«Папины дочки» - третий сезон

Съемочная группа ситкома «Папины дочки» закончила работу над третьим сезоном.Бесспорно, одной из ярких финальных серий станет та, в которой Галина Сергеевна вдруг превратиться в самого настоящего гота!Нет, это не сон или фантазия – это реальность. Даша собирается на вечеринку готов, но, чтобы папа ни о чем не догадался, решает соврать, что идет заниматься биологией с Галиной Сергеевной.Для съемок ритуала были выстроены специальные декорации. Мрачное подземелье, стилизованное под готический храм, было снабжено цветными витражами. Эти витражи – вовсе не стекло, а фильтры-пленки, которые используют для объективов кинокамер, чтобы придать определенный оттенок «картинке». Кусочки различных фильтров красиво склеили – и получились витражи. Посреди склепа на небольшом постаменте возвышался гроб. Гроб смотрится, будто деревянный, к примеру, дубовый. Художник-постановщик Игорь Фролов, открыл нам секрет: гроб выполнен из пенопласта и покрашен под дерево. На гробу и стенах все покрыто паутиной. Искусственную паутину распыляли из жестяных баллонов.Какой готический ритуал без крысы? Чтобы придать правдоподобие происходящему в кадре, крысу решено было сделать настоящей. В клетке на пенопластовом гробу сидел смирный грызун. Это крыса породы «дамбо» – породы доброй, а потому крысу безопасно использовать в кино: она не кусается. Звали крысу Лялей. Ляля любит морковку и яблоки. Исполнительница роли Галины Сергеевна Лиза Арзамасова с Лялей сразу подружились. Лиза заботливо теребила крысу по шерстке.«Мне понравилось играть гота. Это так необычно! Правда, гримировали меня дольше, чем всегда, краски много. Я хочу стать профессиональной актрисой и играть разные роли: от дамы XVIII века до инопланетянина».