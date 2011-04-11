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«Закрытая школа». Премьера на СТС

11 апреля
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11 апреля 2011
«Когда над лесом свет взойдет - и боль, и кровь, и смерть придет…» - детский стишок
В одном черном-черном лесу есть черное-черное здание. В этом черном-черном здании живут люди с черной-черной душой, в которой они хранят свои черные-черные секреты… Но в этом лесу все тайное, рано или поздно, становится явным. И прятаться бесполезно… Никто не сбежит. Никто не скроется. Их дом навсегда - «Закрытая школа»
Выпускного не будет!
«Закрытая школа». Премьера на СТС«Закрытая школа» - это мистический триллер, главными героями которого стали ученики элитной школы-интерната. В лесу, вдали от городской суеты, стоит старинная усадьба, в которой живут и учатся самые разные дети: и отпрыски богатых родителей, и талантливые ребята из бедных семей. Они совершенно разные, но у них есть общая черта – они брошены, одиноки и очень ранимы.
Как и любые другие дети, по вечерам они рассказывают друг другу страшные истории. О том, что лес, глухой стеной окружающий их школу, хранит в себе страшное зло. Говорят, в нем водятся странные существа и без вести пропадают люди. Дети смеются и подшучивают над этими слухами, не догадываясь, что большинство из этих страшилок – правда. Лишь когда бесследно исчезает один из преподавателей, ученики начинают собственное расследование…
«Закрытая школа». Премьера на СТСЗдесь нет второстепенных персонажей. Здесь нет неважных событий. У каждого есть своя тайна и свой личный скелет в шкафу. Герои балансируют между любовью и ненавистью, дружбой и соперничеством, добром и злом. Не подозревая, что настоящая опасность подстерегает их не в стенах школы, а в глубине леса, где балансировать придется между жизнью и смертью…
В главных ролях - звезды нового модного молодежного кино Павел Прилучный («На игре»), Алексей Коряков («Пассажирка»), Татьяна Космачева («Фобос. Клуб страха») и другие.
Герои
«Закрытая школа». Премьера на СТСМаксим Морозов, 16 лет
Сын одного из учредителей школы, Максим учится в здесь с 6 лет и чувствует себя полноправным хозяином этого места. Нередко позволяет себе грубить учителям. Однако под маской наглого и испорченного сынка богатых родителей скрывается одинокий и ранимый подросток.
У Максима есть девушка – Даша. У нее он находит любовь, внимание и понимание, которых ему так не доставало в семье. Максим очень дорожит их отношениями и боится потерять Дашу, хотя внешне никак этого не показывает. Актер Павел Прилучный
«Закрытая школа». Премьера на СТС
Даша Старкова, 16 лет
Дочь известной киноактрисы. Смелая и отважная девушка. Привыкла сама выпутываться из неприятных ситуаций. Ее сложно смутить или чем-то напугать. Хорошо учится, любознательна. Встречается с Максимом, но их отношения меняются с появлением Андрея. Актриса Агата Муцениеце




Андрей Авдеев, 16 лет «Закрытая школа». Премьера на СТСУмный, добрый и порядочный парень из хорошей семьи. Вместе с младшей сестрой Надей оказывается в школе-интернате после гибели родителей. Сам Андрей в их смерть не верит – тела так и не были найдены. В школе Андрею приходится резко повзрослеть. Он чувствует ответственность за Надю и трогательно заботится о ней, чем привлекает внимание многих, особенно девочек и преподавателей. И это же служит причиной насмешек и издевательств со стороны Максима, обозлённого тем, что новичку симпатизирует его девушка – Даша. Актер Алексей Коряков
«Закрытая школа». Премьера на СТС
Надя Авдеева, 6 лет - сестра Андрея
Жизнерадостная и открытая девочка. Надя не знает, что родители погибли, и очень скучает по ним. Всё время ждет, когда они приедут и заберут их с Андреем домой. Верит в сказки, в добрых волшебников и фей. Обладает живым воображением, поэтому ей никто не верит, когда она рассказывает о чудесах, свидетельницей которых стала. Смелая и отважная, часто убегает в лес, чтобы попросить волшебную фею вернуть ее родителей.
Актриса Луиза-Габриэла Бровина
Вика Кузнецова, 16 лет
«Закрытая школа». Премьера на СТСЛучшая подруга Даши. Доброжелательна, вежлива, умна. Из небогатой семьи. У нее есть внутренний стержень, она твердо знает, чего хочет. Победительница многих Олимпиад, она прошла в школу по конкурсу, и за ее обучение платят учредители. Родители гордятся ею, и Вика делает все возможное, чтобы их не разочаровать. Она и сама считает, что вытащила счастливый билет, и хочет им воспользоваться. Пусть для этого и приходится общаться с мажорами из богатых семей, которых она в глубине души презирает. Но, к ее удивлению, среди них она находит настоящих друзей. Хорошо разбирается в компьютерах, что очень помогает ребятам в расследовании таинственных событий, происходящих в школе-интернате.
Актриса Татьяна Космачева
«Закрытая школа». Премьера на СТСРома Павленко, 16 лет
Веселый, беззаботный и жизнерадостный парень. В школе-интернате Рома учится с самого детства и считает её родным домом. Здесь он нашел верных друзей. Все вместе своими проделками и шалостями они уже много лет не дают покоя преподавателям. В компании друзей Рома часто становится объектом шуток и насмешек. Но он не обижается на друзей, понимая, что все это не со зла, и ребята на самом деле любят его.
Актер Игорь Юртаев


«Закрытая школа». Премьера на СТСГалина Васильевна, 60 лет – завхоз
Настоящая хозяйка школы. Работает здесь со дня основания, а прежде работала в находившемся здесь детдоме. Обладает хорошим чувством юмора, остра на язык. Бдительно следит за порядком в школе, пунктуальна и педантична. Любит эту старую усадьбу, как родной дом. Школа заменяет ей семью. Знает всё и обо всех. Прямо в глаза говорит то, что думает, невзирая на лица. Но на нее редко обижаются, поскольку Галина Васильевна исключительно справедлива. К тому же она может закрыть глаза на проступки, если находит им оправдание.
Актриса Татьяна Васильева
«Закрытая школа». Премьера на СТСВиктор Поляков, 42 года - директор школы
Филолог по образованию и педагог по призванию. Умный, честный и справедливый. Искренне предан своему делу. Воплотил свою мечту, создав школу, в которой хотел бы учиться сам. В школе его уважают все – и дети, и преподаватели, и сотрудники. Он стремится вырастить своих учеников независимыми, способными думать и принимать самостоятельные решения.
Актер Антон Хабаров

Факты
«Закрытая школа». Премьера на СТССъемки сериала проходили в старинной подмосковной усадьбе «Середниково» и ее окрестностях. Усадьба является родовым гнездом Столыпиных-Лермонтовых. Здесь проводил свои летние каникулы юный поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. Поздней ночью он любил бродить один по берегу пруда, по парку, заходить на сельское кладбище или сидеть у окна своей комнаты и писать стихи.
По сюжету сериала, действие происходит в старой дворянской усадьбе, которую почти 200 лет назад построил граф Щербатов. После революции здесь размещался приют для беспризорников, во время Великой Отечественной войны - госпиталь. Затем в ней стал работать детский дом. В начале 2000-ых здание «Закрытая школа». Премьера на СТСбыло выкуплено под частную школу-интернат, в которой в наши дни и разворачивается действие.
Внутренние помещения школы-интерната снимали в павильонах компании Амедиа. Специально для этого были выстроены масштабные декорации. К работе привлекались голливудские специалисты. В качестве реквизита используется много настоящего антиквариата.
Во время натурных съемок в усадьбе «Середниково» съемочная группа неоднократно оставалась там ночевать. После этого некоторые стали утверждать, что видели привидение, слышали голоса и шаги. Сделав фотографию на фоне стены, гримеры проекта заметили на полученном изображении какие-то странные темные пятна, которых в реальности на стене не было. Отправившись на разведку на чердак, гримеры обнаружили там старинную картину – автопортрет молодого Лермонтова. Когда смотришь на его отражение в зеркале, он становится как будто живым, а глаза горят безумным блеском. Администрация усадьбы не скрывает, что здание у них непростое, с легендой.
«Закрытая школа». Премьера на СТС
Натуру снимали зимой, в самые холода, в том числе и ночью, когда температура опускалась до -25! Все актеры, даже самые маленькие, продемонстрировали чудеса героизма и стойкости. Юная актриса с испанскими корнями и огромными прекрасными глазами – Луиза Габриэла Бровина (для друзей просто Габи) играет в сериале Надю Авдееву. По сюжету её вместе со старшим братом Андреем после смерти родителей отправляют в школу-интернат. Маленькая актриса в сценах, где ей надо плакать, всегда это делает сама, без помощи слезных карандашей или каких-то иных киношных уловок. От искусственных слез Габи отказалась даже в лесу, на морозе. «Если искусственные слезы, то это видно» - заявила она.
Актер Павел Прилучный, играющий в сериале главного школьного «мачо» Максима Морозова, сам имеет опыт общения с детьми из интерната: когда ему было 15 лет, он целый месяц работал в детском спортивном лагере вожатым у группы девочек из детского дома.
Актриса Агата Муцениеце, в связи со сложными семейными обстоятельствами, первые три класса училась в школе-интернате.
Мистика коснулась всех членов съемочной группы в ходе работы над проектом.
Рассказывают сами участники процесса:
Татьяна Васильева (завхоз Галина):
«Закрытая школа». Премьера на СТС- По лесу я бесстрашно гуляла только в детстве. А теперь это меня совсем не привлекает, я боюсь. Всегда хожу по дороге, чтобы видеть хоть какие-то очертания пути, знать, куда должна вернуться. Поэтому на съемках в усадьбе я ходила только по дороге около леса и в сам лес не забиралась. Там на самом деле страшно. Неизвестность пугает, я ведь не знаю, какие звери или люди там бродят…
Агата Муцениеце (старшеклассница Даша Старкова):
- Когда мы снимали на натуре, как только раздавалась команда «Мотор!», откуда ни возьмись появлялся самолет, и приходилось переснимать. А недавно мы уже в павильоне снимали сцену, как вдруг раздался звук летящего самолета. Его слышали все! Мы до сих пор не поняли, что это было и откуда шел звук. Может, это был тот самый загадочный самолет из леса…
Татьяна Космачёва (старшеклассница Вика Кузнецова):
- На съемках со мной произошла ужасная и мистическая история, связанная с собаками. У меня был перерыв три часа, и мне сказали, что это время я могу отдохнуть в усадьбе. Меня довезли до ее ворот на машине, а дальше я пошла по двору одна. Иду я и вижу, как со всех сторон выходят дворовые собаки и медленно поворачиваются в мою сторону… А я очень боюсь собак! Я понимаю, что если я начну бежать, то они на меня бросятся. Такой расклад мне даже снился в кошмарных снах. Я начала звонить по телефону и медленно отходить назад, понимая, что они идут ко мне… На мое счастье, мимо проезжала какая-то машина. Я отчаянно жестикулировала, чтобы привлечь внимание. Слава богу, меня заметили и остановились. Все было, как в фильме ужасов! До сих мурашки по коже! Да, с животными на съемочной площадке творилась какая-то мистика. По крайней мере, в отношении меня.
Алексей Коряков (старшеклассник Андрей Авдеев):
- Недавно снимали сцену с часами. Часы ненастоящие, реквизиторские. Стрелки в них приклеены. Очень странно, но на последней реплике сцены приклеенные стрелки постоянно падали на пол. И так было 3 раза подряд!
Павел Прилучный (старшеклассник Максим Морозов):
«Закрытая школа». Премьера на СТС- Не знаю, с чем это связано, но в последнее время в моей жизни творится что-то странное. Я живу на 2-ом этаже и у меня в спальне маленькое такое окошечко, кровать и компьютер. И всё. У меня нет занавесок, и из окна по ночам пробивается лунный свет… Впервые это произошло недели 2-3 назад. Я ложусь спать и долго не могу уснуть! Мне чудится что-то странное. Я даже в последнее время сплю с включенным компьютером. Да у меня с детства не было такого, чтобы я чего-то боялся! Всё это началось только на съемках «Закрытой школы».
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№ 12
Анастейша   23.05.2012 - 15:24
... неа Алексей Коряков+(Анна)=любовь! Ведь Анна уже беременна от Андрея! читать далее>>
№ 11
Сашенька:* (Оха)   16.11.2011 - 07:51
Вы все такие прикольные, я бы хотела с вами увидиться..:* читать далее>>
№ 10
ФуФи_К (Томск)   29.06.2011 - 08:11
Офигенный сериал,когда будет продолжение?(( читать далее>>
№ 9
Человечек (буйнакск)   24.06.2011 - 00:46
мой сладкий не бойся читать далее>>
№ 8
нстёна (великий новгород)   1.06.2011 - 23:19
алексей коряков+агата=счастье читать далее>>
Всего сообщений: 11
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