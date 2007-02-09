«Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма - кино и книга. Представляют Майя Туровская и журнал «Сеанс»

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21 мая 2006

"Страсти по Андрею". Так "резали" кино...

29 июля 1966 г. фильм, имевший первоначальное название «Страсти по Андрею», был принят дирекцией «Мосфильма», что засвидетельствовано соответствующим актом. Однако на этом документе имелась уточняющая пометка директора «Мосфильма» Н.