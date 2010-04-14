«Вербное воскресенье» - номинант BANFF

Телевизионный многосерийный фильм «Вербное воскресенье»
кинокомпании «Всемирные Русские Студии» (RWS)
стал номинантом 31-ого Международного Телевизионного Фестиваля BANFF
в категории «Лучший мини-сериал 2010». Список номинантов был оглашен на телерынке MIPTV в Каннах.
BANFF
– ежегодный фестиваль, призванный выделить лучшие работы международных производителей телевизионной продукции. В этом году на фестивале было представлено более 900 проектов из 43 стран мира. Проекты оценивались международным жюри – профессионалами телеиндустрии из более чем 30 стран. Телевизионный фильм производства RWS «Вербное воскресенье»
номинирован в категории «Мини-сериал» (драма).
В России премьера телевизионного сериала «Вербное воскресенье»
стартовала в эфире «Первого канала» 8 февраля 2010 года. У проекта были высокие зарубежные рейтинги, фильм с успехом прошел на канале «Интер» (Украина) и «9 канал» (Израиль). Сюжет картины вызвал большой общественный интерес и резонанс. Эта история возвращает нас в прошлое, в 70-е, а затем в 90-е годы прошлого века. Фильм раскрывает взаимоотношениях тоталитарной власти и простого человека, о правде и торжестве справедливости. Продюсеры: Юрий Сапронов
, Андрей Смирнов
. В ролях: Дмитрий Дюжев
, Олег Басилашвили
, Екатерина Гусева
, Светлана Антонова
, Екатерина Вилкова
, Николай Добрынин
, Ирина Розанова
, Светлана Иванова
, Алексей Барабаш
, Юрий Батурин
и другие…
«Международное признание и высокие оценки профессионального жюри BANFF очень важны для нас,
- говорит Юрий Сапронов
, генеральный директор RWS
. – Мы вкладываем много средств и сил в развитие киноиндустрии – и конечно приятно, что результат нашей работы соответствует высоким мировым стандартам»
.
Телевизионные фильмы RWS
уже становились лауреатами и участниками международных фестивалей. В частности, проект «Атлантида»
был номинантом BANFF
в 2008 году в категории «Лучший длинный телесериал». Подробнее о номинациях и наградах компании RWS
- http://rwstudio.com/about/achievements.html
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