Закончились съемки фильма «Беглянки»

анонс

6 ноября 2006

Первый "капитальный" кинотеатр в СССР

Московскому кинотеатру «Ударник» исполняется 75 лет. Первый в Советском Союзе звуковой кинотеатр открылся 7 ноября 1931 года премьерой фильма Сергея Юткевича «Златые горы». «Ударник» строился вместе со знаменитым Домом на набережной по проекту архитектора, академика Бориса Иофана.