Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Украинский Чапаев

27 февраля
Все года

Хроника кино >>
27 февраля 1935
27 февраля 1935 года на заседании Президиума ЦИК СССР при вручении Калининым ордена Ленина Александру Довженко Сталин бросает реплику: «За ним долг — «украинский Чапаев».
О том, как Сталин непосредственно влиял на создание фильма «Щорс», Довженко рассказал в статье «Создадим украинского «Чапаева». По словам Довженко, Сталин отметил при очередной встрече: «Когда я говорил вам в прошлый раз о «Щорсе», я это сказал в плане совета. Я просто думал о том, что вы примерно будете делать на Украине. Но ни мои слова, ни газетные статьи ни к чему вас не обязывают. Вы — человек свободный. Хотите делать «Щорса» — делайте, но если у вас имеются иные планы — делайте другое. Не стесняйтесь. Я вызвал вас для того, чтобы вы это знали». «Среди трудов огромной государственной важности,— писал далее Довженко,— товарищ Сталин нашел время вспомнить о художнике, проверить его душевное состояние, снять с него чувство хотя бы воображаемой несвободы и предоставить ему полную свободу выбора».
Фильм «Щорс» вышел на экраны в 1939 году, в 1941-м режиссер получил за него Сталинскую премию первой степени.
На следующий день после публикации в газете «Красная звезда» рассказа Довженко «Ночь перед боем», 3 августа 1942 года в редакцию позвонил секретарь ЦК ВКП(б) и сказал: «Передайте Довженко благодарность Сталина за рассказ. Он сказал народу, армии то, что теперь крайне необходимо было сказать».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Александр Довженко
фильмы
Щорс

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

14 ноября 2004 года состоялось закрытие Кинофестиваля «Кино без барьеров»

14 ноября 2004 года состоялось закрытие Кинофестиваля «Кино без барьеров»

С 11 по 14 ноября 2004 года в небольшом московском кинотеатре «Салют» прошел необычный кинофестиваль. Он нов и для зрителя, и для критики, но родился еще в 2002 году. Это «Кино без барьеров» – Второй Международный Фестиваль по проблемам инвалидов.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Анатолий Решетников
22 февраля ушёл из жизни актёр Анатолий Решетников.

День рождения >>

Валентина Беляева
Татьяна Догилева
Максим Драченин
Наталья Климова
Юрий Кузнецов-Таёжный
Авангард Леонтьев
Иван Марченко
Евгений Урбанский
Валерий Филонов
Джоан Беннетт
Адам Болдуин
Кейт Мара
Даниэль Ольбрыхский
Паскаль Пети
Тимоти Сполл
Элизабет Тейлор
все родившиеся 27 февраля >>

Премьеры ТВ

По ту сторону смерти
26 февраля
НТВ
Чужие родные
27 февраля
ТРК Украина
Помощница
2 марта
ТВЦ
Авария
3 марта
ТВЦ
Злоумышленница
3 марта
Россия 1
Овечка Долли была злая и рано умерла
3 марта
Первый канал
Мои дорогие
4 марта
Россия 1
Норвег
4 марта
Первый канал
Спящие-2
5 марта
Первый канал
Чужая
5 марта
Россия 1

ревью