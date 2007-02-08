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Режиссера "Тупого жирного зайца" пригласили в Moulin D'Ande

8 февраля
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8 февраля 2007
Режиссер "Тупого жирного зайца" Слава Росс, стал единственным представителем России, выигравшим конкурс молодых кинематографистов, и наряду с другими коллегами из разных стран мира, получил возможность жить и работать над своим сценарием во французском "Голливуде" - Moulin D'Ande.
Именно туда съезжаются видные деятели европейского кино, чтобы присмотреть будущих Ларсов Фон Триеров и Люков Бессонов. Вот что рассказал Слава Росс перед своим отъездом в Париж:
- Я лечу во Францию со спокойным чувством. Комедия "Тупой жирный заяц" готова. Осталось только напечатать копии фильма. А пока этим будут заниматься здесь, я поработаю заграницей над своим сценарием "Забытые в Сибири".
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фильмы
МясоТупой жирный заяц

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