Кадеты на балу, на экране и в... книге

По случаю презентации второго сезона
сериала 22-го февраля был устроен настоящий кадетский бал: играл оркестр Музыкального кадетского корпуса под руководством Михаила Юрьевича Горемыкина, а гостей встречали "настоящие" кадеты. На праздник приехал Председатель Московского суворовско-нахимовского содружества генерал-майор Александр Владимиров - и встречающие гостей будущие офицеры сразу же стали серьёзными и строгими. А всё прибывавшие и прибывавшие гости с удовольствием погружались в общую атмосферу праздника и веселья. Молодые актеры Александр Головин
, Борис Корчевников
, Артур Сопельник
, Павел Бессонов
, Артем Терехов
и другие «кадеты» с удовольствием позировали фотографам и давали автографы поклонникам (поклонницам!) сериала. Генерал-майор Александр Владимиров обсуждал с создателями сериала проблемы воспитания подрастающего поколения и совершенно очаровал актрису Елену Захарову
.
Генеральные продюсеры сериала Александр Роднянский и Вячеслав Муругов пребывали в хорошем настроении, ведь финансовые показатели холдинга "СТС Медиа" за 2006 год превзошли все ожидания - чистая прибыль СТС Media Inc. выросла на 85,6%, а выручка на 56,2%. Свой вклад в успех компании внес и сериал "Кадетство", который в своем тайм-слоте прочно удерживал первое место в аудитории "Все 6-54" среди телеканалов с долей 21,9%. Основную часть зрителей составили девушки в возрасте 11-17 лет (доля 44,8%) и молодые люди - ровесники "суворовцев" (33,2%). (TNS Gallup/ Media, Россия 100000+, сентябрь-октябрь 2006
). Особенно полюбился сериал молодым девушкам, которые организовали Фан-клуб! Режиссер Валентин Козловский (второй сезон
)в одном из интервью
даже посетовал: "Поклонницы съемки срывали: толпа по две тысячи человек собиралась! Приходилось милицейское оцепление вызывать". Конечно, такое внимание зрителей не могло оставить равнодушными создателей сериала, поэтому практически сразу же начались съемки
второго сезона "Кадетства".
Кроме того, вышла книга о приключениях героев популярного сериала "Кадетство". Авторы - сценарная группа фильма и писательница Мария Гладыш.
Фотографии - Валерий Лукьянов
«Кадетство» смотреть онлайн бесплатно на Кино-Театр.ru
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