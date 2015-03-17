Сергею Параджанову возвращен членский билет СК СССР

В 1984 году, благодаря настойчивым хлопотам руководства "Грузия-фильм" и друзей С. П. получает разрешение Госкино СССР снять фильм на киностудии "Грузия-фильм" — фильм "Легенда о Сурамской крепости". В титрах два режиссера-постановщика: Сергей Параджанов и Давид Абашидзе (известный грузинский актер, сыгравший в фильме две роли). Таково беспрекословное условие руководства. Премьера фильма состоялась в марте 1985 года. Картина была удостоена призов на международных фестивалях в Трое, Ситсехе, Безансоне, Сан-Пауло. От Параджанова ждали, что он умерит пыл и перестанет ругать власть на каждом углу. Он этих надежд не оправдал..
В Союзе киноматографистов СССР Сергея Параджанова восстановят только через три года, в 1987 году, после того, как пройдет Пятый съезд кинематографистов
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Из воспоминаний Эльдара Шенгелая:
"Первая моя встреча с Шеварнадзе проходила по поводу предоставления работы Параджанову. Но информация, которой располагал Эдуард Амвросиевич, носила резко негативный характер... Видимо, соответствующее досье ему предоставили компетентные органы. Шеварнадзе — из той категории людей, что, когда перед ними стоит важный вопрос, они его тщательно прорабатывают. Меня он просил побеседовать и с Ермашом, и с Кулиджановым... Председатель Госкино СССР в ответ на мою просьбу ответил так: "Советское кино обойдется без Параджанова. Его творчество для нас необязательно". Эти слова навсегда врезались в мою память.
Кулиджанов вел себя более обтекаемо. Надо отдать ему должное: он больше стремился нормализовать ситуацию вокруг Параджанова. Оказался лояльнее, по сравнению с Ермашом занимал взвешенную позицию.
Наш заключительный разговор с Шеварнадзе о Параджанове получился конкретным: о его работе, прописке, восстановлении в Союзе кинематографистов... Однако Сергей не очень хотел возвращаться в СК. Что тогда считалось дополнительной формой легализации личного статуса. Поэтому признаюсь: я предпринял незаконную акцию: написал заявление вместо Параджанова. А членский билет СК занес ему домой. Ведь Параджанов ни за что не пришел бы на заседания наших комиссий. В Москве, в СК СССР, тянули, но в конце концов и там его восстановили."
...В октябре 1989 года у Сергея Параджанова обнаружили рак легкого, его привезли в Москву и сделали операцию. Друзья посоветовали лечь в известную клинику в Париже. Однако медицина была бессильна. 17 июля 1990 года он вернулся в Ереван, где спустя три дня скончался. 25 июля Сергей Иосифович Параджанов погребен в Пантеоне гениев армянского духа...
Источник: Гагик Карапетян "Кто, где и как прервал 15 лет молчания Мастера"
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