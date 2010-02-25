«Право экрана!» представляет: «Эксперимент-2: Волна»

ревью

Новости кино «Профиль» Тимура Бекмамбетова отмечен наградой Берлинале Картина, снятая в формате скрин-лайф, получила приз зрительских симпатий программы «Панорама».

Лайфстайл Федор Бондарчук и Аглая Тарасова поддержали российских спортсменов на Олимпиаде «Лёд» в Пхенчхане

Фестивальная колонка Берлинале-2018: «Не в себе» Стивена Содерберга Снятый на айфон триллер про сталкинг и харассмент

Фестивальная колонка Берлинале-2018: Что творят мужчины Студент, карикатурист, режиссер и их зависимости – в конкурсной программе фестиваля

Фестивальная колонка Берлинале-2018: Оскар Уайльд & Астрид Линдгрен Два не самых удачных байопика двух прекрасных писателей