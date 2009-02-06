6 февраля - рок-концерт «Зона надежды»!

6 февраля 2009 года в Гостином Дворе состоялся 2-й Большой благотворительный рок-концерт «ЗОНА НАДЕЖДЫ»
в поддержку детей, больных ДЦП
. Строительство лечебного центра
для них патронирует известный актер Гоша Куценко
.
Первый большой благотворительный рок-концерт в поддержку Фонда «Центр лечения и реабилитации больных детским церебральным параличом» прошел
29 мая 2008 года, накануне Дня защиты детей, в ночном клубе «Апельсин». На нем выступили самые отзывчивые музыкальные коллективы нашей страны – «Моральный Кодекс»
, «Агата Кристи»
, «TOKiO»
и «Siberia»
. Более полутора тысяч человек стали гостями вечера. Все собранные средства от концерта пошли на строительство медицинского реабилитационного центра
.
На этот раз с Гошей Куценко
выступили другие, не менее значимые, коллективы и исполнители: UMA2RMAN
, Мара
, Александр Ф. Скляр
, 7Б
, Сегодня ночью
, Сергей Галанин
и Серьга
, а также участники прошлого проекта Вадим
и Глеб Самойловы
.
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