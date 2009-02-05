Актеры и меценатство

анонс

25 февраля 2007 Физик должен паять лучше лудильщика В московском кинотеатре "Россия" (теперь - "Пушкинский") 5 марта 1962 года состоялась премьера, ставшая событием не только в искусстве, но и в общественной жизни.

8 июля 2007 Начало Официальной датой рождения кино в России считается 15 октября 1908 года « в это день на экраны вышел первый русский фильм «Понизовая вольница». Это было началом русского кинематографа.

17 сентября 2010 «Сталкер». Открытие Открытие ХIII Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер».