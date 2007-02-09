23-й международный фестиваль фильмов о любви

анонс

Гоша Куценко с Чебурашкой возвращается из Пекина, в одной из ролей – продолжатель актерской династии Краско.

9 апреля 2006

Съемки "Неуловимых мстителей"

Первые съемочные дни.. 6 мая в 9.00 утра начались съемки в декорации «хата Дарьи». Дарья (Н.Федосова) — это та самая хуторянка, у которой «бурнаши» угнали корову. Съемки продолжались до 17.