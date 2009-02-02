«Фрост против Никсона». Премьера

анонс

17 августа 2008 Начнутся съемки картины "Живи и помни" Утверждены актеры на главные роли в новой картине Александра Прошкина «Живи и помни». Роли в экранизации знаменитой повести Валентина Распутина исполнят: Дарья Мороз (Настена), Михаил Евланов (Андрей Гуськов), Сергей Маковецкий (Михеич), Анна Михалкова (Надька), Евгения Глушенко (Семеновна), Сергей Бехтерев (Иннокентий-Матвей).

6 августа 2006 "Бурнаши мост подожгли!" Всего в фильме "Неуловимые мстители" 43 трюка. По-настоящему опасными оказались съемки эпизода "Поезд проезжает через горящий мост". Этот эпизод снимали 14 августа 1966 года.

19 февраля 2013 Премьера «Тараса Бульбы» в «Октябре» Премьера "Тараса Бульбы" была под стать самой картине. Кинотеатр "Октябрь" на один вечер превратился во взбунтовавшуюся харчевню.