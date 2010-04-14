«Вербное воскресенье» - номинант BANFF

анонс

В Ленинграде при участии Союза Кинематографистов СССР проходит Второй фестиваль параллельного кино «Cine Fantom».

17, 18, 19 сентября в киноцентре «Родина» Александр Улаев (SAMOSAD BAND), DJ Andwhy и аккордеонистка Эвелина Петрова выступили в роли таперов.

Торжественным шествием по городу и фильмом Рамиля Салахутдинова "Кружение в пределах Кольцевой" в Выборге открылся XIV фестиваль российского кино "Окно в Европу".

9 октября 2006

Один из первых фильмов эпохи "оттепели" вышел на экраны СССР

Кончилась война, и человек, умевший только воевать, решает стать кинорежиссером. Когда председатель приемной комиссии ВГИКа спросил Григория Чухрая, не кажется ли ему, что армия и искусство - слишком разные вещи, тот ответил: "Не кажется".