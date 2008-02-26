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«Все могут короли». Пресс-конференция

26 февраля
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26 февраля 2008
22 февраля в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция создателей фильма «Все могут короли» - римейка великолепных «Римских каникул» Уильяма Уайлера. На колкие вопросы журналистов отвечали режиссер Александр Черняев, исполнители главных ролей Гоша Куценко и Елена Полякова.
Предупреждая недоумение многих критиков по поводу вторичности сюжета, режиссер признался, что изначально эта картина задумывалась, как «подарок женщинам» и «легкая красивая сказка». А для этого требовалось взять что-то знакомое и немного осовременить, добавить актуальные штрихи.
Гоша Куценко, сыгравший в фильме скандального журналиста Макса, на пресс-конференции пытался выяснить у своих «коллег», как они восприняли новую версию «Каникул». После показа, который предшествовал беседе с прессой, актеру рассказали, что атмосфера во время просмотра была накаленной и нервной (в зале я заметил не только Виктора Шамирова, но и другие знакомые лица). И по язвительному тону многих было понятно, что не все в восторге от фильма.
Но это мы, критики. Зрители же, возможно, не все видели картину с Одри Хепберн, и им не с чем сравнивать (во что верится с большим трудом). Но самое главное, что сами создатели получили удовольствие от съемок, а это все-таки говорит о том, что кино делали с любовью. И, возможно, ее частицы передадутся и отечественному зрителю, уставшему от неудачных фильмов.
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Гоша КуценкоЕлена ПоляковаАлександр ЧерняевВиктор Шамиров
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«Все могут короли». Пресс-конференция фотографии
«Все могут короли». Пресс-конференция фотографии
«Все могут короли». Пресс-конференция фотографии
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