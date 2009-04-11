«Московский фейерверк» ждем в прокате осенью

анонс

21 августа 1972 «Иванов катер». Программа уточнения идейной концепции Киностудия имени М. Горького представляет исправленный вариант полнометражного художественного фильма «На Ивановом катере».

29 ноября 1968 "Фильм является очевидной творческой неудачей режиссера Г. Полоки..." Вынесен вердикт шефа советской кинематографии А. Романова от 29 ноября 1968 года : "Фильм "Величие и падение дома Ксидиас" является очевидной творческой неудачей режиссера Г. Полоки"

18 февраля 2013 Анфиса Чехова представила фильм «Калейдоскоп» на фестивале «Окно в Европу» Фильм «Калейдоскоп» представлен в конкурсе фестиваля «Окно в Европу» в Выборге. Поддержать фильм приехали актеры Денис Ясик и Анфиса Чехова.