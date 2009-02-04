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«Возвращение мушкетеров». Премьера

4 февраля
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4 февраля 2009
4 февраля в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась барочная премьера новой картины Георгия Юнгвальда-Хилькевича о приключениях знаменитой четверки - «Возвращение мушкетеров».
Возвращение популярных героев сопровождалось свитой именитых гостей и друзей. Фильм пришли посмотреть звезды шоубизнеса (Юлия Беретта, Слава, Аркадий Укупник, Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев, Александр Григорьев-Апполонов, Гарик Харламов, Вадим Галыгин, Екатерина Фон Гечмен-Вальдек, Алексей Воробьев, Виктория Морозова, Дискотека «Авария») и кино (Елена Захарова, Марк Рудинштейн, Андрей Соколов, Сергей Проханов, Эммануил Виторган, Оскар Кучера, Марина Голуб, Леонид Каневский, Анатолий Журавлев, Елена Полякова, Олег Долин). Особым гостем на премьере стал знаменитый актер «Ленкома» Николай Караченцов. Все поражались его стойкости и тому, как он хорошо выглядит после печально известных событий.
Картину друзьям, коллегам и прессе представили режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, продюсер Олег Чамин и актер Дмитрий Нагиев, сыгравший Леона. Остальная съемочная группа молча и улыбаясь позировала на сцене фотографам, а между тем Максиму Дунаевскому и Антону Макарскому не раз и не два преподнесли букеты цветов.
Что касаемо самого фильма, вышедшего в прокат 5 февраля, то мнение о нем читайте в нашей рубрике «Рецензии».

Фоторепортаж Валерия Лукьянова
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«Возвращение мушкетеров». Премьера фотографии
«Возвращение мушкетеров». Премьера фотографии
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обсуждение >>
№ 4
Аля   10.06.2010 - 16:47
Сюжет, конечно, банальшейший. Но почему-то мне хочется пересматривать фильм снова и снова. Может, потому, что актеры просто великолепные и музыка замечательная читать далее>>
№ 3
Ania (Одесса)   12.02.2009 - 16:27
Актеры ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ! Музыка, песни ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ! Но играть особо было нечего, сюжет мне не понравился. Увы, много в последнее время очень разрекламированных фильмов не оправдывают надежду увидеть... читать далее>>
№ 2
Zuleika   9.02.2009 - 00:15
Очень люблю Вениамина Смехова и Алису Фрейндлих, но фильм ужасный(((( читать далее>>
№ 1
Вересова Ирина (Псков)   8.02.2009 - 20:35
Отличный фильм "Возвращение мушкетеров". Очень понравились не только сюжет, а еще и песни. Великолепна Алиса Бруновна в роли "своей" Анны. Советую посмотреть тем, кто еще не видел этот... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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