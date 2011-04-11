«Закрытая школа». Премьера на СТС

анонс

18 февраля 2013 «Зимняя эйфория» 17 декабря открылась «Зимняя Эйфория», фестиваль Андрея Плахова, не нуждающийся в особом представлении.

13 февраля 2012 Возобновлены съемки проекта Оксаны Бычковой "Плюс один". На главную роль в картину «Плюс один» был утвержден популярный американский актер Джереми Дэвис.

20 декабря 2006 Сам пришел или Не горюй! 22 декабря 1969 года на экраны СССР вышла комедия Георгия Данелии "Не горюй!", знаковая, фирменная работа режиссера, снятая по мотивам романа Клода Тилье "Мой дядя Бенжамен".