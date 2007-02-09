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23-й международный фестиваль фильмов о любви

9 февраля
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9 февраля 2007
В бельгийском городе Монсе открыт 23-й международный фестиваль фильмов о любви. В 2007 году конкурсная программа включала 13 фильмов, снятых кинорежиссерами из Европы, Северной и Латинской Америки, Африки и Австралии. Всего на фестивале, который завершился 16 февраля, были представлены художественные ленты более чем из 30 государств.
Примечательным событием внеконкурсной программы стал показ фильма "Мечты" режиссера из Ирака Мохамеда аль-Дараджии. Лента рассказывает о молодой иракской женщине - пациентке лечебницы для душевнобольных. Она оказалась на улице, где хозяйничают преступники, после того, как больницу оказалась разрушена в результате артобстрела. Российское кино было представлено на фестивале в Монсе вне конкурса - картиной режиссера Андрея Кравчука "Итальянец", главные роли в котором исполнили Юрий Ицков и Мария Кузнецова. Лента повествует об усыновленном мальчике, которого друзья прозвали "итальянцем" и который пытается найти свою настоящую мать.
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