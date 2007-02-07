Лауреаты IX национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон"

анонс

Фильм Алексея Пиманова «Мужчина в моей голове» занял второе место по объему аудитории среди премьер новогоднего эфира.

На кинорынке 57-го Берлинского кинофестиваля картина Николая Лебедева Волкодав (2006) была приобретена для проката в 11 странах.

"Волкодав" на торгах в Берлине

Проекты Star Media заявлены в пяти из шести возможных номинациях IX телекинофорума "Вместе"

29 января 2007

«Война и мир» - призы и награды

Делегация советских кинематографистов ( Сергей Бондарчук, директор Мосфильма Владимир Сурин, актеры Людмила Савельева и Вячеслав Тихонов) 26 апреля 1967 года представили 3-ю серию «Войны и мира» на внеконкурсном показе кинофестиваля в Каннах.