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«Вербное воскресенье» - номинант BANFF

14 апреля
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14 апреля 2010
«Вербное воскресенье» - номинант BANFFТелевизионный многосерийный фильм «Вербное воскресенье» кинокомпании «Всемирные Русские Студии» (RWS) стал номинантом 31-ого Международного Телевизионного Фестиваля BANFF в категории «Лучший мини-сериал 2010». Список номинантов был оглашен на телерынке MIPTV в Каннах.
BANFF – ежегодный фестиваль, призванный выделить лучшие работы международных производителей телевизионной продукции. В этом году на фестивале было представлено более 900 проектов из 43 стран мира. Проекты оценивались международным жюри – профессионалами телеиндустрии из более чем 30 стран. Телевизионный фильм производства RWS «Вербное воскресенье» номинирован в категории «Мини-сериал» (драма).
В России премьера телевизионного сериала «Вербное воскресенье» стартовала в эфире «Первого канала» 8 февраля 2010 года. У проекта были высокие зарубежные рейтинги, фильм с успехом прошел на канале «Интер» (Украина) и «9 канал» (Израиль). Сюжет картины вызвал большой общественный интерес и резонанс. Эта история возвращает нас в прошлое, в 70-е, а затем в 90-е годы прошлого века. Фильм раскрывает взаимоотношениях тоталитарной власти и простого человека, о правде и торжестве справедливости. Продюсеры: Юрий Сапронов, Андрей Смирнов. В ролях: Дмитрий Дюжев, Олег Басилашвили, Екатерина Гусева, Светлана Антонова, Екатерина Вилкова, Николай Добрынин, Ирина Розанова, Светлана Иванова, Алексей Барабаш, Юрий Батурин и другие…
«Международное признание и высокие оценки профессионального жюри BANFF очень важны для нас, - говорит Юрий Сапронов, генеральный директор RWS. – Мы вкладываем много средств и сил в развитие киноиндустрии – и конечно приятно, что результат нашей работы соответствует высоким мировым стандартам».
Телевизионные фильмы RWS уже становились лауреатами и участниками международных фестивалей. В частности, проект «Атлантида» был номинантом BANFF в 2008 году в категории «Лучший длинный телесериал». Подробнее о номинациях и наградах компании RWS - http://rwstudio.com/about/achievements.html

RWS
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Светлана АнтоноваАлексей БарабашОлег БасилашвилиЮрий БатуринЕкатерина ВилковаЕкатерина ГусеваНиколай ДобрынинДмитрий ДюжевСветлана ИвановаИрина РозановаЮрий СапроновАндрей Смирнов (IV)
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