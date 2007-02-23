Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Параграф 78 Fest в клубе "Б1 Maximum"

23 февраля
Все года

Хроника кино >>
23 февраля 2007
Кинокомпания "MB Production" приготовила для зрителей подарок - 23 и 24 февраля в клубе "Б1 Maximum" состоялся "Параграф 78 Fest". Фестиваль был приурочен к выходу на экраны нового блокбастера Михаила Хлебородова "Параграф 78".
Участники "Параграф 78 fest" – музыканты, принявшие участие в создании саундтрека к фильму: Ian Brown (UK), Brett Anderson (UK), BEZ (UK), Richard Fearless (UK), Мумий Тролль (Россия).
Иэн Браун - икона манчестерской волны, фронтмен английской группы The Stone Roses. Специально для фильма Иэн Браун написал песню "On Track".
Бретт Андерсон - лидер Suede, одной из самых главных английских групп. Для фильма "Параграф 78" Бретт написал песню "Scorpio Rising". Для российского релиза фильма песня была исполнена совместно с группой Мумий Тролль.
Ричард Фирлесс – идейный вдохновитель и основатель знаменитого проекта Death In Vegas. Наравне с The Chemical Brothers и UNKLE Death In Vegas - ярчайшие представители британской электронной сцены. В фильме "Параграф 78" прозвучал известный хит Death In Vegas "Hands Around My Throat".
Без – участник легендарной группы Happy Mondays. Без – единственный участник фестиваля, который не имеет отношения к проекту "Параграф 78".
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
фильмы
Параграф 78

фотографии >>
Ian Brown
Brett Anderson
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
ЯЯЯ (Лучший)   22.02.2007 - 16:30
Друзья, ни в коем случае ни на первую ни на вторую часть ходить НЕ НАДО. Такого ххххх давно не смотрел, подозревал что отстой, но сын уговорил сходить. Ощущение после просмотра: кинули как лоха. Полтора... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Нигде не может быть другого села, где жили бы я, бабушка, Илико, Илларион и моя собака Мурада...

Нигде не может быть другого села, где жили бы я, бабушка, Илико, Илларион и моя собака Мурада...

В 1961 году в "Цискари" под рубрикой "Сатира и юмор" вышла книга молодого прозаика Нодара Думбадзе "Я, бабушка, Илико и Илларион". Успех книги в Грузии был шумный и всеобщий.
1 комментарий
Первая советская модель журнала «Playboy»

Первая советская модель журнала «Playboy»

На обложке майского номера журнала «Playboy» красуется фотография Натальи Негоды и надпись: «From Russia with love: The Soviets’ first sex star Natalya Negoda» («Из России с любовью: Первая советская секс-звезда Наталья Негода»).
3 комментария
Актеры и меценатство

Актеры и меценатство

Начало февраля прошло под знаком благотворительности. Инициаторами всех акций - «Подари надежду», «Зона надежды» и «Сбереги будущее» - стали популярные артисты.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Анатолий Решетников
22 февраля ушёл из жизни актёр Анатолий Решетников.
Юрий Хорошилов
21 февраля ушёл из жизни Юрий Хорошилов.
Виктор Узун
20 февраля ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Виктор Узун.

День рождения >>

Владимир Гусев
Максим Житник
Лев Круглый
Иван Николаев
Александр Романцов
Геннадий Сайфулин
Валентина Телегина
Борис Токарев (II)
Олег Янковский
Эмили Блант
Алешандре Боржес
Андраш Козак
Уршуля Моджиньская
Томаш Стокингер
Питер Фонда
Дакота Фэннинг
все родившиеся 23 февраля >>

Премьеры ТВ

От ненависти до любви
19 февраля
Домашний
За три дня до любви
21 февраля
1+1
Конвой
23 февраля
НТВ
Салют-7
23 февраля
Россия 1
Сезон посадок
23 февраля
ТВЦ
Три дня до весны
23 февраля
Первый канал
Чёрные бушлаты
23 февраля
Первый канал
Дама пик
24 февраля
Россия 1
Двойная ложь
24 февраля
Россия 1
Яблочко от яблони
25 февраля
Россия 1
По ту сторону смерти
26 февраля
НТВ

ревью