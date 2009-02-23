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«Оскар-2009». Победители

23 февраля
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Хроника кино >>
23 февраля 2009
Стали известны лауреаты премии Американской киноакадемии «Оскар» этого года.

Лучший фильм - Миллионер из трущоб
Лучший режиссер - Дэнни Бойл (Миллионер из трущоб)
Лучший актер - Шон Пенн (Милк)
Лучшая актриса - Кейт Уинслет (Чтец)

Лучший фильм на иностранном языке - Отбытия (Departures), Япония
Лучший оригинальный сценарий - Дастин Лэнс Блейк (Милк)
Лучший адаптированный сценарий - Саймон Бофой (Миллионер из трущоб)
Лучшая музыка - А. Н. Раман (Миллионер из трущоб)
Лучшая операторская работа - Энтони Дод Мэнтл (Миллионер из трущоб)

Лучший актер второго плана - Хит Леджер (Темный рыцарь)
Лучшая актриса второго плана - Пенелопа Крус (Викки Кристина Барселона)

Лучший анимационный фильм - ВАЛЛ-И
Лучший художник-постановщик - Дональд Грэм Бёрт, Виктор Джей Зольфо (Загадочный случай Бенджамина Баттона)
Лучшие костюмы - Майкл О'Коннор (Герцогиня)

Лучший документальный фильм - Человек на проволоке
Лучший короткометражный документальный фильм - Улыбающийся Пинки

Лучший монтаж - Крис Дикенс (Миллионер из трущоб)
Лучший грим - Грэг Кэнном (Загадочный случай Бенджамина Баттона)
Лучшая песня - Jai Ho (Миллионер из трущоб)

Лучший короткометражный анимационный фильм - Дом маленьких кубиков
Лучший короткометражный игровой фильм - Страна игрушек

Лучший звуковой монтаж - Ричард Кинг (Темный рыцарь)
Лучшие звуковые эффекты - Йан Тэпп, Ричард Прик, Резул Пукутти (Миллионер из трущоб)
Лучшие визуальные эффекты - Эрик Барба, Стив Приг, Бёрт Дэлтон, Крейг Бэррон (Загадочный случай Бенджамина Баттона)

Приз имени Джина Хершолта - Джерри Льюис
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персоны
Дэнни БойлПенелопа КрусХит ЛеджерДжерри ЛьюисШон ПеннКейт Уинслет
фильмы
ВАЛЛ·ИВики, Кристина, БарселонаГерцогиняЗагадочная история Бенджамина БаттонаМиллионер из трущобТемный рыцарьХарви Милк

обсуждение >>
№ 2
Болотских Николай (Киев)   22.03.2009 - 00:42
Марьяша С.,-ы не права, Хит Леджер гениальный актер , и заслуживает уважение.... читать далее>>
№ 1
Марьяша С. (Москоу-сити)   27.02.2009 - 15:42
Многое осталось непонятным. Шон Пенн - ? Хит Леджер - ? прям-таки "хочешь получить Оскар - помри или заболей" читать далее>>
Всего сообщений: 2
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анонс

Через тернии - к звездам?

Через тернии - к звездам?

В Москве завершил работу Учредительный съезд Общества друзей кино СССР (ОДК СССР). Создан добровольный и равноправный союз любительских объединений — Федерации киноклубов (ФКК), Федерации непрофессиональных кинематографистов (ФНК) и Ассоциации деятелей кинообразования (АДК).
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