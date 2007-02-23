Параграф 78 Fest в клубе "Б1 Maximum"

анонс

28 мая 2007

Нигде не может быть другого села, где жили бы я, бабушка, Илико, Илларион и моя собака Мурада...

В 1961 году в "Цискари" под рубрикой "Сатира и юмор" вышла книга молодого прозаика Нодара Думбадзе "Я, бабушка, Илико и Илларион". Успех книги в Грузии был шумный и всеобщий.