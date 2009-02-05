«Обитаемый остров» - на DVD

анонс

18 февраля 2013 Новая команда XXIX Московского международного кинофестиваля Состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению XXIX Московского международного кинофестиваля, который стартует 21 июня 2007. Президентом нынешнего ММКФ утвержден Никита Михалков.

13 февраля 2012 Мы продолжаем информировать вас о ходе съемок картины Оксаны Бычковой «Плюс один» Дорогие друзья! Мы продолжаем информировать вас о ходе съемок картины Оксаны Бычковой «Плюс один». В разгаре работа над самыми яркими эпизодами фильма – семинарами по кукловодству, которые проводит главный герой Том Гринвуд.

18 февраля 2013 «Пари»: Пресс-конференция 21 октября в кинотеатре «Ролан» после пресс-показа фильма «Пари» состоялась конференция с его создателями.