рассуждать с позиции просто критика – невозможно, стоит каждую секунду помнить о той удивительной стране, в которой мы живем. Мы ее граждане. Поэтому в первую очередь взглянем на фильм с позиций гражданина РФ.
Во-первых, фильм затрагивает национальное самосознание большого количества народов нашей необъятной Родины. Предпринята попытка, может быть самая первая, осмыслить творчески народами монгольских кровей свое происхождение, историю, понять свое место в мире. Это, конечно, прекрасно. С религиозных позиций фильм очень значим для всех, кто считает себя потомками империи Чингисхана
. Фильм рассказывает о взрослении и становлении личности богоизбранного мальчика Тимучена
с той же серьезностью, с какой Мел Гибсон
снимал о страданиях Христа
. И не хотелось бы задеть критикой чьи-то высокие чувства.
Во-вторых, это первый большой региональный проект, осуществленный исключительно силами самих регионов, и с экономической точки зрения, безумно важный. Если в регионе развивается кино, значит происходит движение денег, рабочей силы, создаются рабочие места. Раз необходимо осуществлять прокат – появляются кинотеатры и так далее, и так далее, то есть земля крутится. Политическая составляющая – крайне серьезная. Ведь культурный уровень региона – это кроме всего прочего политический инструмент влияния. А развитие киноиндустрии – показатель культурного уровня.
В-третьих, это гигантский межрегиональный проект, объединяющий интересы очень многих людей. Съемки фильма начались в апреле 2005-ого и велись почти три года (и еще год на монтаж и озвучиваение). Съемочная группа работала в Монголии, Хакасии, Туве, Калмыкии, Горном Алтае, на Байкале и, конечно, в самой Якутии. Главные и второстепенные роли исполнили актеры России, Монголии, КНР, Германии. Актеров на эпизодические роли для фильма собрали с театров всех российских республик, включая Башкирию и Татарстан, то есть задействовали вообще всех актеров с азиатской внешностью, которые умеют держаться в седле. Режиссер фильма – Якутский министр культуры Андрей Борисов
, широко известный в Якутии, в первую очередь как театральный режиссер, лауреат Государственных премий СССР и РФ, обладатель престижной премии «Золотая маска». Работа над художественным фильмом – его дебют в кино.
Поражает бюджет картины - 10 млн. долларов. 10 миллионов из государственной казны, то есть из денег налогоплательщиков. Великая республика Саха
, 950 тыс. жителей, и 10 миллионов – бюджет картины! Только очень богатые люди могут себе такое позволить. Впрочем, если бы фильм стоил не 10, а 100 млн, боюсь, это бы никого не остановило. Очень хотели снять. Я почитала форум фильма, люди изнывают, ждут премьеру. Так что если каждый из них, включая грудных детей, заплатит по 10 долларов за билет, то, возможно, расходы окупятся. Основная часть бюджета ушла на продвижение картины. Каким-то образом фильм умудрились протащить даже в прошлогодние Канны
, хотя не в программу, а только в виде стенда в русском павильоне.
12 марта фильм выходит в российский прокат. В Москве хорошо бы предварять показы небольшими лекциями о малых народах РФ. Все-таки невозможно смотреть «Тайну Чингис Хаана»
в отрыве от исторического и культурного контекста, ведь в художественном плане фильму очень и очень далеко до мировых стандартов.
За несколько недель до официальной премьеры состоялся пресс-показ и пресс-конференция фильма. На встрече с журналистами актеры и создатели фильма разговаривали на девяти языках. Вот, что рассказали о своем детище основные действующие лица:
Андрей Борисов (Россия), режиссер–постановщик: «Этот фильм имеет для меня большое значение: он как некий знак судьбы. Может верхние боги, Тэнгри, Вечно Синее Небо выключили из моего сознания мою первую юношескую мечту – стать кинорежиссером, и я стал актером и режиссером театра… Наш фильм о рождении империи. Не о гибели, а именно о рождении. В этом фильме неразрывно связаны наша история, природа и география странствий. Но главная идея фильма в том, что Бог един для всех.
«Тайна Чингис Хаана» - народный фильм. Неудивительно, что наш проект воодушевил многих. Отсюда мы черпаем силу и вдохновение, энергию гор, степи, неба и воды».
На пресс-конференции Борисов
пояснил, что существует два варианта фильма: авторский (2 ч 20 мин.) и прокатный (менее 2 часов, с дубляжом). «Отснятого материала хватит на 10-часовой сериал,
- уверен Борисов
. - Возможно, мы будем работать и в этом направлении».
Владимир Иванов (Россия), генеральный директор ООО «Ургэл В», продюсер: «Мы хотим своей работой затронуть актуальные вопросы взаимоотношений человека и природы. Народы Сибири и Центральной Азии, живущие в суровых климатических условиях, выработали уникальную систему жизни в гармонии с окружающей средой. Они глубоко почитали Природу. Не думаю, что мы умнее наших предков.
Фильм воссоздает единое культурное, духовное пространство, которое царило в степях Центральной Азии много лет назад. С древних времен наши языки, традиции обычаи очень схожи. Мы связаны единой пуповиной. Для меня ясно одно: народы мира могут и должны сотрудничать. Несмотря на границы и дальние расстояния, над нами одно общее Вечное Синее Небо».
Известный голливудский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава
, сыгравший в фильме эпизодическую роль, высоко оценил работу съемочной команды, в частности заметил, что режиссеру Андрею Борисову
присуща творческая одержимость, он был заметно увлечен содержанием своей работы. Тагава
рассказал, что давно хотел сняться в историческом фильме, а личность Чингис Хаана
привлекала его с детства так, что он сам был бы не прочь сняться в главной роли.
О роли Темучина
мечтал и монгольский актер Оргил Махаан
, однако, и он не обиделся, что ему досталось играть лишь Джамуху
, ведь роль друга Чингисхана
также почетна для монгола. К тому же Махаан
уже играл Чингис Хаана
в популярном документально-художественном фильме производства ВВС (Великобритания).
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