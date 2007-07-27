Вы не женщина, вы тетрадь в клеточку!

Когда в начале восьмидесятых годов один из ленинградских театров осмелился поставить пьесу Людмилы Разумовской "Дорогая Елена Сергеевна", а драматург Виктор Розов в "Литературной газете" осмелился эту постановку похвалить, в редакцию хлынули гневные письма. Как правило, они имели несколько адресов - от ЦК до КГБ и носили характер не столько читательского отклика, сколько доноса. Авторы требовали срочно запретить пьесу и предать Разумовскую суду. Сюжет "Дорогой Елены Сергеевны"
представлялся им немыслимым, почти кощунственным... ( "Спутник кинозрителя", октябрь 1988 года, Татьяна Хлоплянкина
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По пьесе Людмилы Разумовской "Дорогая Елена Сергеевна", которую называли самой скандальной пьесой времен перестройки, режиссером Эльдаром Рязановым в 1988 году был снят фильм. Премьера фильма состоялась 12-го апреля 1988 года.
Конечно, сейчас "Дорогая Елена Сергеевна" смотрится наивно, но для того времени это был настоящий скандал. Авторское послание прочитывается без труда: наступает время инфантильного, безответственного и жестокого племени. "Я иногда беседую с вами, и мне кажется, что говорю с инопланетянами", — жалуется оскорбленная в лучших чувствах учительница Елена Сергеевна, рассчитывая на участие многих и многих из тех шестнадцати миллионов, что смотрят в 1988 г. на рязановский фильм (Георгий Мхеидзе, Новейшая история отечественного кино. 1986-2000. Кино и контекст. Т. IV.)
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