«Выкрутасы» с Миллой Йовович

анонс

В Киноцентре 14 ноября 1987 года проходит первый фестиваль «параллельного кино» «Cine Fantom Fest 87».

13 февраля 2012

Лучшим актером на Киношоке-2008 стал украинец

21 сентября состоялась церемония торжественного закрытия XVII Открытого фестиваля кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии "Киношок-2008", на которой были объявлены победители во всех номинациях.