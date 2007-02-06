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Эльдар Рязанов покидает пост президента Российской академии кинематографических искусств "Ника"

6 февраля
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6 февраля 2007
Известный режиссер Эльдар Рязанов объявил о том, что он покидает пост президента Российской академии кинематографических искусств "Ника". "Я отслужил два срока (шесть лет) и ухожу, потому что закончилось время моего пребывания на этом посту", - сказал Рязанов на пресс-конференции, посвященной началу благотворительного фестиваля фильмов-конкурсантов на национальную кинематографическую премию "Ника".
Он отметил, что официально объявит о своей отставке "на церемонии вручения премии "Ника". Также Рязанов сообщил, что уже есть достойный претендент на эту должность, но пока он не будет называть его имя.
Согласно уставу академии, в связи с окончанием срока президентства Рязанова, состоятся выборы нового президента из числа лауреатов национальной кинематографической премии "Ника" за все эти годы.
В 2007 г. состоится 20-е юбилейное вручение премии "Ника", которое пройдет 23 марта в Центральном академическом театре российской армии. Национальная премия Российской академии кинематографических искусств "Ника" была учреждена в 1987 году. Ее основателем стал Юлий Гусман. Он же выполняет и функции художественного руководителя. В конкурсе на соискание премии "Ника" за 2006 г. принимают участие 95 российских фильмов. Из них 58 - игровых, 19 - документальных, 18 - анимационных и пять фильмов стран СНГ и Балтии.В конкурсе принимают участие не только известные мастера, но и режиссеры-дебютанты. 21 февраля пройдет заседание членов Академии кинематографических искусств, на котором будут объявлены имена номинантов на премию "Ника" по результатам первого тура голосования, а также имена тех, кто получит почетные премии в номинациях "Честь и достоинство", "За вклад в кинематографические науки, критику и образование".Впервые специальный приз будет вручен в номинации "За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа".
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