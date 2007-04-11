Кинофестиваль "Кинотавр" - первые конкурсные картины

Организаторы кинофестиваля "Кинотавр", который пройдет в Сочи с 3 по 11 июня 2007 года, 11 апреля назвали первые картины, которые войдут в основную программу. Всего в конкурсе восемнадцатого "Кинотавра" должно участвовать 14 фильмов.
Девять уже отобранных картин — это:
"Груз 200
" (2007) Алексея Балабанова
"Два в одном
" (2007) Киры Муратовой
"Жестокость
" (2007) Марины Любаковой
"Кремень
" (2007) Алексея Мизгирева
"Натурщица
" (2007) Татьяны Воронецкой
"Отрыв
" (2007) Александра Миндадзе
"Простые вещи
" (2007) Алексея Попогребского
"Русалка
" (2007) Анны Меликян
"Тиски
" (2007) Валерия Тодоровского
Для большей части картин показы на "Кинотавре" станут премьерными — о них еще мало что известно. В жюри "Кинотавра" вошли режиссер Вадим Абдрашитов (председатель), оператор Игорь Клебанов, киновед Сергей Лаврентьев, режиссер Борис Хлебников, актер Александр Яценко.
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