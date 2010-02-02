«Человек-волк». Мировая премьера

2 февраля златоглавую почтили своим приездом звезды нового хоррора (в классическом понимании этого жанра) «Человек-волк» Бенисио Дель Торо
, Эмили Блант
и Хьюго Уивинг
.
Мировая премьера состоялась в московском киноцентре «Октябрь». На новое зрелище легендарной студии «Universal», породившей в свое время моду на фильмы ужасов, пришли посмотреть только избранные, так как показ проходил за несколько недель до официального релиза.
На следующий день после демонстрации своего нового детища Дель Торо
(он не только сыграл заглавного персонажа, но и является продюсером проекта), Уивинг
и Блант
дали пресс-конференцию в отеле «Ритц Карлтон».
Беседа с журналистами, в основном, была посвящена возрождению классического хоррора, которым засматривались зрители 30-40-х годов, теме «оборотничества» и животного начала в человеческой душе. Кто-то заметил во время разговора, что в картине проводится параллель между актерским талантом и перевоплощением в зверя. На что Дель Торо
воскликнул: «Вы это сказали, не я!»
У создателей есть реальная возможность вернуть на экраны незабываемую викторианскую эпоху и великих персонажей «золотого века» Голливуда. Пока неизвестно, возьмется ли Дель Торо
(из-за своей фактуры) переиграть всех монстров 30-х годов, но то, что он - большой поклонник старых лент, стало понятно во время обсуждения нового «Человека-волка»
.
Новая версия классического произведения выходит в российский прокат 20 февраля. Читайте о нем в ближайшее время в нашей премьерной рубрике
, а пока можете ознакомиться с историей его создания.
«Даже человек с чистым сердцем, читающий на ночь молитвы, может стать волком, когда под полной осенней луной цветет ядовитая царь-трава...»
Цыганская легенда
В 30-х и 40-х годах киностудия Universal Pictures выпустила ряд фильмов ужасов, положив начало новому жанру. Это были картины о монстре. Перевоплощаясь в легендарных героев, таких как Дракула, чудовище Франкенштейна, Мумия и Человек-невидимка, знаменитые исполнители Бела Лугоши, Борис Карлофф и Клод Рейнс оживили образы, существовавшие раньше только в воображении читателей.
Один из персонажей, созданный Лоном Чейни мл. в 1941 году, получился особенно запоминающимся. Образ одинокого человека, вынужденного подчиниться первобытной стороне своей души, не давал покоя зрителям, которые с замиранием сердца следили за его превращением во что-то нечеловеческое. Когда вставала полная луна, он давал волю ярости, рождавшейся в глубине его существа. Получеловек, полудемон… Его проклятие было вечным.
Созданный под влиянием классического фильма ужасов, новый «Человек-волк»
возвращает миф о проклятом человеке к его легендарным корням. Обладатель премии Киноакадемии, Бенисио Дель Торо
(«Траффик»), выступает в роли аристократа Лоуренса Тэлбота, который возвращается в семейное поместье после исчезновения брата. Вместе со своим отцом, роль которого исполняет обладатель премии Киноакадемии Энтони Хопкинс
(«Молчание ягнят»), Тэлбот решает найти брата и обнаруживает, какая ужасная судьба уготована ему самому.
Детство Тэлбота закончилось в ту ночь, когда умерла его мать. После того, как он покинул спящую деревушку Блэкмор эпохи королевы Виктории, прошли десятилетия. Он пытался прийти в себя и все забыть. Но, когда невеста его брата, Гвен Конлифф (Эмили Блант
, «Дьявол носит «Prada»), просит помочь найти пропавшего возлюбленного, Тэлбот возвращается домой и присоединяется к поискам. Он узнает о грубой и кровавой расправе с жителями деревни и о приезде инспектора Скотланд-Ярда по имени Эберлайн (Хьюго Уивинг
, трилогии «Властелин колец» и «Матрица») для расследования этой трагедии.
Складывая части кровавой головоломки, Тэлбот узнает о древнем проклятии, которое в полнолуние превращает страдающих людей в оборотней. Теперь, чтобы прекратить убийства и защитить любимую женщину, Тэлбот должен уничтожить чудовище в окрестностях Блэкмора. Но после нападения ужасного зверя он, обычный человек с тяжелым прошлым, обнаруживает в себе первобытное начало, о существовании которого не подозревал.
Режиссером картины «Человек-волк»
стал Джо Джонстон («Джуманджи»). В качестве продюсеров выступили Скотт Стубер («Взрослая неожиданность»), Бенисио Дель Торо, Рик Йорн («Авиатор») и Шон Дэниэл («Мумия 1-3»). Сценарий написан Эндрю Кевином Уолкером («Семь») и Дэвидом Селфом («Проклятый путь») по мотивам киносценария Курта Сьодмака («Человек-волк», 1941 г.).
Для работы над фильмом Джонстон и продюсеры собрали выдающуюся команду мастеров, среди которых оператор Шелли Джонсон («Парк Юрского периода 3»); дизайнер картины, обладатель премии Киноакадемии, Рик Хайнрихс («Сонная Лощина»); режиссеры монтажа Деннис Вирклер («Беглец») и обладатель трех «Оскаров» Уолтер Мерч («Английский пациент»); обладатель трех премий Киноакадемии, дизайнер по костюмам Милена Канонеро («Мария-Антуанетта»); композитор Дэнни Элфмен (готовится к выходу на экраны «Алиса в стране чудес»).
Профессиональный создатель спецэффектов с оборотнем, обладатель шести премий Киноакадемии, дизайнер Рик Бэйкер («Американский оборотень в Лондоне») стал автором персонажей в «Человеке-волке»
.
Билл Карраро (готовится к выходу на экраны «Бюро корректировки»), Джонатан Моун (готовятся к прокату «Потрошители», «Ваше Величество*») и Райан Кэвэна («Zомбилэнд») выступили исполнительными продюсерами картины.
О СОЗДАНИИ ФИЛЬМА
Волк воет снова:
Возрождая классику
Ему давали несчетное количество названий в разных странах в течение тысячелетий. Мифическое существо, известное как «оборотень», долгое время притягивало к себе всеобщее внимание: человек, обладающий немыслимой способностью превращаться в волка в полнолуние. На протяжении веков, от мифов древней Греции до сочинений Гервасия Тильберийского 1212 г. «Императорские досуги», страшные истории про оборотней были заметной частью мировой культуры.
За последние 70 лет чудовище не раз появилось на экране. В 1935 году студия Universal выпустила картину «Лондонский оборотень» режиссера Стюарта Уолкера, а в 1941 году ставший классикой «Человек-волк» прочно утвердил современный кинематографический миф об оборотне. В фильме был создан культовый трагический образ сбившегося с пути аристократа по имени Лоуренс Тэлбот в исполнении Лона Чейни мл., сына иконы немого кино Лона Чейни, звезды «Призрака оперы» и «Горбуна из Нотр Дама».
После выхода фильма Джорджа Ваггнера по оригинальному сценарию Курта Сьодмака «Человек-волк» студии Universal образ Тэлбота появился в фильмах «Франкенштейн встречает Человека-волка», «Дом Франкенштейна», «Дом Дракулы» и «Эббот и Костелло встречают Франкенштейна».
Оригинальный фильм с подзаголовком «Его ужасный вой звучит как реквием!»
, продолжительностью всего 70 минут, мгновенно стал классикой. Это была короткая лента о монстре. Здесь утвердилась слава Лона Чейни мл., а в камео выступили такие знаменитые «монстры» Universal как Клод Рейнс (звезда «Человека-невидимки») в роли сэра Джона Тэлбота и Бела Лугоши (звезда «Дракулы») в роли цыгана, обнаружившего проклятье, нависшее над Лоуренсом.
Актер и продюсер Бенисио Дель Торо был преданным поклонником данного жанра. Вместе со своим менеджером и продюсером Риком Йорном они решили принести фильму дань уважения. Йорн рассказывает, как возник интерес к проекту: «Когда я рос, эти фильмы о монстрах производили сильное впечатление на меня и моих братьев. Впервые приехав в Голливуд, я захотел сделать ремейк одной из старых картин. Несколько лет назад мы с Бенисио выходили из его дома, и я увидел афишу к «Человеку-волку» с крупным планом Лона Чейни младшего в роли монстра. Я посмотрел на плакат, потом на Бенисио, который в то время носил густую бороду, и сказал: «Что ты думаешь по поводу ремейка «Человека-волка»?
Дель Торо было очень интересно обратиться к жанру, который он полюбил еще в детстве. Понимая, что создание образа потребует от него наложения сложного грима и протезов, он был готов к решению сложных задач. «Франкенштейн, Дракула, Мумия… Когда я был ребенком, я смотрел эти фильмы,
— рассказывает Дель Торо. — Мои ранние впечатления от актерской игры были связаны с Лоном Чейни младшим в роли Человека-волка. Мы хотели с благодарностью вспомнить эту ленту и фильм «Лондонский оборотень» с Генри Халлом. Мы считали, что будет замечательным снять картину в классической манере с использованием ручной работы».
Дель Торо не стремился восстанавливать фильм кадр за кадром, ему хотелось только «обновить» его для современного зрителя. Он уверен, что сценарий Эндрю Кевина Уолкера и Дэвида Селфа «принес в картину некоторые перипетии и современную остроту, сохранив оригинальность истории».
Дель Торо и Йорн приступили к работе над проектом, и во время обеда с продюсером Скоттом Стубером было решено модернизировать классику. «Мы ввели несколько новых поворотов сюжета, но стремились сохранить оригинал
, — говорит Стубер. — «Человек-волк» стал культовым потому, что его герой, в какой-то мере, есть внутри каждого из нас. Все люди испытывают чувство ярости, заходят слишком далеко в своем гневе и делают то, что не должны делать. В нас существует первобытное начало, и мы должны контролировать его проявление, иначе погибнем»
.
Продюсер был уверен, что Дель Торо является идеальной кандидатурой на главную роль. Стубер говорит: «У Бенисио такие потрясающие глаза! Для понимания сути фильма важно получить много эмоций от превращения героя. Мы не хотели разделять Бенисио и Человека-волка. Игра актера всегда является самым главным в создании образа. Специальные эффекты прекрасны, они способствуют актерскому исполнению, но не заменяют его».
К трем участникам проекта присоединился Шон Дэниэл, у которого был опыт в создании ремейка франшизы о монстре. Он участвовал в съемках «Мумии». Продюсер рассказывает: «Я был очень рад, что меня пригласили в проект, который даст новую жизнь другому знаменитому классическому персонажу-монстру студии Universal, который так восхищал меня в детстве».
Продюсеры вместе начали поиски режиссера, способного не только снять драму по сценарию, но и создать фильм ужасов, связав воедино визуальные эффекты, дизайн персонажей и компьютерную графику.
Режиссер Джо Джонстон был приглашен в проект после ухода Марка Романека. Обладатель премии Киноакадемии как арт-директор картины «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», Джонстон является режиссером таких фильмов как «Октябрьское небо», а также «Парк Юрского периода 3», «Идальго: Погоня в пустыне» и «Джуманджи», полных масштабных визуальных эффектов.
Как и в предыдущих проектах, режиссера, в первую очередь, заинтересовал сюжет, а не зрелище. В сценарии Уолкера и Селфа он увидел «скрытую за действием, кровью и страхом историю любви Тэлбота и невесты его погибшего брата, Гвен. Я хотел, чтобы их отношения стали важной частью сюжета, которая помогла бы зрителям понять ужас положения, в котором оказался Лоуренс».
Имея опыт работы в качестве арт-директора, режиссер волновался по поводу использования визуальных эффектов, необходимых для создания фильма ужасов: «Мне хотелось по-новому показать зрителям процесс превращения человека в волка
, — говорит Джонстон. — Мы все видели эту трансформацию в фильмах об оборотнях, и она почти всегда основана на одних и тех же элементах. Это вытягивающиеся кости и растущие волосы на лице».
«Трансформация, которую вы увидите в «Человеке-волке», могла быть сделана только с помощью компьютерной анимации
, — продолжает он. — У нас есть прекрасное начало превращения, которым является Бенисио Дель Торо, и прекрасное окончание, которым служит грим Рика Бэйкера. Но нет плавного перехода. Мы испробовали разные способы, чтобы получить конечный результат».
Создатели картины знали, что для достижения зрелищности им нужно было найти совершенное равновесие между практическими и специальными эффектами. Это было одной из многих трудностей в процессе съемки и монтажа. Но прежде, чем все это началось, пришло время поиска исполнителей ролей второго плана, которые помогли бы Дель Торо возродить знаменитое чудовище.
Аристократы, детективы и молодые викторианцы:
Подбор актеров для «Человека-волка»
Создатели картины считали важным сохранить классических персонажей из оригинального фильма ужасов. Роль отца Лоуренса в исполнении Клода Рейнса в версии 1941 г. была совсем маленькой, но в фильме 2010 г. тема отношений отца и сына стала значительной. Кроме Лоуренса Тэлбота и его отца Джона, кинематографисты включили в картину образ Гвен Конлифф, противоречивый объект привязанности Лоуренса, и Малеву, предводительницу цыган.
Продюсер Стубер подводит итог выбору звездного состава: «Все вместе, Бенисио, Энтони, Эмили и Хьюго, придают истории глубину и создают зрелище с элементами ужаса».
Молодой Тэлбот возвращается в Блэкмор не только для того, чтобы выяснить, что произошло с его любимым братом. Он пытается наладить отношения с отцом, оставившим его много лет назад. Это происходит после нападения волка, когда герой понимает, что сам станет монстром. Оригинальная история давала возможность создать новые сюжетные линии взаимоотношений между героями, и образ сэра Джона Тэлбота был развит.
В роли эксцентричного отца Лоуренса выступил легендарный актер сэр Энтони Хопкинс. Так как оба Тэлбота не видели друг друга и не общались в течение многих лет, отношения между ними натянуты. Для Дель Торо сыграть это было не трудно: сначала он очень нервничал, снимаясь с Хопкинсом. Дель Торо улыбается: «Сначала, играя с ним, я испытывал скорее благоговейный страх, а не радость. Но я наблюдал за ним, и это мне помогало. Он давал советы, а это очень приятно, когда другой актер высказывает свои предложения. Он всегда попадал в точку, ему хватало двух дублей. Я был счастлив работать с ним».
Хопкинс объясняет причину создавшихся отношений между двумя героями: «Это холодность и отчуждение. У Лоуренса не было возможности узнать своего отца, так как ребенком его отослали из дома. Он пережил ужас из-за смерти матери. Сэр Джон отверг его и отправил жить в Америку. Лоуренс возвращается в Англию всемирно известным актером и обнаруживает, что с братом случилась беда».
Хопкинс говорит: «Психологически людям нравится смотреть на темную сторону жизни. Превращение, воскрешение, спасение души… Все это есть в нашей истории»
. Актеру было интересно развитие отношений между двумя мужчинами. Он рассказывает: «Сэр Джон холоден как лед и не проявляет ни доброты, ни скорби в связи с трагедией. Это способ его общения с сыном. В то же время он манипулирует им и изводит язвительными замечаниями, которые не выглядят откровенно грубыми, а выдаются как советы».
Сэр Джон с его грязными ногтями, неопрятной одеждой и всклокоченными волосами бродит по своему заброшенному дому. Он уверен, что Лоуренс не знает, куда зайдут их отношения. Джонстон с удовольствием следил за развитием сумасшествия Сэра Джона и возникающими разногласиями между отцом и сыном. Режиссер говорит: «Сэр Джон совершенно не в себе, но относится к своему безумию как к самому нормальному явлению в мире. В «Человеке-волке» мы не знаем о его сумасшествии до половины действия фильма. До этого момента Энтони дает нам возможность мимолетного взгляда на болезнь сэра Джона и сразу «закрывает окошко», и мы ждем, когда оно откроется снова. Он заставляет нас следить за тем, что он сделает в следующий раз».
Хопкинс говорит о своем режиссере: «Джо успешный, ответственный, приятный и абсолютно доступный человек, несмотря на огромную занятость. У него не было много времени на подготовку, но он проделал огромную часть работы над картиной».
На роль пережившей трагическую любовь Гвен Конлифф, сыгранную в оригинале Эвелин Энкерс, была приглашена Эмили Блант. Со времени ее успешного появления в образе первой ассистентки Мерил Стрип в картине «Дьявол носит «Prada» Блант сыграла не одну роль, тепло принятую критикой и зрителями.
Гвен является невестой погибшего брата Лоуренса, Бена. Она приезжает в Лондон, чтобы просить своего будущего деверя помочь найти ее жениха. Когда выясняется, что Бена нет в живых, она начинает влюбляться в Лоуренса во время его пребывания в Блэкморе. Режиссер говорит об актрисе: «Лицо Эмили может рассказать целую историю без слов. Эмили воплотила образ Гвен с помощью чувств, не только текста».
О своем решении сниматься Блант говорит: «Я согласилась на роль в картине, когда узнала, кто принимает в ней участие. К тому же меня очень тронул сценарий. Он был не только о жестокости. Меня привлекла история о любви и человеческой борьбе. Джо задался целью снять классический, мощный фильм о монстре, он пронес свое видение через весь съемочный процесс».
Хотя Блант не приходилось, как другим исполнителям, проводить утомительные часы в гримерной, она смогла глубоко понять происходящее с главным героем и чувства Гвен к нему. Она согласна с Хопкинсом, говоря: «Я думаю, что в нас есть и возможность потерять контроль над собой, и способность изменить себя, и понять свою темную сторону. В нападении зверя есть природное начало, но люди в злобе могут совершать более страшные поступки по отношению друг к другу».
Вскоре Гвен замечает в поведении Лоуренса что-то дикое, чего она не видела раньше. Она чувствует в нем опасность и сохраняет это в тайне. Блант считает Гвен «маяком надежды», потому что в ней есть сила. Она добавляет: «Мне нравится, что перед лицом несчастья, в вихре суматохи, страха и потерь Гвен видит возможность перемен. Она полна надежды»
.
Убийство брата Лоуренса привлекло внимание инспектора Скотланд-Ярда Эберлайна в исполнении известного актера Хьюго Уивинга. Его прообразом стал реальный персонаж — инспектор Фредерик Джордж Эберлайн, возглавлявший расследование серийных убийств, совершенных Джеком Потрошителем.
Стубер объясняет выбор Уивинга на роль Эберлайна: «Хьюго полон особой энергии, которая чувствуется на экране. Это добавляет картине о монстре реализма, что очень важно. Чем больше ты веришь в действительность происходящего, тем интереснее и страшнее становится история».
Актер, имеющий прекрасные работы в ряде фильмов от «Приключений Присциллы, королевы пустыни» до трилогии «Матрица», с радостью согласился на роль. Он говорит: «Я мгновенно согласился сыграть Эберлайна. Я прочитал сценарий, и он мне понравился, хотя в некоторых моментах я высказал свое мнение. Я принял решение почти инстинктивно, образ Эберлайна был просто замечательным».
«Эберлайн — реальный персонаж, но сценаристы и Джо дали ему немного другую интерпретацию,
— продолжает Уивинг. — Он умный человек, который, вероятно, видел многое, расследуя преступления Потрошителя. Он мудр, осторожен и не лишен обаяния. В то же время он большой скептик и ни на минуту не может допустить, что все убийства в Блэкморе совершены не человеком».
Эберлайн вместе с Лоуренсом, подозреваемым в убийствах, едет в деревушку, чтобы продолжить расследование. Вскоре он чувствует себя чужим среди жителей. Уивинг объясняет: «Он приезжает в маленькое местечко, где все говорят об оборотнях и демонах и в полнолуние запирают двери. Он — человек из Лондона и не может поверить в этот абсурд».
Пока сам не оказывается случайным свидетелем превращения Лоуренса…
Среди других исполнителей картины — Джеральдин Чаплин («Нэшвилл») в роли Малевы, цыганки, предсказавшей проклятие Лоуренса, Арт Малик («Путь к 11 сентября») в роли верного слуги Сэра Джона, Синха, Энтони Шер («Влюбленный Шекспир») в роли доктора Хоннегера, Дэвид Скофилд («Операция Валькирия») в роли сбитого с толку констебля Ная.
Дьявол выходит на свободу:
Дизайн существ и эффекты
Известный своим дизайном и трансформацией Дэвида Нафтона в классическом фильме Джона Лэндиса «Американский оборотень в Лондоне», шестикратный обладатель премии Киноакадемии, дизайнер существ Рик Бэйкер был приглашен на работу над картиной. Ему хотелось сохранить сходство с оригинальным Человеком-волком в знак уважения к Джеку Пирсу, автору чудовища 40-х. «Джек Пирс был моим идолом,
— говорит Бэйкер. — Я действительно восхищаюсь им. Мне хотелось сделать что-то похожее на то, что было у Джека, но немного осовременить его. Это все еще, во многом, Человек-волк Джека Пирса с небольшими изменениями от Рика Бэйкера. Я хотел, чтобы мой Человек-волк был немного более свирепым и выглядел так, словно мог принести больше неприятностей, чем Лон Чейни мл.».
Для продюсера Рика Йорна идея превращения Дель Торо руками одного из великих художников по гриму была просто необходимостью. Он говорит: «Рик был нашей первой кандидатурой. Он — живая легенда. Если вы зайдете к нему в магазин, вы увидите все фильмы, в которых он принимал участие. Это настоящий музей. Для нас он проделал замечательную работу».
Номинант на премию Киноакадемии, Дэйв Элси, создававший облик Человека-волка вместе с Бэйкером, вспоминает первые дни подготовки к съемкам: «Рекомендации по дизайну, которые мы получили, давали свободу действий, нам ничего не мешало. Мы сидели с Риком в мастерской и, чем больше мы говорили, тем больше нам казалось, что лучше будет создать новый образ того, кого люди узнают как Человека-волка. У Рика была масса идей по поводу создания картины этого жанра и много энтузиазма. Наша мечта поработать над классическим чудовищем осуществилась».
Продюсеры и режиссер Джонстон хорошо понимали, что большинство зрителей ожидают именно превращения главного героя в человека-волка. Эта задача решалась с помощью отдела визуальных эффектов, с которым Джонстон имел тесную связь.
Режиссер объясняет: «Грим состоит из нескольких отдельных частей. Он накладывается индивидуально. Это не маска, поэтому Бенисио мог двигаться и проявлять эмоции. Мы не хотели целиком полагаться на компьютерную анимацию, так как есть вероятность перейти барьер достоверности или нарушить законы физики. Мы пытались сделать трансформацию реальной и использовать VFX для расширения возможностей грима».
Бэйкер проверил грим на себе, прежде чем впервые усадить Дель Торо в кресло. Этот процесс длился три часа. Чтобы увидеть, что из этого получится, и как в перспективе будет выглядеть актер, Бэйкер приклеил себе волосы, нанес на лицо краску, налил в рот «крови» и сфотографировался в гриме волка. «Это совершенно разные вещи: когда ты гример и пытаешься наложить грим актеру, часы тикают так быстро!
— говорит художник по гриму. — Но когда ты сам сидишь в кресле, это уже другой промежуток времени».
Он добавляет, что ему легче узнать своих чудовищ, чем актера без грима. «Я провел много времени с актерами в масках, которые я создавал для них,
— говорит Бэйкер. — Они приходят утром, и я почти сразу накладываю на их лица кусок резины и вижу уже не актера, а существо. Я узнаю Бенисио как волка, но едва ли его самого».
Для Дель Торо команда Бэйкера создала приспособление из пены и латекса в качестве накладки на лоб и нос. Края этой накладки были тонкими, чтобы они незаметно ложились на кожу. Когда на Дель Торо надели протез подбородка, выступающие зубные протезы с острыми клыками, парик из настоящих волос и бороду, которая прикреплялась с помощью маленьких фолликулов, приклеенных к его лицу, он превратился в зловещего Человека-волка.
Хотя наложение грима занимало часы, Дель Торо был в восторге от самого процесса. «В детстве мне всегда хотелось иметь эти большие зубы,
— смеется актер. — Не имеет значения, как долго ты сидишь в кресле, наблюдая за тем, как колдует Рик. Ты закрываешь глаза на пять минут, а когда открываешь их снова, что-то уже произошло. Выдержать это нетрудно, если с тобой работает замечательная команда, которая отлично выполняет свою работу».
После того, как дизайн Бэйкера получил одобрение, его команда занялась изготовлением костюма оборотня, чтобы создать для Дель Торо новый волчий облик. В оригинале оборотень был в одежде. В рекомендациях для Бэйкера было указано, что одежды не должно быть слишком много. Тем не менее, четыре десятилетия в кино было именно так, но фильм изменился, и все могло стать по-другому. Бэйкер говорит: «Мы хотели сделать весь костюм покрытым волосами, где каждый волосок вплетался бы отдельно, т.е., своего рода, гигантский парик. Но вы не можете сделать только один костюм. Вам потребуется, по меньшей мере, три для главного актера и еще три для исполнителей трюков, которым нужно карабкаться на крышу или бороться с огнем. Понадобится так много волос!»
Костюмы волка были изготовлены из материала, который предпочли художники по гриму, — шерсти яка. Мастера традиционно используют грубую шерсть животных для создания бород, усов или эспаньолок. Сохраняя направленность съемок, Бэйкер применил этот материал, потому что именно из него Джек Пирс изготовил костюм Лона Чейни мл. в оригинальном фильме. Бэйкер рассказывает: «Я также использовал креповую шерсть. Когда мне было 10 лет, я учился делать грим с помощью этого материала: он стоил недорого. Он намного мягче, чем шерсть яка, поэтому мы применяли его на лице Бенисио. Это выглядело лучше».
Лу Элси стала экспертом отдела спецэффектов существ. Она отвечала за каждый костюм волка. «В создании спецэффектов существ очень много деталей. Для съемок «Человека-волка» были организованы разные отделы,
— говорит Элси. — У нас был производственный отдел, который занимался частями тела Человека-волка, поэтому у него работали все мышцы. Мышцы покрывал костюм из шерсти. Вылепленные части на груди и руках были покрашены».
Она улыбается: «Сейчас в мире, наверное, много лысых яков. Мы доставали шерсть отовсюду, откуда только могли».
Специалисты по спецэффектам существ знали, что Человек-волк будет многое рушить в процессе съемок, поэтому к его костюму потребовались крепкие когти. Элси говорит: «Работая с Бенисио, мы пытались всячески ему помочь, даже тогда, когда его руки с когтями двигались, и персонаж оживал».
Так как герой Дель Торо превращается из выдержанного аристократа в охотника из ада, меняются не только черты его лица и растительность на теле. Чтобы добавить роста высокому актеру, команда Бэйкера применила удлинение ног по технологии создания искусственных конечностей. В результате использования простого дизайна новые ноги сделали Дель Торо более высоким и устрашающим. Эти приспособления, которые достаточно легко носить, применяли в эпизодах с медленным движением. Для моментов с напряженным действием, где волку приходилось бегать и прыгать, были созданы специальные «ноги».
Чейни был очень узнаваем в образе Человека-волка из оригинального фильма. Бэйкеру хотелось, чтобы и новый дизайн дал возможность зрителям видеть в волке Дель Торо. Элси комментирует: «Когда вы смотрите на Бенисио в гриме, вы все еще продолжаете видеть его, даже когда он покрыт шерстью. Другие оборотни похожи на животных, но у нашего героя есть человеческие черты. Бенисио в гриме может делать то, что большинство людей не смогли бы. У него прекрасное лицо с особенными глазами».
Дель Торо со всей ответственностью отнесся к процессу превращения. Команде приходилось подправлять грим, пока на протяжении нескольких дублей он кусал свою жертву или вращал головой: часть подбородка постоянно обвисала.
Когда Человеку-волку пришло время бегать, режиссер Джонстон и оператор Джонсон задумались о том, как они будут это снимать. Джонстон объясняет: «Нам хотелось, чтобы ноги Человека-волка двигались как у собаки. «Ноги», которые надевались на каскадера, напоминали обувь на высоких каблуках. Исполнители трюков были подвешены на воздушных кабелях, позволявших им бежать, прыгать или нападать».
При необходимости ноги Дель Торо заменяли изображением, выполненном в компьютерной графике. Джонстон заключает: «Мы использовали компьютерную анимацию, чтобы дать возможность зрителям увидеть, как пальцы ног Человека-волка опираются о землю и отталкиваются от нее, как гнутся его ноги… Это дает ощущение реальности превращения. Лучшие визуальные эффекты невидимы или не привлекают к себе внимания».
Команде супервайзера VFX Стива Бегга было поручено продолжить эффекты Рика Бэйкера, где это необходимо. Чтобы опускалась челюсть или двигались брови, Бегг вывел замечательные практические эффекты Бэйкера на новый уровень. Он говорит: «Один из самых значительных спецэффектов фильма — это превращение в волка. Здесь мы использовали смешанный подход: компьютерную графику, протезы и грим — и надеемся, что зрители не смогут определить, как именно был достигнут результат».
Создатели фильма по достоинству оценили кропотливую совместную работу представителей двух школ. «Очевидное направление сегодня — это компьютерная графика, и ее используют в большом количестве,
— говорит Бегг. — Но это не единственный путь. Хорошо, когда традиционные эффекты соединяются с высокими технологиями. Например, в одной из сцен Джо хотелось, чтобы лицо оборотня стало шире обычного. Мы решили эту проблему с помощью специальных маркеров. Мы надеемся, что это выглядит естественно».
Из Лондона в Кастл Кумбе:
Дизайн фильма и натурные съемки
Так как оборотень появляется ночью в полнолуние, большая часть съемок проходила в темное время суток. С самого начала было ясно, что команду ждет долгая утомительная работа. Первые шесть недель люди провели под тентами, одетые соответственно дождливой погоде.
Одним из главных различий между версиями фильмов о монстре 1941 г. и 2010 г. стала эпоха, в которую происходит действие. В оригинале это был современный Уэльс, а в новой картине — Англия времен королевы Виктории, 1890 г. Этот период был выбран по многим причинам. Основным был тот факт, что грязный, тревожный, полный смога Лондон, освещенный газовыми фонарями, и туманная, сонная деревушка создают атмосферу, соответствующую классическому фильму ужасов.
Во время съемок режиссер ввел общее правило: «Мы все делаем один и тот же фильм».
Он объясняет: «Моя команда понимала, о каком времени идет речь, и как это должно выглядеть. Мне хотелось дать им больше свободы действий, чтобы они помогли мне рассказать эту историю. Я действительно счастлив, что все получилось: холод, мрак и уныние».
Обладатель премии Киноакадемии за работу в картине «Сонная Лощина», дизайнер Рик Хайнрихс рассказывает: «Съемки в Англии стали прекрасным опытом и дали возможность оглянуться назад и почувствовать атмосферу Лондона времен королевы Виктории. Облик города очень изменился. К сожалению, во Второй мировой войне Лондон был разрушен, и часть зданий 19 века пострадала во время бомбежек».
Хайнрихс выбрал несколько сохранившихся мест в городе, ставших основой для строительства: его команда возводила настоящие декорации или привлекала специалистов по визуальным эффектам.
Одной из наиболее важных задач для дизайнера стал поиск натуры для семейного поместья Тэлбота. «Это важный момент для фильма, поэтому нужен очень точный выбор здания,
— говорит Хайнрихс. — Все его особенности должны способствовать визуальному изложению истории. Во многих фильмах ужасов вариант дизайна ограничивался готическим строением. Нам хотелось избежать трафаретного жуткого особняка и привнести энергию самого дома в художественное оформление картины».
В результате поисков по всей Англии команда остановила свой выбор на Чатсворт Хаус в графстве Дербишир, который находится в собственности герцога и герцогини Девоншир. Здание, известное как «Palace of the Peak», было построено в 1500-х годах, и Эндрю Роберт Бакстон Кавендиш является одиннадцатым герцогом, проживающим на этих великолепных землях.
Многочисленные фасады Чатсворт Хаус просматривались с четырех сторон. К счастью, герцог и герцогиня позволили художникам временно изменить внешний вид здания. Команда «нарастила» сады и придала внешней части дома вид заброшенного и неухоженного жилища, куда никому не хочется возвращаться.
Хайнрихс говорит о дуализме в картине: «Наша история рассказывает о человеке, в котором борются два начала: цивилизованное, обусловленное проживанием в обществе, и животное, существующее внутри него. Мы решили, что будет неплохо, если эти две части его природы будут визуально представлены в фамильном доме. К очень чистым, классическим конструкциям мы добавили травы и зелени, чтобы получить заброшенный и опустевший вид, словно заросший шерстью. Мы хотели подчеркнуть животную сторону героя».
Хайнрихсу было необходимо создать окружающую обстановку, отражающую образ жизни Тэлбота, как он говорит, «показать святое и грешное».
Внешняя часть не должна была соответствовать интерьеру. Хайнрихс старался увести зрителей от порядка и цивилизации в дикую, животную глубину, которая является сердцем картины. Можно увидеть контраст в комбинации светлого камня и темного дерева внутри дома, отделки и отражения солнечного света.
Отдел натурных съемок нес ответственность за поиск и подготовку 13 основных мест съемок на натуре «Человека-волка». Кроме того, Хайнрихс и его команда должны были разработать и смонтировать около 90-95 съемочных площадок при очень сжатом расписании.
Хайнрихс и Джонсон пытались снять на камеру как можно больше. Они обращались за помощью к специалистам по визуальным эффектам, если нужно было изменить детали, которые они просто не могли снимать, как, например, замаскировать современные внешние атрибуты, с которыми команда сталкивалась на каждой улице. Так появилась викторианская деревушка: название Кастл Кумбе было изменено на Блэкмор.
В Кастл Кумбе, средневековом городе, построенном почти 900 лет назад, есть множество строений, относящихся к ранней британской архитектуре. Некоторые из зданий считаются памятниками древности, прошедшие века придали им особую красоту. Создатели картины ощутили здесь дух времени. В «Человеке-волке» Кастл Кумбе превратился в мрачную деревушку с темными домами и странными суеверными жителями.
Менеджеру отдела натурных съемок Эмме Пилл удалось убедить местных жителей согласиться на проведение съемок. Работая вместе с Хайнрихсом и его командой, Пилл следила за тем, чтобы признаки современности были перенесены или скрыты на время работы съемочной группы. Ни электрические кабели, ни телевизионные антенны, ни коробки сигнализации, ни современные замки на входных дверях — ничто не должно было напоминать о наступившем 21 веке. Почтовые ящики компании Royal Mail принадлежат королеве и не могут быть сдвинуты с места, поэтому декораторы закрывали их во время съемок и убирали прикрытие, когда местным жителям нужно было отправить почту.
После того, как Лоуренс Тэлбот во второй раз в своей жизни отправляется в убежище, Человек-волк в ярости идет по Лондону. Найти достаточно большое, подходящее место для съемок помогла небольшая хитрость. Кинематографисты выбрали Старый королевский военно-морской колледж в Гринвиче. Автором его проекта являлся сэр Кристофер Рен, а строительство было завершено такими архитекторами, как Николас Хоксмор, сэр Джон Ванбру и Джеймс Стюарт Афинский. Расположенный на берегах Темзы, колледж изначально строился как госпиталь для моряков и членов их семей. Теперь это учебный центр для морских офицеров со всего мира.
Хайнрихс вспоминает: «Найти большое, достаточно свободное пространство для съемок в Лондоне было очень трудно. Подходящим местом стал Гринвич. Хотя здесь много раз снимали разные картины, мы сумели приспособить его для своих целей. В результате использования некоторого количества визуальных эффектов он стал нашим. Мы нуждались в большой, открытой территории, чтобы создать огромную съемочную площадку, необходимую для событий фильма».
В Гринвиче кинематографисты получили возможность долго и тщательно готовиться к съемкам. Две съемочных группы работали в течение восьми ночей, контролируя окружающую обстановку, что было необходимым для трюковых съемок.
Расширить виды декораций предстояло команде VFX во главе с супервайзером Беггом. Он рассказывает: «Пока снимался фильм, мы трудились над окрестностями, сделали, например, большие перспективные виды Лондона, добавили атмосферные явления. И хотя мы не были заняты оборотнем, мы создали разные места, где происходит действие».
VFX продюсер Карен Мерфи добавляет: «В фильме много атмосферных явлений и приглушенных красок. События фильма происходят в определенную эпоху. Надеюсь, что, увидев на экране человека того времени, идущего ночью по улице, вы не догадаетесь, как много всего мы там переставили».
Его одинокий вой:
Голос волка
VFX, SFX, грим, натурные съемки и расписание были для режиссера Джонстона ничем по сравнению с главной трудностью. Основная проблема «Человека-волка» может показаться читателю незначительной: подходящий вой главного персонажа, преследующего свою жертву. Джонстон рассказывает: «Когда пришло время записи волчьего воя, мы испробовали все: от имитации голосов животных до детского плача и искусственных звуков. Мы использовали цифровую обработку звука, подыскивая верную комбинацию, которая бы дала нам нужный эффект. Но ничего не находилось. Мы хотели, чтобы вой был традиционным, и, в то же время, таким, какого зрители еще не слышали»
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Прорыв случился, когда одному из звуковых дизайнеров пришла уникальная идея. По словам Джонстона, Хауэлл Гиббенс сказал: «Какое вам известно самое чистое и самое управляемое голосовое звучание? Конечно же, голос оперного певца».
Создатели фильма прослушали множество оперных певцов в Лос-Анджелесе и выбрали нужного исполнителя с баритональным басом.
После того, как Джонстон и его звуковая команда записали около дюжины вариантов воя, они знали, что нашли свой совершенный волчий голос. Режиссер рассказывает: «В этих звуках чувствуется целый диапазон эмоций: от ярости и чувства превосходства до страдания. Мы понизили тон записей на 40 процентов, поэтому они стали действительно ужасающими. Мы получили внутреннее животное звучание, от которого холод бежал по спине. Это то, что мы искали».
Викторианские костюмы:
Дизайн Милены Канонеро
Обладательница трех «Оскаров», дизайнер костюмов Милена Канонеро, чьей предыдущей работой были выдающиеся костюмы в картине «Мария-Антуанетта», имеет большой опыт участия в костюмных фильмах. Джонстон просил Канонеро сделать костюмы к фильму очень грубыми. В 1890 году они имели угловатые линии. Дизайнер использовала темные, насыщенные цвета, отличающиеся от светлых, нежных тонов, которые можно было увидеть в Англии конца 19 столетия.
Перфекционист в деталях, Канонеро решила сделать явными различия между персонажами верхних слоев общества и рабочими. Костюмы для высшего света имели четкий силуэт, длинные элегантные линии и были сшиты из шелка, бархата и меха, чтобы подчеркнуть социальный статус героев. Для представителей рабочего класса она придумала одежду, которая завязывалась на узел. Здесь использовались шерсть, лен и хлопок. Мужчины из высшего общества носили высокие шляпы и котелки, в то время как головные уборы рабочих имели грубый и потрепанный вид.
Большая часть костюмов главных героев создавалась вручную, а некоторые, использовавшиеся в эпизодах с напряженным действием, перешивались до 20 раз. Были сделаны копии многих деталей, что пригодилось в сценах, где присутствовали кровь и огонь (в случае с огнем ткань обрабатывалась противопожарным составом в целях безопасности каскадера). Для участников массовых сцен, находившихся на заднем плане, команда Канонеро искала одежду в костюмерных Франции, Италии и по всей Англии.
Гвен Конлифф находится в трауре большую часть фильма и поэтому одета преимущественно в черное. Как представительница высших слоев общества, она носит корсеты. Чтобы внести немного цвета в траурный наряд невесты, Канонеро дала задание своим коллегам найти темный сине-зеленый бархат, чтобы добавить его к рукавам и юбке. Когда у Гвен начинается неожиданный роман с Лоуренсом, художники по костюмам одевают Эмили Блант в сиреневый и фиолетовый цвета. Блант шутит по поводу корсетов: «Все это постоянно находилось на талии, и теперь мои внутренние органы ненавидят меня».
Хотя сэр Джон Тэлбот и является аристократом, в течение последних десятилетий он редко покидает запущенный дом и больше не заботится о своем внешнем виде. Вдохновленная иллюстрацией Эдварда Гори, команда Канонеро создавала одежду для Тэлбота старшего, используя куски когда-то прекрасной, а теперь потрепанной ткани. В результате получилась обветшалая элегантность. Бывший охотник, участник опасных путешествий в Индию, сэр Джон является обладателем многочисленных трофеев. Некоторые необычные сувениры он использует в качестве деталей гардероба. Например, меха он надевает и с халатом, и с верхней одеждой.
Лоуренс вернулся в Англию из Америки. Когда он вновь предстает перед зрителями, он звезда шекспировского «Гамлета». Так как он путешествует через Атлантику, команда Канонеро сделала его костюм более демократичным, чем у обычных английских джентльменов.
Для сцен превращения в зверя художники подготовили для Дель Торо костюмы, которые затрещат по швам и разорвутся в тот момент, когда увеличатся его мышцы. Они использовали для этого эластичные ткани и нитки, которые разойдутся и лопнут на глазах. Так как Дель Торо часто одет в костюмы из твида, команда нашла эластичный нейлон, который на экране заменяет эту ткань. Последняя часть гардероба Лоуренса Тэлбота, созданная для съемок, была самой любимой у членов группы: это настоящая копия трости с головой волка, которую носил Лон Чейни мл. в фильме 1941 года.
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