Номинанты "Ники"

анонс

18 июня 2007 Политзаключенный и кочевник встречаются в Локарно В швейцарском городе Локарно начинается 59-й Международный кинофестиваль. В программе 17 фильмов, снятых немецкими киностудиями или при участии немцев. Награды «Почетный леопард» будет удостоен российский режиссер Александр Сокуров.

18 февраля 2013 Международный кинофестиваль "Зеркало" имени Андрея Тарковского С 6 по 13 июля 2007 года в городах Иваново, Юрьевец и Плес прошел Международный кинофестиваль "Зеркало" имени Андрея Тарковского.