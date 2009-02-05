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Актеры и меценатство

5 февраля
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5 февраля 2009
Начало февраля прошло под знаком благотворительности. Во всех акциях активными участниками и меценатами выступили популярные артисты, чьи имена уже давно связаны с самим понятием меценатства.
5 февраля в Гостином дворе по инициативе маэстро Юрия Башмета и актрисы Чулпан Хаматовой прошел благотворительный концерт «Подари надежду». В этот вечер на сцену выходили артисты с мировыми именами - балерина Ульяна Лопаткина, виртуозный скрипач Вадим Репин, актер Константин Хабенский и камерный ансамбль «Солисты Москвы». Все сборы от акции «Подари надежду» поступят больным детям: часть - в фонд «Подари жизнь», который помогает детям, страдающим онкологическими и гематологическими заболеваниями, другая - в фонд Юрия Башмета, опекающего Дом ребенка №2 в Сочи.
В Гостином дворе царила особенная атмосфера: в зале собрались люди, искренне желающие помочь нуждающимся, внести свою лепту в выздоровление детей. Это стало возможным благодаря организаторам, которые отнеслись к концерту со всей душой, дав возможность зрителям насладиться прекрасной классической музыкой, мелодекламацией известных актеров и балетным искусством.
Еще перед концертом прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина, которая с радостью отозвалась на предложение Чулпан Хаматовой, заметила: «Выступление на подобном мероприятии – это потрясающий эмоциональный подъем, оно отличается от моих обычных выходов на сцену. Ведь этот концерт несет огромный смысл, важность, он посвящен такой благой цели, и мне очень приятно выступать здесь». По мнению балерины, «благотворительность – это хорошее дело, и помешать ему может только отсутствие желания у человека, а не кризис, ведь помогать можно не только деньгами». Прибывший к началу действия известный российский педиатр Леонид Рошаль, поблагодарив организаторов за такое значимое мероприятие, подчеркнул, насколько важен этот концерт для детей, страдающих разными тяжелыми заболеваниями: «Все вырученные средства пойдут на здоровье детей – это замечательно. Устроители занимаются очень хорошим делом, восполняя то, что не додает государство. Я верю этим людям и безмерно им благодарен». В России благотворительные мероприятия еще не стали постоянной практикой, поэтому организаторы «Подари надежду» в лице Юрия Башмета и Чулпан Хаматовой выразили надежду на то, что смогут повести за собой людей, устраивая подобные концерты постоянно, «ведь дети заболевают каждый день, и им нужна наша помощь». Они уточнили, что часть собранных средств пойдет на лечение 8-месячного малыша из Владимирской области, которому необходимо провести в Швейцарии лечение стоимостью 30 тысяч евро.
Как заметила заместитель директора Центра детской гематологии Галина Новичкова, «любое благотворительное мероприятие важно для нас, а тем более, организованное людьми с такими именами»: «Лечение серьезных заболеваний стоит очень дорого, а квота, установленная государством в размере 100 тысяч рублей, недостаточна, порой дороже стоят только сами препараты. Поэтому для детей очень важна и необходима эта помощь». Юрий Башмет добавил, что «нужно показать на своем примере, насколько благотворительность важна в нашей стране, а такие мероприятия хочется устраивать гораздо чаще». Знаменитый альтист упомянул и о том, что в провинции с лечением дела обстоят гораздо сложнее, чем в столице, и его желание помогать сочинскому Дому ребенка вызвано отчасти и этой причиной. Для концерта «Подари надежду» маэстро прервал ежегодный Зимний фестиваль в Сочи и прилетел в Москву на выступление, равно как и известный скрипач Вадим Репин, прибывший из Тель-Авива сразу же после своего выступления. К сожалению, один из лучших виолончелистов мира Йо Йо Ма не смог долететь до российской столицы. Он прислал личное обращение к участникам и зрителям. Артисты, вышедшие на сцену Гостиного двора, подарили зрителям искренний и душевный вечер, пробудив в них самые добрые чувства, показав, насколько важен их вклад для больных детей. «Сочетать слушание изумительно красивой музыки с реальной помощью – это просто прекрасно», - искренне резюмировала Чулпан Хаматова.
На следующий день, 6 февраля, в конференц-зале ИТАР-ТАСС состоялась пресс-конференция Ольги Будиной, где она сообщила представителям средств массовой информации подробности благотворительной акции «Сбереги будущее». Вместе с ней на вопросы журналистов ответили президент Благотворительного Фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, представитель Комитета социальной защиты Марина Гордеева, а также участники акции – актеры Алексей Кортнев и Сергей Никоненко.
Сама акция, призванная не только собрать средства для самых незащищенных граждан нашей страны – детей-отказников, но и привлечь особое внимание государственных структур и общественности к этой страшной проблеме нашего общества, прошла 12 февраля в «Президент отеле».
На приглашение Ольги Будиной откликнулось много известных и уважаемых деятелей российской культуры, среди них: Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Николай Цискаридзе, Татьяна Догилева, Василий Лановой, Влад Локтев, Татьяна Лазарева, Илья Авербух, Лариса Калистратова, Костя Цзю, Ирина Чащина, Евгений Князев, Илзе Лиепа, Инна Маликова, Федор Чеханков, Дарья Мороз, Екатерина Никитина, Антон Макарский, Виктория Морозова, Юлия Меньшова, Ирина Алферова, Александр Носик, Мария Порошина, Екатерина Уфимцева, Андрей Носков и другие.
Программа благотворительного ужина состояла из торжественного банкета в компании знаменитостей, выступления хозяйки вечера Ольги Будиной с живым концертом, показа коллекции одежды от компании «PERSONAGE», благотворительной лотереи и аукциона в поддержку многодетной семьи Мулык, нуждающейся в капитальном ремонте дома в селе Черново Ногинского района Подмосковья.
Среди многочисленных лотов аукциона, представленных к торгам, были выставлены и уникальные предметы: платье Ольги Будиной из сериала «Граница. Таежный роман», право частного ужина с Ильей Авербухом, памятный предмет со съемочной площадки сериала «Московская Сага», книга стихов от Владимира Васильева с автографом, балетные пуанты и альбом редких фотоиллюстраций Екатерины Максимовой, два полотна Сергея Андрияки - «Лето» и «Одуванчики», фотоальбом Василия Ланового и подарочное DVD издание фильма «Война и Мир» с автографом артиста, картины художника Марии Вишняк. В аукционе участвовали билеты на спектакли с участием Владимира Зельдина, Дмитрия Харатьяна, Сергея Безрукова, Анны Тереховой и других популярных артистов.
Помимо этих мероприятий 6 февраля в Гостином дворе состоялся Второй Большой благотворительный рок-концерт «Зона надежды». Акция была проведена при содействии Национального благотворительного фонда и Правительства Москвы в поддержку детей, больных церебральным параличом. Все собранные по ее итогам средства пойдут на строительство реабилитационного центра и приобретение медицинского оборудования.
«Сейчас в стране начинается тяжелое время, всех к этому готовят. Но инвалиды, так сказать, все время живут в кризисе. И поэтому минимум внимания к ним – это для них абсолютный праздник», — отметил организатор акции Гоша Куценко.
Перед началом музыкального марафона состоялась пресс-конференция с его участниками: генеральным продюсером концерта Еленой Наумовой, представителем Комитета социальной защиты Мариной Гордеевой, музыкантами Сергеем Галаниным и Александром Ф. Скляром. Сам инициатор идеи не успел подъехать из-за столичных пробок, и посему решили начинать без него.
«Когда мне позвонил Гоша и предложил участвовать в этом концерте, я согласился без раздумий», - признался Сергей Галанин. «Если бы я не был уверен, что деньги пойдут на благотворительность, а не строительство очередного коттеджа, то я первый бы отказался», - добавил Александр Скляр. Все звезды, приехавшие в Гостиный двор, пели бесплатно, а билетные сборы будут направлены на оборудование центра. «Лечение в центре для больных ДЦП будет абсолютно бесплатным, - заявила на пресс-конференции Елена Наумова. - Средства для развития и работы клиники будут поступать от меценатов, благотворительных акций, а также от платного лечения всех желающих, которое будет проводиться в центре в свободное от занятий с больными детьми время».
Концерт начался с получасовым опозданием, но в полном составе – Гоша Куценко все-таки сумел прорваться через кольцо пробок к Гостиному двору. «Зону надежды» открыло выступление Александра Ф. Скляра. Зал не был битком набит, хотя Гостиный двор и рассчитан на 4 тысячи зрителей, но неравнодушных к року и чужим проблемам собралось достаточно, чтобы помочь сбору средств на благие нужды. Кроме того, Национальный благотворительный фонд вместе с Гошей Куценко запустил интересный проект. Все желающие могли во время концерта отослать на номер 7715 sms с текстом «Гоша», получить в ответ благодарности от Гоши Куценко и помочь больным детям. «Я сначала противился такой идее, - сказал Гоша со сцены, - но потом согласился. Действительно, забавно и полезно. И знаете что? Я тут отослал sms и получил благодарность от самого себя».
После Скляра эстафету приняли Иван Демьян и его группа «7Б». Отыграв «Молодые ветра» и еще пару песен, они предоставили сцену самому необычному коллективу вечера – театру «МИРТ» под руководством Натальи Ораловой, где основные роли играют актеры с особенностями физического развития. Этот коллектив включили в программу «Зоны надежды» благодаря активному сотрудничеству нашего сайта и киноклуба «Золотой Век» с продюсером концерта Еленой Наумовой. Под аплодисменты зрителей театр представил отрывок из постановки под загадочным названием «Абракадабрь».
Вслед за этим особенным выступлением на сцене появился Сергей Галанин, добавивший своими заводными песнями залу энергетику и веселье. И лишь после него вышел со своими музыкантами и сам Гоша. Зрители с восторгом приняли одну из самых популярных его песен – «Капли», а на задних рядах пришли в экстаз и от исполненной им «Звезды по имени Солнца» Цоя.
Немного нервно и агрессивно отыграла свою часть Мара, что с лихвой окупилось за незабываемые полчаса, проведенные вместе с «Агатой Кристи». Они настолько опустошили физически и душевно зрителей, что «Уматурман», закрывавшая концерт в двенадцать ночи, выступала, практически, в пустующем зале.
В заключение Гоша пообещал собрать следующий концерт в поддержку больных детей ближе к лету. Остается только гадать, кто же теперь заменит Скляра, «Токио» и «Моральный кодекс». А пока у нас есть вероятность, что подобные мероприятия станут не то чтобы обычным делом, но неотъемлемой частью нашей жизни.
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Война и мирГраница. Таёжный романМосковская сага

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Концерт «Подари надежду»
Пресс-конференция с участниками благотворительной акции «Сбереги будущее»
Концерт «Подари надежду»
Пресс-конференция с участниками благотворительной акции «Сбереги будущее»
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