«Московский фейерверк» ждем в прокате осенью

На съемочной площадке фильма «Московский фейерверк»
атмосфера спокойная, "разряженная". Люди тихо работают, ставят свет. Даже когда воспламеняется спейс-лайт (большой белый абажур под потолком), никто особенно не нервничает, кроме меня. «Спейс-лайт загорелся, да, с ними это бывает»
, - говорит художник фильма Катя Петрашко
. Аккуратно снимают уже сгоревшую до половины конструкцию, топчут ногами пламя и вешают "свежий" спейс-лайт.
Сразу сложно понять, кто есть кто на площадке, одни и те же люди, кажется, то заглядывают в камеру, то режут колбасу (планируется снимать банкет), то поправляют тросы, на которых крепятся декорации. Выделяются только актеры – они сидят на зеленой лавочке, их работа еще вся впереди, вчера снимали с 8 утра до часа ночи, сегодня тем более неизвестно, во сколько закончится рабочий день.
Мужчина со шваброй через минуту оказывается одним из трех основных продюсеров Стасом Хапсаевым
. Он охотно и вдохновенно рассказывает о коллективе, съемочном процессе. Традиционно спрашиваю про трудности.
- Основная сложность в том, что в сутках не 48 часов
, - отвечает Стас
, - Все-таки есть разница между тем, делаешь ты сериал или полнометражное кино. Дима (режиссер Дмитрий Орлов) и Илья (оператор Илья Овсенев) всегда добиваются хорошего кадра. Пока мы его не снимем, мы дальше не сдвинемся. Поэтому, конечно, времени не хватает. Но уже скоро должны закончить»
.
Пока не подтянулась основная группа журналистов, у нас есть возможность немного исподтишка понаблюдать за взаимоотношениями в группе. Заметно, что здесь работает коллектив единомышленников. Костяк команды – продюсеры кинокомпании "Наши дни" Стас Хапсаев, Артем Сборец,
и Дмитрий Орлов
знакомы уже давно, но поработать вместе решили впервые. «У нас прекрасные отношения, дружеские и полное взаимопонимание. И с артистами никаких проблем, актеры очень любят Диму, он им может объяснить так, чтобы было понятно, потому что он сам актер»
, – говорит Станислав
. В действительности Диму
любят не только актеры, но и зрители, особенно в связи с последней ролью Калинина
в сериале «Воротилы»
.
- Смотрите, сколько у нас роз,
- показывает Катя Петрашко
, - Можете смело писать, что у нас тут три тысячи роз. Ох, как мы их собирали! Ира Пегова из театра носила еще до того, как фильм начали снимать, просили помочь родственников, знакомых, потом пошли по палаткам с цветами, забирали у них некондиционный товар.
- А что это за декорация?
- Это у нас обменный пункт. Здесь сидит девушка, которой воздыхатель носит розы. И она вешает их под потолок.
Судя по тому, КАКОЙ в фильме обменный пункт, кино будет ярким. Режиссер Дмитрий Орлов
через некоторое время подтверждает эту догадку. Он удаляется на несколько минут, а потом выходит к журналистам в гриме.
- Вы снимаете комедию?
- Конечно! Вы посмотрите на меня!
- демонстрирует режиссер
свои усы и тут же становится почти серьезным, - «Комедия – это очень широкий коридор, а мы не заботимся о формате, это будет, безусловно, авторская работа, творческая. Главная для меня задача, как художника, – попытка понять себя».
Фильм «Московский фейерверк»
состоит их трех независимых новелл
. Они связаны только трехмерным ощущением пространства и непафосной темой фейерверка. «Мы далеки от морализма, картина лишена бытового и в ней очень много "знаков". У нас будет такое пестрое кино, где все подчинено логике московского фейерверка: все яркое, быстро взрывается и быстро исчезает»
, - поясняет Дмитрий Орлов
. Сегодня на площадке собраны актеры всех этих новелл, планируется снимать пролог, тизер, смысл которого заключается в том, что начинающий режиссер придумывает концепцию фильма и приглашает актеров на съемку, уговаривает их помочь ему, убеждает, что получится реальный блокбастер.
Дмитрий
рассказывает, что по ходу фильма сценарий постоянно меняется, по ходу переделывается очень много. «Я все меняю, поскольку я режиссер-псих»
.
- Вы поощряете импровизацию?
- Всегда!
- А бывает так, что актеры приходят на площадку, и они не знают, что их сегодня ждет?
- Так обычно и бывает.
Дмитрий Орлов
– уникальный человек на этом проекте, он и автор сценария, и режиссер, и продюсер, и исполнитель одной из ролей. На вопрос о предстоящем прокате он отвечает следущее: «Мы будем презентоваться на летнем кинорынке в Сочи, потом на осеннем кинорынке в Санкт-Петербурге, и от этого будет зависеть прокатная судьба картины. Если все будет хорошо, мы выпустим ее в прокат осенью».
Поговорив с режиссером
, журналисты начинают плотными группами отлавливать актеров, и "раскалывать" их на предмет сюжета фильма и их ролей. Обступают плотным кольцом Антона Шагина
, Ирину Пегову
, Светлану Антонову
, Игоря Теплова
. Актеры тайн не раскрывают, ограничиваясь намеками, и вообще заметно, что присутствие стольких посторонних не способствует их творческому настроению. Становится известно, что все актеры играют не конкретных людей, а ОБРАЗЫ, ТИПАЖИ, а жанр фильма - скорее трагикомедия.
Ирина Пегова
играет оперную певицу, Антон Шагин
человека, который вышел не то из следственного изолятора, не то из психиатрической клиники, Светлана Антонова
- девушку по имени Антон. Евгений Гришковец
, которого сегодня нет на площадке приглашен на роль таджикского гастарбайтера
на строительном рынке.
Вопрос о сложностях в работе адресуется теперь актерам. Светлана Антонова
вспоминает, как не могла ударить каскадера по голове телефоном. «Сняли со второго дубля, потому что первый раз я разбила телефон о его голову, кровь была». Игорь Теплов
рассказывает, как снимали его эпизод около Академии Наук в морозный день, когда температура была предельно холодная, около -30, и погреться было практически негде. «У нас уже рты не открывались, такой был мороз».
Многие актеры снимались вместе с Дмитрием Орловым
в «Морском патруле»
, а Ира Пегова
, как известно, является Диминой женой, так что отношения между режиссером и артистами трепетное, они все легко понимают друг друга.
«Артистики, любимые»
, - зовет Орлов
, - «идите в кадр. Какой немножко длинный артисты идут назад, короткий артисты идут вперед. Сейчас мы будем снимать кадр».
Снимают 3 дубля среднего плана и 2 дубля крупного плана. Затем выгоняют журналистов, и начинают спокойно работать.
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