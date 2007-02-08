Открытие Берлинского кинофестиваля

анонс

11 февраля 2012 "Тридцатилетние". Стоп. Снято. Закончились съемки сериала «Тридцатилетние». Последняя сцена проекта собрала всех главных героев проекта в ресторане Sorbetto.

5 июля 1956 Из протокола допроса Довженко А.П. Гавронский производил на меня впечатление человека очень культурного, в высшей степени приятного в отношениях. На моей памяти не осталось каких-либо антисоветских суждений со стороны Гавронского.

22 октября 2006 На экраны СССР вышел главный хит кино-ленинианы В феврале 1936-го, в преддверии 20-й годовщины Октябрьской революции, было принято постановление "об организации закрытого конкурса на пьесу и сценарий", в которых драматургам предстояло "показать роль Ленина в подготовке и проведении Октябрьской революции…".