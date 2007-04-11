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Кинофестиваль "Кинотавр" - первые конкурсные картины

11 апреля
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11 апреля 2007
Организаторы кинофестиваля "Кинотавр", который пройдет в Сочи с 3 по 11 июня 2007 года, 11 апреля назвали первые картины, которые войдут в основную программу. Всего в конкурсе восемнадцатого "Кинотавра" должно участвовать 14 фильмов.
Девять уже отобранных картин — это:
"Груз 200" (2007) Алексея Балабанова
"Два в одном" (2007) Киры Муратовой
"Жестокость" (2007) Марины Любаковой
"Кремень" (2007) Алексея Мизгирева
"Натурщица" (2007) Татьяны Воронецкой
"Отрыв" (2007) Александра Миндадзе
"Простые вещи" (2007) Алексея Попогребского
"Русалка" (2007) Анны Меликян
"Тиски" (2007) Валерия Тодоровского
Для большей части картин показы на "Кинотавре" станут премьерными — о них еще мало что известно. В жюри "Кинотавра" вошли режиссер Вадим Абдрашитов (председатель), оператор Игорь Клебанов, киновед Сергей Лаврентьев, режиссер Борис Хлебников, актер Александр Яценко.
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персоны
Алексей БалабановКира МуратоваАлексей ПопогребскийВалерий Тодоровский
фильмы
Груз 200Два в одномЖестокостьКременьНатурщицаОтрывПростые вещиРусалкаТиски

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