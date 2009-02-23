«Оскар-2009». Победители

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Новости кино «Пионер» заплатит за «Смерть Сталина» Суд назначил кинотеатру штраф в размере 100 тысяч рублей за показ картины без прокатного удостоверения.

Ролики фильмов «Девушки и танки» Аниме девочки на боевых машинах исполняют «Катюшу».

Новости кино Лупита Нионго сыграет мать Тревора Ноя Актриса исполнит главную роль в экранизации мемуаров комика «Преступник по праву рождения».

Новости кино Ирландский кинематограф едет в «Октябрь» Показы пройдут в рамках фестиваля IRISH WEEK.

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