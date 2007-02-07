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Лауреаты IX национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон"

7 февраля
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7 февраля 2007
В Москве вручены награды девятой национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон". Лучшим фильмом признана картина Бориса Хлебникова "Свободное плавание". В этой номинации были также представлены фильм "Живой" Александра Велидинского, "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова и "Остров" Павла Лунгина.
Эти же четыре картины участвовали в номинациях "Лучшая режиссерская работа", где приз также достался Борису Хлебникову и "Лучший сценарий", за который "Слона" получили сразу четыре сценариста - Игорь Порублев и Александр Велединский ("Живой") и Олег и Владимир Пресняковы ("Изображая жертву").
В номинации "Лучшая женская роль" критики отметили работу Евгении Симоновой в картине Андрея Эшпая "Многоточие", а приз за "Лучшую мужскую роль" присудили Петру Мамонову, сыгравшему монаха отца Анатолия в картине Павла Лунгина "Остров". Лучшими исполнителями ролей второго плана были признаны Анна Михалкова ("Изображая жертву") и Виктор Сухоруков ("Остров").Приз за "Лучшую операторскую работу" Гильдия присудила Андрею Найденову ("Эйфория"). По регламенту премии, процедура ее присуждения проходит в два этапа - на первом этапе назвать своих фаворитов в основных номинациях предлагается широкому кругу кинокритиков, киноведов и киножурналистов. В этом году в голосовании приняли участие 127 человек. На втором этапе лауреатов премий прямым тайным голосованием определил Экспертный совет Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ.
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персоны
Пётр МамоновАнна МихалковаЕвгения СимоноваВиктор Сухоруков
фильмы
ЖивойИзображая жертвуМноготочиеОстровСвободное плаваниеЭйфория

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