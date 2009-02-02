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«Изнанка». Премьера на MySpace

2 февраля
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2 февраля 2009
«Изнанка» (Beyond The Rave) — пожалуй, самый высокобюджетный сериал, когда-либо снятый для интернета. 500 000 фунтов стерлингов, потраченные на его производство, возможно, не впечатлят специалистов, знакомых с кинопроизводством. Но для интернета 20 серий «Изнанки» продолжительностью 4-5 минут каждая — это несомненный шаг вперед навстречу к качеству, принятому в большом кино.
Снятая в жанре вампирского фильма ужасов, «Изнанка» соединяет традицию с современностью. Созданный при участии легендарной компании Hammer, ставшей синонимом фильма ужасов из Британии (словосочетание «Хаммер-хоррор» хорошо известно всем киноманам) еще в 50-е годы ХХ века, сериал характерен краткостью и динамикой подачи, присущими интернету. Фильм был снят по заказу и для демонстрации в социально-контентной сети MySpace.com, был выпущен в Великобритании, США, большинстве европейских стран, Азии, Австралии и Латинской Америке, его уже посмотрели сотни тысяч человек. В настоящее время его готовят к своему интернет-релизу в России.
Действие фильма разворачивается среди любителей тайных рэйв-вечеринок в Великобритании. Накануне отправки на службу в Ирак, солдат Эд вместе со своим лучшим другом Некро пытаются найти Джен, свою пропавшую девушку. Джен была замечена нездолго до этого в компании диковатого вида рейверов во главе с таинственным Мелехом. Когда, наконец, Эд и Некро находят девушку на вечеринке, выясняется, что окружение Мелеха интересует нечто большее, чем просто веселье, и не все доживут до утра.
Премьера сериала состоялась 2 февраля на MySpace.com

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