Сергею Параджанову возвращен членский билет СК СССР

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Дэвид Эйр экранизирует поэму Стивена Кинга «Церковь из костей»

Необычное признание в любви

Яна Поплавская похвасталась поступком своего сына

«Тёмные времена» получили награды за грим

Чем запомнится конкурс 68-ого Берлинского кинофестиваля

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Участник "Квартета И" рассказал о своих трех браках