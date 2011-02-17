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«Выкрутасы» с Миллой Йовович

17 февраля
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17 февраля 2011
Премьера фильма «Выкрутасы» с Миллой Йовович - 17 февраля 2011 года.
«Выкрутасы» с Миллой Йовович
Что бы стала делать девушка, окажись она вдруг перед выбором — Иван Ургант или Константин Хабенский? Да что девушка, не каждая актриса смогла бы искренне выбирать между этими мужчинами! И кто же может справиться с этой ролью? Кто, как не Милла Йовович, подумали и решили режиссер Лео Габриадзе и продюсер картины Тимур Бекмамбетов.
Комедия «Выкрутасы» о том, как Слава Колотилов (Константин Хабенский), учитель русского языка из маленького городка и Надя (Милла Йовович) - успешная москвичка, случайно познакомившись в столице, через неделю совместных приключений влюбились так сильно, что решили, не откладывая, пожениться. Слава спешил на поезд, который должен был отвезти его на свадьбу в Москву, но прямо на вокзале большой чиновник отобрал у него паспорт и насильно назначил тренером детской футбольной команды. Без документов жених не может уехать, и у него есть только одна возможность вырваться - сделать все, чтобы новоиспеченная команда, проиграв, выбыла из борьбы за место в финале. И пока Слава изобретает способы, бывший жених Нади, успешный и самоуверенный москвич Даня (Иван Ургант) делает все, чтобы окончательно разрушить свадьбу. Одержит ли победу Колотилов, дождется ли его Надя и сможет ли ее бывший занять место жениха за праздничным столом? И какой же все-таки должна быть девушка, способная свести их всех с ума?

ГК Bazelevs
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Тимур БекмамбетовАлександр ВойтинскийМилла ЙововичИгнас ЙонинасДмитрий КиселёвИван УргантКонстантин ХабенскийЯрослав Чеважевский
фильмы
ВыкрутасыЁлки (киноальманах)

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№ 2
Сергей2308 (Москва)   23.02.2011 - 03:53
Да-а-а! Начало скомканное, невнятное (писАлось, наверное, на скорую руку). Музыка, естественно, типА голливуд. Ум-ца, ум-ца………..ум-ца……..ум-ца, ум-ца… Ургант, как актёр, слабенький. Мила Йовович не... читать далее>>
№ 1
Армавирка (Ейск)   25.06.2010 - 18:37
Очень жаль,что фильм переснимают.Опять в России не будет хорошего ,доброго кино с участием детей,о насущных проблемах.Деньги,как всегда,на первом месте. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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