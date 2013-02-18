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Контроль за зрелищами и репертуаром. Цензура в СССР.

9 февраля
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9 февраля 1923
Комитет по контролю за зрелищами и репертуаром (Главрепертком) создан в феврале 1923 года согласно постановлению Совнаркома. Постановление Наркомпроса на эту тему было опубликовано в газете "Правда" 24 декабря 1923 года.
С этой поры "ни одно произведение не может быть допущено к публичному исполнению без разрешения Главреперткома при Главлите или его местных органов (обллитов и гублитов)".
Помимо драматического репертуара, Главрепертком с течением времени стал контролировать любые публичные зрелища и выступления, начиная с лекций, докладов и заканчивая эстрадными и даже музыкально-танцевальными вечерами. В конце 20-начале 30-х годов им был подготовлен трехтомный "Репертуарный указатель", регламентирующий исполнение пьес и других произведений в зависимости от "подготовки аудитории". В первый том вошел музыкальный репертуар, во второй - драматический, в третий - кинематографический. Это был последний случай открытой публикации цензурных материалов. В дальнейшем все они непременно засекречивались и рассылались с грифом "секретно" по всем подчинявшимся Главлиту инстанциям.
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