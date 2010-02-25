«Право экрана!» представляет: «Эксперимент-2: Волна»

25-го февраля в библиотеке им И.С. Тургенева при участии «Кино без границ» и поддержке портала Arthouse.ru, прошло второе собрание кинолектория «Право экрана!»
, курирует который поэтесса Алина Витухновская
. Два раза в месяц Алина
знакомит зрителей с фильмами, отражающими ее мировоззрение. 25 февраля в программе — подростковая анти-тоталитарная драма Дениса Ганзеля «Эксперимент-2: Волна»
.
О фильме
ЭКСПЕРИМЕНТ-2: ВОЛНА
/DIE WELLE/, 2008, Германия.
Режиссер: Денис Ганзель
В главных ролях: Юрген Фогель
, Фредерик Лау
, Макс Римельт
, Дженнифер Ульрих
.
Михаил Осокин
Тинпик Ганзеля о выходящем из-под контроля эксперименте со школьниками, построившими на уроках жизнеспособную и саморазвивающуюся модель нацистского общества, выжат из книги Тодда Страссера «Волна» (The Wave, 1981), которая, в свою очередь, основывалась на опыте Рона Джонса (No Substitute for Madness, 1977). Кинематографическое исследование притягательности фашизма с предсказуемыми результатами варьирует тему феномена «третьей волны», известного по «Стэнфордскому эксперименту» Филиппа Зимбардо (о котором снят «Эксперимент» Оливера Хиршбигеля). Учитель Райнер Вегнер, читающий спецкурс по автократии, для наглядности разыгрывает на уроках механизм возникновения диктатуры. Принципы, в свое время адаптированные для детей Роном Джонсом («Сила в дисциплине», «Сила в общности», «Сила в действии», «Сила в гордости»), задевают глубинные инстинкты и приживаются. Дети не замечают, как тезисы об авторитаризме, знакомые им в чистой схоластике, всплывают из коллективного бессознательного и воплощаются.
Алина Витухновская о фильме
«Волна»: критика справа.
Немецкий режиссер предлагает нам левую критику фашизма. В современном мире она проходит под знаком софт-насилия, нового насилия, отменяющего старые грубые инструменты. Все имитировано. На экране имитируется создание тоталитарного сообщества, симулируются угрозы, якобы распространяемые им. Хотя в действительности ничего страшного не происходит. Ничего, что бы пугало Нас.
Устаревший фетиш интеллигенции - Дж. Оруэлл - воскресает в новом гуманизме.
Он - хозяин мягкой репрессии, прозрачных механизмов господства и подчинения.
И эта власть пугает нас, во всяком случае, до тех пор, пока мы не овладеем ее функциональностью.
Фильм отрицает индивидуальное Присутствие. Даже нелепый антифашизм, как и его классический двойник, предполагает личное действие, на котором режиссер ставит клеймо «Nevermore».
«Волна» как фильм, «Волна» как движение подавляет и властвует над антииндивидуальным существованием аудитории и участников.
В «России» толпы телезрителей сомнамбулически приникают к мерцающему экрану «Школы». Валерия Гай-Германика транслирует карающий кошмар советского репрессивного «образования», играет в зеркало, демонстрирующее то, чего не существует и не должно существовать. Но Германика показывает мясной ряд, а Деннис Ганзел - супермаркет.
Нам следует радикально отказаться от дискурса субтильного насилия, который блестяще зафиксирован в работе Ганзела. Будучи заложниками мягкой репрессии, участники постмодерн-сообщества неизбежно идут на дно, подчиняясь анонимной диктатуре власти в стиле «софт».
Финал картины предельно метафоричен - «мягкие» службы общественной гигиены - полиция и скорая «помощь» увозят псевдогероя и псевдожертву под христианнейшее участие жалостливых свидетелей и прозрачное внимание вездесущих масс-медиа.
И еще. По всем законам жанра левые «включают» психоанализ. Ментальный гаджет венского фокусника рубит зрителя с плеча - отчаянный мальчик, который идет до конца, ритуально убивает отца-учителя, отца-предателя, и растворяется в уже отсутствующем Сообществе. Но даже Фройд здесь бессилен - ведь все комплексы вылетают из головы вместе с пулей.
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