Режиссера "Тупого жирного зайца" пригласили в Moulin D'Ande

анонс

Премьера фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" состоялась 16 августа 1965 года. Касса была фантастическая - картину посмотрели 69,6 миллионов зрителей! Ни одна советская лента до этого не имела такого успеха.

7 января 2007

"Такие фильмы делают талантливым мир ..."

В Центральном доме кино состоялась премьера фильма " В четверг и больше никогда". Этот фильм никогда не шел в широком прокате - только в клубах. В этой ленте Анатолия Эфроса Олег Даль показал нового героя времени.