Вы не женщина, вы тетрадь в клеточку!

анонс

27 июля 2007

Океан Соляриса

В 1968 году Тарковский принес на студию уже заявку на экранизацию научно- фантастической повести польского писателя-фантаста Станислава Лема "Солярис". В этой заявке Тарковский писал, что "Зритель от нас ждет хорошего фильма научно- фантастического жанра.