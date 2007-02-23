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Ушел из жизни создатель "Земли Санникова"

23 февраля
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23 февраля 2007
На 81-м году жизни скончался создатель фильма "Земля Санникова", известный кинорежиссер Альберт Мкртчян, сообщили в Гильдии кинорежиссеров Союза кинематографистов России. Здесь уточнили, что прощание с мастером состоится 26 февраля в 10.30 мск в Центральной клинической больнице, а похороны пройдут на Николо-Архангельском кладбище.
В 1950 г. Альберт Мкртчян стал выпускником режиссерского факультета театрально-художественного института в своем родном Ереване, потом несколько лет ставил спектакли в Ереванском академическом театре им.Сундукяна, а потом попытал счастья в столице СССР и добился успеха: в 1957 г. его взяли на "Мосфильм", где он сначала работал ассистентом у режиссера Михаила Ромма, в том числе и на фильме "Девять дней одного года". Альберт Саркисович кроме "Земли Санникова" снял такие картины, как "Опекун", "Лекарство против страха", "Если бы я был начальником", "Прикосновение".
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персоны
Фрунзик Мкртчян
фильмы
Девять дней одного годаЕсли бы я был начальником...Земля СанниковаЛекарство против страхаОпекунПрикосновение

обсуждение >>
№ 1
Михаил Викторович (Самара)   6.10.2010 - 23:56
Ошибка! Это не брат Фрунзика Мкртчяна, это его однофамилец! Брат Фрунзика - Альберт МУШЕГОВИЧ Мкртчян! А этот - Альберт САРКИСОВИЧ! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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