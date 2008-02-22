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Программа четвертого фестиваля действительного кино Кинотеатр.doc

22 февраля
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22 февраля 2008
С 22 по 28 февраля в Москве прошел четвертый фестиваль действительного кино Кинотеатр.doc. В конкурсную программу фестиваля были отобраны 27 российских фильмов. Демонстрировались работы в основном в самом Кинотеатре.doc, где их представили сами авторы. Повторы можно было посмотреть в Актовом зале. Фильмы иностранной внеконкурсной программы фестиваля демонстрировались в основном в "Ролане". Фильмы, будучи в основном короткометражными (до часа), объедены в группы.
В состав жюри вошли драматург и режиссер Михаил Угаров, режиссеры Павел Костомаров и Николай Хомерики, документалист Виталий Манский, актриса Анна Михалкова, музыкант Сергей Шнуров и другие. Организаторы фестиваля обозначили главной целью мероприятия "найти новый художественный алфавит" в эпоху общего культурного упадка. Угаров сказал, что на нем представлены в основном фильмы
"психологического" жанра, который постепенно уходит из большого кино.
Попал в программу "Мой класс" Екатерины Еременко, которая прилетела из Берлина специально, чтобы представить свой фильм, который фиксирует чрезвычайно популярную тему одноклассников, показывая, что в реальности связи между всеми этими людьми не существует. Во внеконкурсных программах были представлены работы скончавшегося кинематографиста Александра Малинина, знаменитого французского документалиста Жана Руша, голландца Леонарда Хелмриха, прославившегося индонезийскими работами, чешки Хелены Тржештиковой, известной "Супружескими этюдами" о шести годах жизни шести пар.
Отдельно была показана и международная программа пермского кинофестиваля документального кино "Флаэртиана". Организаторы во время отбора конкурсных работ ориентировались в первую очередь на "свежесть взгляда", а не на совершенство технического исполнения. Сам фестиваль, объяснили они, обязан своим существованием появлению дешевой цифровой камеры, которая упростила процесс съемки и сделала его доступным практически для любого. В конкурс они отбирали "художественные фильмы, похожие на документальные, и документальные, похожие на художественные".
Торжественная церемония награждения, включающая в себя и показ лучших работ, прошла 29 февраля в Актовом зале.
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Анна МихалковаМихаил УгаровНиколай ХомерикиСергей Шнуров

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