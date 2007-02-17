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"Анна Каренина". Next

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17 февраля 2007
Сергей Соловьев объявил о завершении работы над экранизацией романа Льва Толстого "Анна Каренина". По словам режиссера, картина выйдет на экраны кинотеатров в октябре 2007 года. Фильм снят в двух вариантах: полнометражная лента и телесериал, который покажут по российскому телевидению. Как признался сам Сергей Соловьев, эта экранизация - его давняя творческая мечта, однако над ее воплощением ему пришлось работать 14 лет. "Основные трудности были связаны с финансированием весьма масштабного и достаточно дорогого проекта", - пояснил он. Главные роли в картине сыграли актриса Татьяна Друбич (Анна Каренина), Олег Янковский (Каренин) и Ярослав Бойко (Вронский). Как сообщил режиссер, в киноверсии основное внимание уделено истории этого любовного треугольника. А в 5-серийном телесериале, где было больше возможностей расширить повествование, большое место занимают сцены, связанные с нравственно-философскими поисками Левина, которого сыграл Сергей Гармаш. Образ Кити создала Мария Аниканова, а Стива Облонского - Александр Абдулов.
Основная часть съемок проходила в музее-усадьбе Льва Толстого "Ясная Поляна", что, по мнению режиссера, помогло создать особую атмосферу, проникнуться духом творчества великого писателя. "Анна Каренина" Соловьева могла появиться еще десять лет назад: фильм почти был запущен в производство, проведены пробы. Если бы фильм состоялся тогда, главные герои были бы другими: одной из кандидаток на роль Анны была Ирина Метлицкая, а наиболее возможным Вронским - Александр Домогаров. Планировалось, что снимать будет любимый оператор Соловьева Павел Лебешев.
К сожалению, ни Ирина Метлицкая, ни Лебешев не дожили до начала съемок. Карениной была избрана любимая актриса Соловьева Татьяна Друбич: "Я сделаю все возможное, чтобы снять "Анну Каренину" с Таней Друбич до момента ее поступления в Дом ветеранов кино!", - говорил Сергей Александрович.
Роман Льва Толстого экранизировали регулярно, начиная с 1910 года. В Европе, США, СССР, даже в Бразилии и Аргентине появились свои фильмы по мотивам произведения. Первые несколько картин были черно-белыми и немыми: в 1910 - в Германии, в 1914 - в России, в 1918 - в Венгрии. Первая российская постановка открыла дорогу в кино актрисам Марии Германовой (Анна Каренина) и Зое Баранцевич (Кити). Кроме того, этот фильм стал началом режиссерской деятельности Владимира Гардина. В 1953 году новая экранизация привлекла широкое внимание. Фильм-спектакль Московского художественного театра в постановке Немировича-Данченко и Сахновского стал, как сказали бы сейчас, лидером проката - тогда его посмотрели 34,7 миллиона зрителей. Этот вариант детально воспроизводил все нюансы сюжета, потому и длился 165 минут. Наиболее известная российская экранизация - фильм 1968 года режиссера Александра Зархи, который стал уже шестнадцатым в мире, но первым художественным полнометражным в России. На главную роль претендовали замечательные актрисы - Татьяна Доронина, Людмила Чурсина, Элина Быстрицкая, но Зархи стоял на своем - никто, кроме Самойловой! Александр Зархи выбрал Самойлову, считая, что трагедия изначально заложена в ее скуластом, с раскосыми глазами лице.
Сценарий к "Анне Карениной" был написан самим Александром Зархи в соавторстве с Василием Катаняном. Партнёрами Самойловой были Николай Гриценко (Каренин) и Василий Лановой (Вронский). В этом фильме состоялся дебют Александра Кайдановского. Кроме того, в роли княгини Бетси в фильме снялась балерина Майя Плисецкая, которая спустя 6 лет в дуэте с Александром Годуновым сыграет Каренину уже в фильме-балете.
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