«Человек-волк». Мировая премьера

анонс

С 24 по 28 ноября 1999 года в центре "Дом" прошел Фестиваль независимого кино и видео Сине Фантом Фест "2000 минус 1".

15 августа 2006

День рождения фильма "Броненосец "Потемкин"

Фильм "Броненосец "Потемкин" был заказан Эйзенштейну для показа на торжественном заседании в Большом театре, посвященном 20-летию первой русской революции. Никто тогда и не думал, что его можно будет показывать в широком прокате.