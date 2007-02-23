Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В Ханты-Мансийске - фестиваль дебютов

23 февраля
Все года

Хроника кино >>
23 февраля 2007
В Ханты-Мансийске открылся 5-й международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». В основной конкурс фестиваля вошли десять фильмов, в частности, из Франции, Германии, Венгрии, Нидерландов, Швейцарии. Россию на конкурсе представляли фильмы «Ласточки прилетели» режиссёра Аслана Галазова и «Эйфория» Ивана Вырыпаева.
В фестивальной программе «Российские дебюты — 2006» были представлены 13 фильмов начинающих режиссёров, среди которых Михаил Сегал («Франц и Полина»), Оксана Бычкова («Питер FM»), Николай Хомерики («977»).
В программе «Мифы народов Севера» было представлено финское кино, пользующееся огромным успехом в киномире. В частности, зрители увидели ретроспективу лучших фильмов финского режиссёра Аки Каурисмяки.
Одними из ярких событий фестиваля стали презентации готовых к выходу и новых проектов студии «Югра-Фильм». Среди них проект режиссёра Виталия Мельникова и многосерийный телефильм «Анна Каренина» Сергея Соловьева. В рамках «Духа огня» прошел вечер, посвященный 60-летию со дня рождения актёра, режиссёра, поэта и драматурга Леонида Филатова. К 65-летию актёра, режиссёра и общественного деятеля Николая Губенко был приурочен показ его фильма «Подранки». Картину представляли сам режиссёр и исполнительница главной женской роли Жанна Болотова.
Итоги кинофестиваля Ханты-Мансийске были подведены на церемонии закрытия 28 февраля.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Жанна БолотоваНиколай ГубенкоСергей СоловьевЛеонид Филатов
фильмы
977Franz+PolinaАссаКин-дза-дза!Питер FMПодранки

фотографии >>
В Ханты-Мансийске - фестиваль дебютов фотографии
В Ханты-Мансийске - фестиваль дебютов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Фильмы производства кинокомпании Star Media получили призы XV Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»

Фильмы производства кинокомпании Star Media получили призы XV Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»

Мелодрама режиссера Александра Баршака «Счастливого пути» удостоена главного приза XV Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», а фильм «Право на надежду» режиссера Тараса Ткаченко получил специальный «Диплом надежды» кинофестиваля.
«Ника»: Победители

«Ника»: Победители

3 апреля прошла XXII церемония вручения премии «Ника». Лучшим отечественным фильмом признан мюзикл Валерия Тодоровского «Стиляги».
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Анатолий Решетников
22 февраля ушёл из жизни актёр Анатолий Решетников.
Юрий Хорошилов
21 февраля ушёл из жизни Юрий Хорошилов.
Виктор Узун
20 февраля ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Виктор Узун.

День рождения >>

Владимир Гусев
Максим Житник
Лев Круглый
Иван Николаев
Александр Романцов
Геннадий Сайфулин
Валентина Телегина
Борис Токарев (II)
Олег Янковский
Эмили Блант
Алешандре Боржес
Андраш Козак
Уршуля Моджиньская
Томаш Стокингер
Питер Фонда
Дакота Фэннинг
все родившиеся 23 февраля >>

Премьеры ТВ

От ненависти до любви
19 февраля
Домашний
За три дня до любви
21 февраля
1+1
Конвой
23 февраля
НТВ
Салют-7
23 февраля
Россия 1
Сезон посадок
23 февраля
ТВЦ
Три дня до весны
23 февраля
Первый канал
Чёрные бушлаты
23 февраля
Первый канал
Дама пик
24 февраля
Россия 1
Двойная ложь
24 февраля
Россия 1
Яблочко от яблони
25 февраля
Россия 1
По ту сторону смерти
26 февраля
НТВ

ревью